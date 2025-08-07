L'oroscopo del weekend del 9 e 10 agosto vede vivacità, sogni e desideri per tutti i segni dello zodiaco. La congiunzione tra Mercurio e Venere porta un mix di dolcezza, intuizione e voglia di connessione profonda. Tuttavia, con Mercurio ancora retrogrado, sarà importante ascoltare davvero e scegliere con cura le parole.

Su tutti spicca la Vergine, che avrà voglia di leggerezza. Di seguito i dettagli.

Previsioni dell'oroscopo del weekend 9-10 agosto 2025 segno per segno

Ariete: questo weekend di agosto non sarà così movimentato in campo amoroso. La posizione del pianeta Venere potrebbe farsi ingombrante per il vostro rapporto e mettere in luce problematiche importanti.

Attenzione in particolar modo alle parole. Sul posto di lavoro Mercurio stimolerà la vostra creatività, ma serviranno buone energie e risorse per completare le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale migliore in questo weekend di agosto. Venere porterà buoni sentimenti, e nella giornata di domenica, quando la Luna sarà favorevole, vivrete il vostro rapporto con maturità. In quanto al lavoro seguirete l'istinto, ma con Mercurio in quadratura dal segno del Leone, non sempre potreste avere la soluzione giusta per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali discrete per voi nativi del segno. La giornata di sabato si rivelerà entusiasmante per il vostro rapporto, ma domenica, con la Luna in quadratura dal segno dei Pesci, potrebbe esserci qualche incomprensione di troppo.

Sul posto di lavoro i vostri progetti andranno avanti, con risultati spesso in linea con le aspettative. Voto - 8️⃣

Cancro: questo weekend si rivelerà perfetto per dedicarsi completamente ai sentimenti. Il rapporto con il partner sarà al centro di tutto, ma anche voi single avrete più interesse verso nuove conoscenze. In quanto al lavoro farete valere le vostre idee, dimostrando di avere le capacità adeguate a portare a termine ogni mansione. Voto - 8️⃣

Leone: il vostro fine settimana potrebbe iniziare con il piede sbagliato a causa della Luna. Di contro, i vostri sentimenti nei confronti della persona che amate saranno chiari: dovrete soltanto esprimerli in modo più deciso e creativo. Sul posto di lavoro i vostri progetti sono sulla strada giusta e potrebbe essere un buon momento per investire risorse in più.

Voto - 7️⃣

Vergine: una grande voglia di leggerezza potrebbe caratterizzare il prossimo periodo. Venere sarà favorevole, ma la Luna in opposizione potrebbe complicare le cose. In quanto al lavoro saprete mettere in pratica le vostre idee, dimostrando spesso di avere una grande energia grazie a Giove. Voto - 7️⃣

Bilancia: le cose tra voi e il partner non andranno benissimo in questo fine settimana. La Luna vi darà sostegno, ma con Venere in quadratura dal segno del Cancro, non sempre potreste dimostrare sentimenti sinceri verso la persona che amate. Nel lavoro alcune novità potrebbero aprire nuove porte per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Scorpione: la vostra emotività sarà elevata durante questo weekend.

Single oppure no, la voglia di connessione con la vostra fiamma potrebbe aprire a momenti di intesa molto intriganti. In ambito professionale lasciatevi ispirare da Marte e Giove, ma tenete a mente possibili imprevisti considerato Mercurio in quadratura. Voto - 8️⃣

Sagittario: il fascino non vi mancherà nel prossimo periodo, ma per poterlo sfruttare al massimo, dovrete giocarvi bene le vostre carte. Sul fronte professionale farete pensieri lucidi, utili per gestire i vostri progetti in modo concreto e pragmatico. Attenzione però a Marte in quadratura, che potrebbe togliervi un po’ di energie. Voto - 7️⃣

Capricorno: questo fine settimana non vi metterà a vostro agio in amore, considerato Venere in opposizione dal segno del Cancro.

Le emozioni per funzionare al meglio andranno espresse in modo sincero, ciò nonostante potrebbe non essere così semplice se tra voi e il partner ci sarà tensione. Nel lavoro sarete concentrati sui vostri progetti, ciò nonostante, non abbiate fretta di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Acquario: le stelle di questo weekend di agosto vi vedranno piuttosto attivi in amore, grazie anche alla Luna in buon aspetto. Single oppure no, la vostra voglia di libertà potrebbe coinvolgere il partner e scatenare emozioni intense da vivere. In ambito professionale sarà un periodo di ricostruzione e di pausa, utile per pianificare le prossime mosse. Voto - 7️⃣

Pesci: la vostra relazione di coppia sarà sulla strada giusta.

Il benessere della vostra anima gemella vi starà molto a cuore, il tutto per cercare di costruire un rapporto solido e sincero. Nel lavoro prendetevi il vostro tempo per gestire bene le vostre mansioni. Non ci sarà alcuna fretta. Voto - 8️⃣