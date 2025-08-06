Scopri l’oroscopo del giorno 7 agosto 2025, con le previsioni su amore, lavoro, fortuna e salute per tutti i segni zodiacali. La Luna in Capricorno forma con Marte e Urano un ottimo cielo, mentre si armonizza anche con Saturno e Nettuno: energia costruttiva e ispirazione astrale guidano le scelte.

Per i nati Ariete sarà necessario capire come aggiustare la propria relazione sentimentale, mentre l'Acquario non dovrà fare scelte drastiche. La passione sarà vivace per il segno dello Scorpione, mentre il Toro sarà più riflessivo in amore.

Previsioni dell'oroscopo di giovedì 7 agosto 2025 segno per segno

Ariete: avrete bisogno di capire come sistemare la vostra relazione di coppia in questo periodo. La posizione della Luna e di Venere sarà contraria, per cui dovrete rimboccarvi le maniche per sbloccare la situazione. Nel lavoro ve la caverete abbastanza bene grazie a Mercurio, ma attenzione alle vostre energie e alle vostre finanze. Voto - 6️⃣

Toro: sarete più riflessivi in campo amoroso durante questo periodo. La Luna vi spingerà a riflettere e fare qualcosa che possa migliorare la vostra relazione di coppia. Se siete single provate ad approfondire un legame che si sta facendo sempre più importante. In quanto al lavoro Mercurio potrebbe causare ritardi.

In ogni caso, cercherete di dimostrare il vostro impegno. Voto - 7️⃣

Gemelli: i vostri sentimenti saranno sotto una nuova luce in questo periodo. Il rapporto con il partner sarà favorevole, ma vi piacerebbe poter fare qualcosa di più per rafforzare il vostro legame. Sul posto di lavoro sarete in grado di prendere le decisioni giuste grazie a Mercurio, dimostrandovi capaci di gestire anche situazioni più complesse. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale sottotono in questa giornata di giovedì. Venere vi sorride, ma con la Luna in opposizione non ci sarà sempre una perfetta intesa. Sul fronte professionale alcuni contatti saranno molto utili per trovare soluzioni adeguate per i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 7️⃣

Leone: intimità e legami familiari non saranno al vertice in questo giovedì di agosto. In ogni caso, i buoni sentimenti non mancheranno, e ci terrete molto affinché possiate trascorrere una giornata quantomeno tranquilla. Nel lavoro Mercurio sarà dalla vostra parte, portando importanti aperture professionali, che non potrete ignorare. Voto - 7️⃣

Vergine: vi attende un giovedì molto dolce dal punto di vista sentimentale. Godrete di un rapporto chiaro e autentico grazie alla Luna e Venere, capace di superare qualunque ostacolo. Nel lavoro attraverserete una fase un po’ più critica dei vostri progetti. Valutate bene la situazione, e siate ben organizzati prima di muovere ogni passo. Voto - 8️⃣

Bilancia: energie e buone idee saranno alla base del vostro successo in campo professionale.

Sarete gestire e concludere buoni affari grazie al vostro impegno e carisma, dimostrandovi sempre affidabili e competenti. Sul fronte amoroso l'emotività con il partner non sarà elevata a causa di queste stelle. Dimostratevi disponibili a risolvere i problemi di coppia. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale eccellente per voi nati del segno. Con la Luna e Venere dalla vostra parte, la passione sarà vivace tra voi, senza trascurare le cose che contano del vostro rapporto. In ambito lavorativo dovrete revisionare attentamente le vostre mansioni, e considerare se i progetti in corso d'opera sono ancora sostenibili. Voto - 8️⃣

Sagittario: il rapporto con il partner sarà stabile. Se siete single potreste faticare un po’ a rompere il ghiaccio con la vostra fiamma, ma quando ci riuscirete, godrete di momenti intensi ed emozionanti.

Per quanto riguarda il lavoro arriveranno possibilità di crescita, che però andranno valutate attentamente. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata di giovedì discreta in amore. La Luna vi permetterà di essere più ragionevoli, ma non aspettatevi forti emozioni in questo periodo. Sul fronte professionale non avrete grandi idee o progetti al momento, e con queste stelle non sarà facile fare progressi. Prendetevi un po’ di tempo per riflettere sulle vostre prossime mosse. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali complesse dal punto di vista professionale. Il pianeta Mercurio si troverà in opposizione, per cui sarà importante non fare scelte drastiche, che possono complicare le cose. In ambito amoroso questo cielo sarà stabile: con il giusto pretesto, riuscirete a dare un tocco romantico al vostro rapporto.

Voto - 7️⃣

Pesci: sarà un giovedì positivo in campo amoroso. L'astro argenteo e il pianeta dell'amore sosterranno il vostro rapporto, godendo di momenti da batticuore. Nel lavoro l'ambiente sarà favorevole e stimolante, con le idee giuste per portare i vostri progressi al successo. Voto - 9️⃣