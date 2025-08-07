L’oroscopo settimanale della fortuna dall’11 al 17 agosto 2025 rivela un cielo vivace ma anche imprevedibile, dove Mercurio retrogrado in Leone chiede prudenza nelle decisioni pratiche, ma regala spunti creativi per chi sa cogliere l’attimo. La Luna, transitando tra i segni d’Aria e poi in Scorpione, porta ispirazione e consapevolezza, soprattutto nel weekend. Alcuni segni si troveranno al posto giusto nel momento giusto, con piccole o grandi coincidenze capaci di cambiare il corso della settimana. Altri, invece, dovranno faticare di più per vedere risultati concreti.

Classifica della fortuna dall’11 al 17 agosto: trionfano Acquario, Leone e Sagittario

1° Acquario: la fortuna vi sorride in ogni ambito. Intuizioni, incontri casuali e colpi di scena favorevoli vi accompagnano per tutta la settimana. Avete il dono di anticipare gli eventi e trovare soluzioni dove altri vedono ostacoli. Approfittate di ogni occasione: il cielo vi dà il via libera.

2° Leone: siete in una fase di grande potenza personale, e il destino sembra allinearsi ai vostri desideri. Opportunità lavorative, incontri favorevoli e colpi di fortuna vi aspettano dietro l’angolo. La vostra fiducia attira ciò che vi serve: non temete di puntare in alto.

3° Sagittario: siete protetti da una buona stella.

Che si tratti di viaggi, decisioni importanti o semplici coincidenze, tutto sembra girare per il verso giusto. La vostra apertura mentale vi permette di riconoscere le occasioni giuste al primo sguardo. Non esitate.

4° Bilancia: la settimana scorre con fluidità e armonia. Non ci sono esplosioni di fortuna clamorosa, ma una serie di piccoli eventi favorevoli che migliorano la qualità della vostra vita. Le buone notizie arrivano in modo discreto, ma concreto. Sfruttate la vostra eleganza per attrarre nuove opportunità.

5° Ariete: l’energia è buona, anche se un po’ instabile. La fortuna si presenta in forma di occasioni da afferrare al volo: starà a voi saper riconoscerle. Il vostro spirito combattivo vi aiuta a superare ogni ostacolo e a trasformare una difficoltà in vantaggio.

6° Scorpione: ci sono alti e bassi, ma il weekend vi premia con intuizioni potenti e situazioni che sembrano fatte su misura per voi. Non forzate nulla: la fortuna arriverà quando meno ve lo aspettate, soprattutto nei rapporti con gli altri. Ascoltate di più e agite di meno.

7° Gemelli: la settimana non è particolarmente fortunata, ma avete dalla vostra parte la creatività e la parola giusta al momento giusto. Evitate però di puntare tutto sulla rapidità: la vera fortuna vi arriva attraverso la pazienza e le relazioni sincere. Meglio pochi contatti, ma buoni.

8° Capricorno: tutto procede senza grandi scossoni. Nessuna fortuna miracolosa, ma nemmeno ostacoli insormontabili. Dovrete contare soprattutto sulle vostre capacità organizzative.

Non aspettatevi favori dal destino, ma potrete ottenere risultati solidi con l’impegno costante.

9° Cancro: siete un po’ chiusi e diffidenti nei confronti del mondo esterno, e questo può ostacolare l’arrivo della buona sorte. Cercate di uscire dal guscio e di accettare l’imprevisto. Una persona vicina potrebbe offrirvi un aiuto inaspettato: accettatelo senza esitazione.

10° Vergine: la settimana è confusa e piena di piccoli rallentamenti. La fortuna vi sfugge proprio quando pensavate di averla afferrata. La soluzione? Rallentare, riflettere e lasciar perdere il controllo totale. Spesso le cose migliori arrivano quando smettete di cercarle.

11° Toro: siete impazienti e tendete a vedere il bicchiere mezzo vuoto.

Questo atteggiamento rischia di allontanare le opportunità che invece esistono, ma richiedono uno sguardo più fiducioso. Non tutto può essere pianificato: accettate che la fortuna abbia un ritmo tutto suo.

12° Pesci: la fortuna sembra voltare le spalle, ma in realtà siete voi a non volerla vedere. Troppo concentrati su sogni lontani, rischiate di perdere ciò che avete sotto il naso. Serve una scossa, una svolta, un atto di coraggio: solo così potrete riattivare il flusso positivo.