Stando all’oroscopo della fortuna del 29/8 la vetta della classifica appartiene al Sagittario. Colpi di scena positivi, incontri, intuizioni e circostanze fortunate guidano il segno verso traguardi inaspettati. All’ultimo posto, invece, si colloca la Vergine, i cui eventi sembrano muoversi in direzioni opposte alle aspettative, creando nervosismo e piccole frustrazioni.

Di seguito i dettagli.

La classifica della fortuna del 29/8: l'Acquario incontra delle persone fuori dal comune

1° posto – Sagittario

Vi trovate in una fase particolarmente favorevole per quanto riguarda la fortuna.

Ogni passo sembra portarvi un vantaggio, e anche le situazioni meno chiare si rivelano alla fine positive. Avete la capacità di cogliere al volo opportunità che altri lasciano scappare, e questo vi mette in netto vantaggio. Le circostanze vi sorridono negli spostamenti, nei contatti e nelle iniziative improvvisate, regalandovi un senso di leggerezza e di soddisfazione.

2° posto – Leone

La vostra energia viene accompagnata da un tocco di fortuna che vi rende particolarmente vincenti e ciò che vi sembra rischioso si trasforma in possibilità concreta di successo. I rapporti personali vi portano delle gratificazioni e nelle attività pratiche vi accorgete che i vostri sforzi trovano riconoscimento.

È una giornata che vi invita a credere di più nelle vostre capacità e a fidarvi delle circostanze favorevoli che vi accompagnano.

3° posto – Bilancia

Vi trovate in una condizione equilibrata in cui la fortuna vi sostiene senza eccessi ma in maniera costante. Avete la capacità di gestire con diplomazia le situazioni più delicate e questo vi porta riscontri positivi. Gli incontri assumono un significato speciale e vi offrono occasioni di crescita. Anche nei piccoli dettagli quotidiani trovate conferme che rafforzano la vostra fiducia.

4° posto – Cancro

La fortuna si manifesta nelle relazioni e nei rapporti affettivi, laddove ricevete segnali di affetto e sostegno. Anche gli imprevisti trovano una soluzione più semplice del previsto, rendendo le vostre giornate più leggere.

La vostra sensibilità vi permette di interpretare bene ciò che accade e di cogliere il meglio da ogni circostanza. È un momento che vi fa sentire protetti e sostenuti.

5° posto – Acquario

Il vostro spirito originale trova una sponda favorevole nelle circostanze esterne. La fortuna vi accompagna soprattutto nei contatti e nelle idee innovative, che ricevono attenzione e interesse. Potete trarre vantaggio da situazioni insolite o da persone fuori dal comune, che vi offrono spunti preziosi. È una fase che vi invita a credere nella vostra unicità.

6° posto – Ariete

La vostra energia incontra un flusso di fortuna che vi permette di superare più facilmente piccoli ostacoli e avete la sensazione che gli eventi si mettano in fila per aprirvi strade nuove e più scorrevoli.

Non mancano momenti di entusiasmo in cui percepite che anche i rischi possono trasformarsi in opportunità. È una giornata che vi spinge ad agire con fiducia.

7° posto – Pesci

Il vostro intuito vi guida verso scelte fortunate, anche se non sempre in modo immediato. La fortuna vi accompagna soprattutto quando riuscite a fidarvi delle vostre sensazioni e a lasciar fluire gli eventi senza volerli controllare troppo.

8° posto – Capricorno

La fortuna non vi regala sorprese eclatanti, ma vi accompagna con discrezione, garantendovi stabilità e sicurezza. Le vostre iniziative vanno avanti con lentezza, ma senza grandi ostacoli. Non si tratta di un periodo scintillante, ma potete contare su un equilibrio che vi permette di portare avanti i vostri obiettivi senza inciampi rilevanti.

9° posto – Toro

Il vostro rapporto con la fortuna è altalenante. Da un lato trovate sostegno nelle piccole cose, dall’altro vi rendete conto che non tutto gira a vostro favore. È un momento in cui la costanza vi premia più dei colpi di fortuna improvvisi. Potete comunque sentirvi tranquilli sapendo che nulla vi si rivolta contro.

10° posto – Gemelli

Vi sentite stimolati e pieni di idee, ma la fortuna non sempre vi segue nel modo che sperate e alcune occasioni si rivelano meno utili di quanto sembrassero all’inizio. Serve prudenza per distinguere ciò che può portarvi vantaggi da ciò che invece rischia di farvi perdere tempo. È una giornata che vi invita a mantenere lucidità e a non farvi ingannare dalle apparenze.

11° posto – Scorpione

La fortuna sembra sfuggirvi di mano proprio quando pensavate di averla dalla vostra parte. Avvertite un senso di tensione e di difficoltà che vi costringe a rivedere i vostri piani. Alcuni imprevisti si rivelano più impegnativi del previsto, ma vi aiutano a sviluppare nuove strategie. Non è il momento di contare sui colpi di scena, quanto piuttosto di restare concentrati.

12° posto – Vergine

Avvertite la sensazione che la fortuna non sia dalla vostra parte e che le vostre azioni non portino i risultati desiderati. Le circostanze sembrano muoversi in direzioni contrarie alle vostre aspettative, lasciandovi insoddisfatti. La precisione e la costanza che vi caratterizzano non riescono a proteggervi dalle casualità sfavorevoli. È una giornata che vi invita a mollare la presa e ad accettare che non tutto può essere sotto controllo.