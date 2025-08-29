Nell'oroscopo del giorno di sabato 30 agosto, il segno del Sagittario saprà svolgere i propri progetti professionali con calma e lucidità, grazie al sostegno del pianeta Mercurio, mentre per l'Acquario il ritorno dalle vacanze potrebbe rivelarsi un po’ caotico. La Bilancia sarà stimolata dal pianeta Marte, mentre il segno dei Pesci dovrà avere pazienza nei confronti della persona che ama.

Previsioni oroscopo sabato 30 agosto 2025 segno per segno

Ariete: l'ultimo weekend del mese inizierà con il piede giusto per voi nati del segno. Questo cielo vedrà la Luna arrivare nel segno del Sagittario, e insieme a Venere in trigono, formeranno un cielo perfetto per dare vita a sentimenti profondi insieme alla persona che amate.

In ambito professionale affronterete i progetti con grinta, ma con Marte in opposizione, dovrete accettare quei momenti dove non vi sentirete al top. Voto - 8️⃣

Toro: questa giornata di sabato vedrà piccoli miglioramenti nella vostra vita sentimentale, ma in ogni caso, avrete ancora tante cose da sistemare. Venere infatti impedisce di far affiorare i sentimenti, ma questo non vuol dire che non potrete provare a risolvere eventuali conflitti. Nel lavoro prendere i vostri progetti con prudenza. Evitate di prendere scelte azzardate, considerato Mercurio contrario. Voto - 6️⃣

Gemelli: potrebbe aprirsi una piccola spaccatura nel vostro rapporto durante questa giornata di sabato a causa della Luna in opposizione.

Non sarà un ottimo momento per prendere decisioni condivise, soprattutto per i nati nella prima decade. Nel lavoro invece sarà il momento giusto per proporre idee di successo. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali positive dal punto di vista sentimentale. La vostra sensibilità vi porterà a vivere una relazione più intima, ma soprattutto capace di superare gli ostacoli più facilmente. In quanto al lavoro avrete grandi progetti in mente, ma dovrete essere cauti nel volerli realizzare. Voto - 8️⃣

Leone: l'intensità emotiva sarà in aumento in questo periodo. L'amore sarà al centro della scena, soprattutto per voi single, ostinati a conquistare il cuore della persona che amate. Nel lavoro la perseveranza paga: non arrendetevi se un vostro progetto ha subito una battuta d'arresto.

Voto - 8️⃣

Vergine: sarà un sabato complicato in ambito amoroso. Il passaggio della Luna nel segno del Sagittario potrebbe rivelarsi un po’ caotico per la vostra storia d'amore. Attenzione a ciò che potreste dire o fare. In quanto al lavoro tenete d'occhio eventuali segnali, che possono cambiare radicalmente i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale appagante in questo periodo. La Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti, spingendovi a mostrare la parte migliore di vostri nei confronti della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro Marte vi stimolerà a dare di più, cercando di costruire progetti di primo livello. Voto - 9️⃣

Scorpione: giornata di sabato che vedrà la Luna allontanarsi dal vostro segno zodiacale, lasciando spazio a Venere in quadratura.

Attenzione a non essere troppo critici nei confronti della persona che amate. In quanto al lavoro sarà una giornata di riflessione, utile per capire cosa potete fare per migliorare la vostra posizione. Voto - 6️⃣

Sagittario: con la Luna che passerà dal vostro segno zodiacale, avrete modo di condividere i vostri sentimenti più intimi nei confronti della persona che amate. Se siete single apritevi con chi vi fidate per instaurare un legame più profondo. Sul fronte professionale la perfezione farà parte del vostro metodo di lavoro grazie a Mercurio in trigono. Voto - 9️⃣

Capricorno: configurazione astrale per quanto riguarda i sentimenti durante questo sabato di agosto. Vi sentirete in sintonia con la persona che amate, anche se non ci saranno sempre sentimenti profondi.

In quanto al lavoro alcuni successi saranno possibili soltanto se saprete dove andare a mettere le mani e soltanto se avrete la giusta pazienza. Voto - 7️⃣

Acquario: il ritorno dalle vacanze potrebbe rivelarsi un po’ caotico, complice questo cielo non molto sereno nei vostri confronti. Cercate di gestire con leggerezza, ma soprattutto con responsabilità il vostro rapporto. Anche nel lavoro avrete bisogno di un po’ di tempo per riorganizzarvi e rivedere i vostri progetti con il giusto occhio. Voto - 6️⃣

Pesci: servirà un po’ di pazienza nei confronti del partner in questo periodo. Con la Luna in quadratura dal segno del Sagittario, non sempre il vostro atteggiamento potrebbe essere apprezzato dalla persona che amate. In ambito professionale sarà un buon periodo per reinventarsi e proporre qualcosa di nuovo, che possa stimolare la vostra creatività. Voto - 7️⃣