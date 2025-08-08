Nell'oroscopo della giornata di sabato 9 agosto, gli astri indicano la via ai nati sotto il segno dell'Acquario, in particolare la Luna in congiunzione, mentre il Leone si dimostrerà pragmatico e concreto al lavoro. Urano plasma nuove iniziative per il segno dei Gemelli, mentre il Toro non dovrà essere troppo vivace nei confronti del partner.

Previsioni dell'oroscopo di sabato 9 agosto 2025 segno per segno

Ariete: il rapporto con il partner continua a non essere perfettamente sano in questo periodo. La Luna in sestile potrebbe portare qualche beneficio al vostro rapporto, ciò nonostante non aspettatevi un rapporto da batticuore.

In quanto al lavoro le ambizioni saranno alte, ma dovrete anche avere le capacità giuste per portare al successo i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali sottotono durante questo sabato di agosto. Anche se Venere sarà favorevole, con la Luna in quadratura non godrete spesso di un rapporto affiatato. Attenzione a non mostrarvi troppo vivaci nel vostro modo di amare. In quanto al lavoro la giornata potrebbe rivelarsi propizia soltanto se avrete le idee giuste su cui investire per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale favorevole in questa giornata di sabato. Le emozioni non mancheranno tra voi e il partner, e con la Luna in trigono godrete di momenti di piacevole maturità.

In quanto al lavoro alcuni cambiamenti potrebbero spiazzarvi, ma con le giuste capacità saprete come gestire la situazione. Voto - 8️⃣

Cancro: la sensibilità non vi mancherà nella vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo. I dialoghi sinceri con la persona che amate favoriranno l'intimità e i momenti di passione, soprattutto per voi nati nella prima decade. Nel lavoro farete buoni passi avanti nei vostri progetti. Con i giusti mezzi, potreste riuscire finalmente ad ambire più in alto, grazie anche alla fortuna di Giove. Voto - 8️⃣

Leone: la Luna in opposizione dal segno dell'Acquario potrebbe rendere poco appagante il rapporto con la vostra anima gemella. Dovrete dimostrare maggiore maturità verso la persona che amate, affinché il vostro rapporto possa migliorare.

In quanto al lavoro Mercurio retrogrado rallenta le comunicazioni, ma con un po’ d'impegno, sarete ancora capaci di dire la vostra. Voto - 6️⃣

Vergine: giornata di sabato serena in ambito amoroso secondo l'oroscopo. Queste stelle saranno splendide nei vostri confronti. L'affetto nei confronti del partner non mancherà, portando momenti di piacevole intesa. In quanto al lavoro la diplomazia sarà di grande aiuto per gestire i vostri progetti. Attenzione però a Giove in quadratura, che potrebbe causare qualche ostacolo. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che vedrà la Luna in buon aspetto durante questa giornata di sabato. Anche se Venere sarà ancora contro di voi, cercherete di essere più maturi e comprensivi, cercando di risolvere eventuali incomprensioni.

In ambito professionale precisione e organizzazione saranno dalla vostra parte, e vi aiuteranno a gestire bene le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Scorpione: con Venere e Giove in trigono dal segno del Cancro, godrete di un sabato equilibrato secondo l'oroscopo. Attenzione però alla Luna in quadratura, che potrebbe causare qualche incomprensione con il partner, piccoli cambi di umore o rallentamenti nei vostri progetti professionali. In ogni caso, avrete le carte in regola per godere di una giornata serena. Voto - 8️⃣

Sagittario: in questa giornata di sabato sarete piuttosto attenti alle esigenze della persona che amate, sfruttando la posizione favorevole della Luna. Potrebbe salire un certo desiderio di libertà, di fare qualcosa che possa far piacere sia a voi che al partner.

Per quanto riguarda il lavoro i progetti di gruppo saranno favoriti dalla posizione di Marte e Mercurio, soprattutto per i nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Capricorno: sarà una giornata poco appagante dal punto di vista sentimentale per voi nati sotto questo segno. Il pianeta dell'amore si troverà in opposizione dal segno del Cancro. Non aspettatevi dunque sentimenti forti tra voi e la persona che amate. In ambito professionale meglio non correre troppi rischi, considerato Giove e Mercurio in cattivo aspetto. Voto - 6️⃣

Acquario: configurazione astrale che vedrà una bella Luna sopra di voi in questo sabato di agosto. Prendetevi il vostro tempo per rilassarvi insieme alla persona che amate, magari con una piccola vacanza.

Sul fronte professionale servirà il giusto intuito e scommettere su quei progetti che possono darvi maggiori garanzie. Voto - 8️⃣

Pesci: sarete in grado di bilanciare lavoro e affetti in questo periodo, grazie a un ottimo cielo, composto da Venere e Giove in trigono. Con il partner, queste stelle stimoleranno la vostra emotività, anche pe voi single in cerca di conquiste. In quanto al lavoro sarete aperti a nuovi cambiamenti che possono migliorare la vostra situazione. Voto - 9️⃣