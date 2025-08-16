L'oroscopo della settimana dal 18 al 24 agosto 2025 porta con sé importanti movimenti astrali che influenzeranno profondamente le emozioni e le decisioni quotidiane.

Venere porterà una spinta di passione ai nativi Scorpione, pronti a vivere al meglio il rapporto con il partner, mentre il Toro avrà buone energie, ma potrebbe essere impulsivo. Il Cancro si lascerà trascinare dai sentimenti, mentre l'Acquario non dovrà stressarsi troppo al lavoro.

Previsioni oroscopo dal 18 al 24 agosto 2025 segno per segno

Ariete: vi basterà trovare la giusta idea per mettervi all'opera in campo professionale.

Mercurio stimolerà la vostra creatività, permettendovi di raggiungere risultati proficui. La vostra relazione di coppia continua a non essere così romantica a causa di Venere in quadratura. La Luna navigherà in buone posizioni, utile per cercare di chiarire eventuali discussioni. Voto - 7️⃣

Toro: Marte in trigono dal segno amico della Vergine porterà buone energie in campo professionale, ma attenzione a non essere impulsivi nel vostro modo di fare. Pianificate con attenzione per evitare sprechi di risorse. Sul fronte amoroso la vostra relazione di coppia sarà piena d'amore: ci sarà una buona sintonia, utile per superare ogni difficoltà. Voto - 8️⃣

Gemelli: questa settimana di agosto vi vedrà più impegnati dal punto di vista professionale, soprattutto se siete tornati da poco dalle vacanze.

Sarà importante per voi riprendere il ritmo e gestire nella maniera corretta le vostre mansioni. In quanto ai sentimenti la Luna in movimento stimola a riflettere di più sulle vostre relazioni. Cercate di costruire un rapporto più stabile, sfruttando i movimenti di queste stelle. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale che continua a brillare in questa settimana di agosto. Single oppure no, dimostrerete attrazione verso una persona in particolare, lasciandovi trascinare dai sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo potrebbe essere adatto per concentrarvi su nuove mansioni da portare avanti nelle prossime settimane. Voto - 9️⃣

Leone: sarà una settimana favorevole per quanto riguarda i sentimenti.

Sarete abbastanza concentrati sulla vostra relazione di coppia, prendendovi cura del partner, almeno nelle cose che contano davvero. Sul fronte professionale continuerete a essere brillanti anche dopo le vacanze, se le avete fatte. In ogni caso, dimostrerete di avere le idee chiare su come gestire le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Vergine: la settimana potrebbe non iniziare benissimo per voi nativi del segno a causa della Luna. Le cose però miglioreranno piano piano, anche grazie a Venere. Cercate solo di avere la giusta pazienza e comprensione per superare eventuali ostacoli. In quanto al lavoro potrebbe essere un buon momento per esplorare nuove idee o approcci nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: il pianeta Venere continua a mettervi a disagio in campo amoroso secondo l'oroscopo.

La comunicazione sarà la chiave per cercare di guarire, e la Luna in buon aspetto all'inizio e alla fine di questa settimana potrebbe aiutare molto. Sul fronte professionale alcune decisioni potrebbero rivelarsi fondamentali per poter proseguire nei vostri progetti. Voto - 6️⃣

Scorpione: in questa settimana di agosto il pianeta Venere spingerà la passione tra voi e il partner secondo l'oroscopo. La Luna a volte potrebbe causare qualche incomprensione, ciò nonostante ci terrete molto alla stabilità del vostro rapporto. Sul fronte professionale attenzione a come deciderete di gestire le vostre mansioni. Con Mercurio in quadratura, potreste prendere la direzione sbagliata. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale discreta durante questa settimana.

La Luna potrebbe causare qualche ostacolo tra voi e il partner, ma se i vostri sentimenti sono forti, ci terrete molto al vostro legame. Sul posto di lavoro la creatività non vi mancherà, ma dovrete anche trovare le energie necessarie per stare dietro ai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali che v'invitano a fare chiarezza nelle vostre emozioni. La vostra vita sentimentale continua a non essere così entusiasmante, ma per risalire la china, sarà necessario fare qualcosa. Per quanto riguarda il lavoro farete buoni progressi, ma non dovrete essere precipitosi nelle vostre scelte. Voto - 6️⃣

Acquario: attenzione a non stressarvi troppo in campo professionale durante questo periodo.

Mercurio continua il suo passaggio in opposizione. Cercare di forzare certe situazioni non vi sarà di grande aiuto. In amore la stabilità del vostro rapporto sarà importante, e la posizione della Luna in trigono nella prima parte della settimana avrà un ruolo cruciale. Voto - 7️⃣

Pesci: vi attende un'altra settimana emozionante in campo amoroso grazie a Venere. Attenzione soltanto nelle prime giornate, quando la Luna sarà contraria. In ogni caso, single oppure no, avrete buone occasioni per fare colpo sulla vostra fiamma. In quanto al lavoro le vostre idee possono funzionare soltanto se non incontrerete ostacoli tra voi e il successo. Voto - 7️⃣