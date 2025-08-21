Nell'oroscopo della giornata di venerdì 22 agosto, i nativi Ariete avranno modo di pianificare alla perfezione le loro mansioni professionali, mentre il segno del Cancro sarà spinto da un'energia briosa, godendo di un rapporto che unisce passione e delicatezza.

Il Leone potrebbe sentirsi pronto a farsi avanti in amore, mentre la produttività dei nativi Sagittario sarà elevata grazie alla posizione favorevole di Mercurio.

Previsioni oroscopo venerdì 22 agosto 2025 segno per segno

Ariete: in questo venerdì di agosto l'atmosfera con il partner sarà piuttosto tranquilla per voi nativi del segno.

Desidererete attenzioni dalla persona che amate, e con il giusto atteggiamento, saprete come essere felici insieme. Nel lavoro avrete modo di pianificare alla perfezione le vostre mansioni, con risultati in linea con le vostre aspettative. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale convincente in questa giornata di venerdì. La compagnia del partner sarà piacevole grazie a Venere, ma attenzione alla Luna in quadratura, che potrebbe scatenare piccole incomprensioni. Nel lavoro la vostra produttività sarà limitata da Mercurio. Attenzione a non prendere decisioni precipitose, che possono complicare lo sviluppo delle vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali discrete durante questa giornata di agosto.

Godrete di un rapporto vivace, ma attenzione a non dimostrarvi troppo vivaci per non irritare la persona che amate. In quanto al lavoro piccoli cambiamenti potrebbero fare bene ai vostri progetti, ma cercate comunque di mantenere una linea chiara per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Cancro: sarete spinti da un'energia briosa secondo l'oroscopo. Con Venere in congiunzione sarete romantici e protettivi nei confronti del partner, unendo passione e delicatezza. Se siete single apritevi a nuove conoscenze, che possano cambiare in meglio la vostra vita. In quanto al lavoro cercate di fare chiarezza nei vostri progetti, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Leone: vita amorosa luminosa e generosa grazie alla Luna in congiunzione.

Vivrete il vostro rapporto in modo semplice, ma profondo, godendo della compagnia del partner. Per i single gestite un nuovo amore senza fretta. In ambito lavorativo avrete brillanti idee da incanalare nei vostri progetti, sfruttando la posizione favorevole di Mercurio. Voto - 8️⃣

Vergine: il pianeta Venere in sestile vi permetterà di splendere in ambito amoroso durante questa giornata di venerdì. Saprete cogliere la bellezza del vostro rapporto: anche un gesto gentile potrebbe fare la differenza. Sul fronte professionale la precisione sarà dalla vostra parte: l'ordine vi porterà soddisfazione e interessanti riconoscimenti. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarà un venerdì che richiederà attenzione dal punto di vista sentimentale.

Venere in quadratura non farà bene al vostro rapporto: il dialogo sarà necessario per non causare conflitti. In quanto al lavoro sarete in equilibrio con i vostri impegni, capaci di poter raggiungere i vostri obiettivi, senza troppi sacrifici. Voto - 7️⃣

Scorpione: Venere in trigono dal segno amico del Cancro vi renderà magnetici e attraenti, ma senza un buon carattere e il giusto atteggiamento, non sarà sempre così facile conquistare la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro mettete i vostri progetti più importanti al centro, e concentratevi al massimo per poter fare passi avanti. Voto - 7️⃣

Sagittario: in questa giornata di venerdì la vostra produttività sarà elevata grazie a Mercurio in trigono.

Organizzerete al meglio le vostre iniziative, dimostrandovi capaci e attenti. In amore ogni cosa vi sembrerà al posto giusto nel vostro rapporto, dimostrandovi sempre grati e generosi nei confronti della vostra anima gemella. Voto - 9️⃣

Capricorno: le stelle di questo venerdì continuano a mettervi sotto pressione secondo l'oroscopo, soprattutto in ambito sentimentale. Serviranno gesti concreti per poter risollevare il vostro legame. In quanto al lavoro vi darete da fare, ma qualche distrazione di troppo potrebbe allontanarvi dai vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali non sempre romantiche a causa della Luna in opposizione. La vostra serenità non sempre potrebbe coinvolgere anche il partner.

Attenzione soprattutto a non trasformarla in gelosia. Sul posto di lavoro attenzione agli imprevisti: soprattutto se rientrate dalle vacanze, non sarete sempre ben organizzati. Voto - 6️⃣

Pesci: questo venerdì di agosto annuncia buone stelle sopra di voi. Venere crea un rapporto dolce e sognante, senza trascurare gesti gentili, che fanno bene alla stabilità della vostra relazione. In quanto al lavoro alcuni progetti inizieranno a prendere forma: potreste essere finalmente pronti a fare il passo successivo. Voto - 9️⃣