L'oroscopo del weekend del 23 e 24 agosto 2025 si prospetta particolarmente interessante, con una combinazione di energie astrali che invita sia alla riflessione che all'azione.

La Luna buon aspetto porterà emozioni forti e la voglia di vivere appieno le esperienze per i nativi Vergine, mentre Mercurio favorirà la comunicazione per i nativi Leone. Venere invita ai buoni sentimenti per il segno dello Scorpione, invece i Gemelli dovranno curare maggiormente il proprio rapporto.

Previsioni oroscopo weekend 23-24 agosto 2025 segno per segno

Ariete: questo weekend di agosto si rivelerà tutto sommato discreto per voi nativi del segno.

Se siete in coppia, potrebbe essere un buon momento per intensificare il vostro legame, mentre i single potrebbero fare incontri interessanti. Sul posto di lavoro siate aperti alle novità: con Mercurio a favore, potreste trovare interessanti progetti su cui investire. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna in trigono vi farà sentire invincibili in questo fine settimana. Avrete una grande energia da investire in amore, soprattutto voi single intenti a fare nuove audaci conquiste. Per quanto riguarda il lavoro avrete voglia di staccare, di prendervi un po’ di tempo per voi, ma dovrete anche ultimare alcune mansioni che hanno una certa priorità. Voto - 8️⃣

Gemelli: dovrete avere maggiore cura del vostro rapporto in questo periodo secondo l'oroscopo.

Con la Luna in quadratura dal segno della Vergine, il vostro modo di amare non sarà sempre così affiatato. Se siete single vi prendere maggiore cura di voi stessi. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti: con Mercurio in sestile dal segno del Leone, potreste anche avere idee interessanti da sviluppare. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali che vi vedranno particolarmente fortunati in questo fine settimana di agosto. Il rapporto tra voi e il partner sarà intrigante grazie alla Luna e Venere. Se siete single la vostra voglia di socializzare sarà elevata. Nel lavoro l'energia positiva di Marte vi accompagna: avrete i mezzi necessari per portare a termine progetti più esosi di risorse.

Voto - 9️⃣

Leone: il pianeta Mercurio in congiunzione favorirà la comunicazione, utile soprattutto in campo professionale. Sarà un weekend ideale per riflettere sui vostri obiettivi, e trovare nuove idee su cui scommettere. In amore lasciate spazio all'emotività, cercando di costruire un rapporto più intimo e affiatato, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale che annuncia emozioni forti e voglia di vivere nuove esperienze grazie alla posizione favorevole di Venere e della Luna. Single oppure no, ci terrete molto a costruire nuovi legami, soprattutto voi single. In quanto al lavoro il vostro carisma potrebbe aiutarvi molto a trovare soluzioni efficaci per i vostri progetti, grazie anche alla posizione di Marte.

Voto - 9️⃣

Bilancia: non penserete troppo al lavoro in questo periodo secondo l'oroscopo. Vi piacerebbe potervi rilassare un po’, ma anche se lavorate, con Giove in cattivo aspetto, non tutte le vostre idee potrebbero funzionare. Difficile anche la sfera sentimentale, considerato Venere in quadratura. Cercate di essere più morbidi nei confronti del partner e fatevi perdonare per i vostri errori. Voto - 6️⃣

Scorpione: questo weekend potrebbe rivelarsi impegnativo dal punto di vista professionale secondo l'oroscopo. Con Mercurio in quadratura dal segno del Leone, faticherete un po’ a gestire bene le vostre mansioni. In quanto ai sentimenti, vivrete il vostro rapporto con la dovuta calma, lasciandovi andare alle emozioni quando serve, grazie a Venere in trigono.

Voto - 7️⃣

Sagittario: sarà un weekend sottotono dal punto di vista sentimentale. La comunicazione con il partner sarà fondamentale, dunque non fatevi scoraggiare dalla posizione sfavorevole della Luna. In ambito lavorativo, prendetevi il tempo che vi serve per portare a termine le vostre mansioni, senza strafare. Voto - 6️⃣

Capricorno: previsioni astrali che vedranno la Luna venire in vostro soccorso durante questo fine settimana. Le stelle v'invitano a rilassarvi, e vedere il vostro rapporto da un punto di vista differente per cercare di migliorare le cose. Nel lavoro le energie non mancheranno grazie a Marte, ciò nonostante non trascurate il riposo, soprattutto in questo periodo più leggero.

Voto - 7️⃣

Acquario: le opportunità romantiche non saranno molte in questo periodo. Queste stelle saranno poco influenti, ciò nonostante, non lasciatevi sfuggire le poche occasioni per condividere un'emozione con la vostra fiamma. In quanto al lavoro, cercate di essere cauti nei vostri progetti, considerato Mercurio in opposizione. Voto - 6️⃣

Pesci: questo weekend di agosto vi vedrà meno agguerriti in amore secondo l'oroscopo a causa della Luna in opposizione. Venere sarà favorevole, ma i buoni sentimenti non basteranno senza prima dimostrare i fatti. In quanto al lavoro dovrete essere più sicuri delle vostre scelte. Attenzione inoltre a Marte in opposizione, che vi toglierà un po’ di energie. Voto - 7️⃣