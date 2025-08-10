Secondo l'oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto, i single nativi dello Scorpione vedranno trasformarsi un legame romantico in amicizia, mentre le coppie affronteranno un conflitto di potere dovuto alla loro determinazione. I nati sotto il segno del Capricorno, grazie all'influenza di Venere e Marte, vivranno una settimana di passione, al lavoro però saranno esigenti e dovranno mostrare più tolleranza. Infine, Saturno renderà più riflessivi i nativi dell’Acquario, spingendoli a pianificare il futuro professionale a lungo termine.

Oroscopo e pagelle dal 18 al 24 agosto: Bilancia e Scorpione

Bilancia – Sarete sotto la positiva influenza di Venere, la dea dell'amore, che vi sostiene. La vostra settimana si preannuncia armoniosa, specialmente se siete in coppia. Plutone, l'astro che governa le relazioni, potrebbe però creare qualche difficoltà comunicativa. Chi non ha un partner si sentirà più propenso a flirtare, ma senza desiderare un legame serio. Sul fronte professionale, vi libererete di fastidiosi ostacoli che vi hanno bloccato. L'oroscopo consiglia di tenere a mente le vostre effettive possibilità finanziarie nei vostri progetti, evitando di strafare. Voto: 7,5

Scorpione – Se siete single, un legame romantico potrebbe trasformarsi in un rapporto di amicizia.

Certamente, questo è poco entusiasmante, ma è un percorso molto comune, poiché "l’amicizia è più spesso una porta d’uscita che una porta d’entrata dell’amore" (Gustave Le Bon). Nonostante ciò, questa nuova amicizia potrebbe rivelarsi preziosa per voi. La vostra vita di coppia potrebbe invece vivere un periodo di forte energia. Sarete molto determinati e poco inclini ai compromessi, il che potrebbe portare a un conflitto di potere con il vostro partner. Anche se potreste sentirvi superiori o più capaci, vi conviene mantenere un atteggiamento umile. I vostri colleghi potrebbero non gradire la vostra presunzione e cercare di mettervi in difficoltà.

Voto: 7

Previsioni astrologiche della settimana 18-24 agosto: pagelle per Sagittario e Capricorno

Sagittario – Le energie astrali di questa settimana riporteranno in primo piano la vostra vita sentimentale. I single potranno aspettarsi di vivere nuove ed emozionanti conoscenze. Vi attribuirete un valore ancora maggiore, perché vi risulterà quasi impossibile sentirvi soli o trascurati. L'influsso inusuale di Mercurio vi renderà molto selettivi con la vostra dolce metà. Non farete sconti e vi dimostrerete poco inclini a cedere. Se il vostro partner non saprà mostrarvi il rispetto che meritate, potreste seriamente pensare di porre fine alla relazione. Se dovete affrontare degli esami o avete un viaggio di studio, sappiate che il momento sarà propizio.

Al lavoro, la vostra attenzione sarà completamente focalizzata sui vostri compiti, tralasciando ogni altra distrazione. Voto: 7,5

Capricorno – L'influenza di Venere e Marte, astri che proteggono le coppie, renderà la vostra settimana ricca di passione e affetto, rafforzando il legame con il partner. Per chi di voi è in cerca dell'anima gemella, il potere di seduzione sarà al massimo e vi garantirà molti incontri interessanti. Siete liberi di divertirvi, ma fate attenzione a non finire in situazioni poco chiare. In ambito professionale, la Luna vi spinge a essere esigenti e a curare ogni dettaglio, sebbene ciò possa portare a qualche intoppo o piccola delusione. Per superare questi momenti, vi sarà d'aiuto un atteggiamento più tollerante e paziente.

Cercate di non drammatizzare gli ostacoli: spariranno con la stessa rapidità con cui sono apparsi. Voto: 8

La settimana 18-24 agosto secondo gli astri: pagelle per Acquario e Pesci

Acquario – Questa settimana il cielo astrale favorisce la vita di coppia. I complimenti che riceverete dal partner vi riempiranno di gioia. Ricordatevi di ricambiare con apprezzamenti sinceri e frequenti verso la vostra dolce metà, per qualsiasi motivo. In questo modo, alimenterete un'ottima armonia e rafforzerete il legame senza che vi costi molta fatica. Per i single, questa sarà una settimana da veri seduttori. Intraprenderete diverse frequentazioni contemporaneamente, innamorandovi di tutti e non esitando a dichiararlo.

Questo comportamento rischia di mandare in tilt i vostri ammiratori. Grazie a Saturno, sarete più riflessivi, e questo vi permetterà di mettere da parte la vostra impulsività e di vedere molto lontano. Invece di concentrarvi sulla vostra carriera giorno dopo giorno, dovrete allargare i vostri orizzonti, prendervi una pausa per riflettere e pianificare il vostro futuro professionale per i prossimi anni. Voto: 8

Pesci – Questa settimana sarà caratterizzata da forti emozioni. In ambito sentimentale, passerete da attimi di gioia a momenti di incertezza. L'oroscopo consiglia di guardare la situazione con oggettività e di non cedere a pensieri negativi. Nonostante le paure che gli influssi esterni possono provocare, con saggezza e tatto troverete rapidamente la strada giusta.

Non date spazio a sentimenti contraddittori e senza fondamento. Sul fronte lavorativo, avrete l'occasione di far valere le vostre proposte e di portare a termine le iniziative importanti. La vostra ispirazione sarà eccezionale e potrebbe portarvi a un trionfo inaspettato. Voto: 7,5