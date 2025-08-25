Nell'oroscopo della giornata di martedì 26 agosto, la vita sociale dei nativi Ariete sarà in fermento, complice il passaggio di Venere in Leone e Saturno in congiunzione, mentre la Bilancia mostrerà sentimenti puri nei confronti di chi gli ha dato tanto. Il Leone non dovrà farsi sfuggire occasioni amorose molto invitanti, mentre Marte caricherà i nativi Gemelli.

Previsioni oroscopo martedì 26 agosto 2025 segno per segno, per Toro voto 6

Ariete: vi avvicinerete verso una fine d'estate davvero speciale. I sentimenti scorrono morbidi tra voi e la persona che amate grazie a Venere, e non vi farete mancare nulla per essere felici insieme.

Se siete single darete maggior risalto alla vostra vita sociale. In quanto al lavoro sarete mossi da buone idee, ma serviranno anche i mezzi necessari e buone energie per raggiungere il successo. Voto - 8️⃣

Toro: il passaggio di Venere nel segno del Leone potrebbe aprire qualche crepa nel vostro rapporto. Essere diretti nei confronti della persona che amate non sempre sarà una buona cosa. Evitate dunque discussioni inutili. Anche sul posto di lavoro dovrete essere più pragmatici nei vostri progetti, e preoccuparvi di ciò che potrebbe aiutarvi a raggiungere il successo. Voto - 6️⃣

Gemelli: in questo martedì di agosto le stelle saranno ben allineate nei vostri confronti. Vi sentirete bene insieme alla persona che amate, pronti a lasciarvi andare a buone emozioni che possano innescare un rapporto più intimo e coinvolgente.

Nel lavoro vi sentirete carichi e pronti a tutto grazie all'energia di Marte, che vi porterà a dare il meglio di voi in ogni mansione. Voto - 9️⃣

Cancro: sarà una giornata importante per chiarire i vostri sentimenti. Single oppure no, avrete bisogno di capire a che punto siete in un rapporto per voi importante. Sul fronte professionale una buona lucidità mentale vi aiuterà a gestire meglio i vostri compiti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale che assumerà tutto un altro valore nelle prossime ore. Con la Luna e Venere dalla vostra parte, godrete di un amore intenso e profondo. Se siete single non potrete assolutamente lasciarvi sfuggire le occasioni romantiche che arriveranno.

Nel lavoro alcuni progetti prenderanno finalmente il volo e sarà possibile iniziare a pensare più in grande. Voto - 9️⃣

Vergine: giornata di martedì serena per quanto riguarda i sentimenti. Vi sentirete bene insieme alla persona che amate, trovando intesa e buone emozioni anche nei piccoli gesti. Sul posto di lavoro la calma vi premia: riflettere bene sulle vostre mansioni prima di agire vi aiuterà a raggiungere risultati interessanti. Voto - 8️⃣

Bilancia: avrete modo di vivere una giornata fuori dal comune dal punto di vista sentimentale. Queste stelle porteranno emozioni positive per il vostro rapporto: sarete focalizzati sulla vostra fiamma e su cosa potete fare per essere felici insieme. In ambito professionale vi sentirete tranquilli e sulla strada giusta, anche se alcuni progetti faticano un po’ ad ingranare.

Voto - 8️⃣

Scorpione: previsioni astrali che vedranno il pianeta Venere contro di voi nel prossimo periodo. L'ultima parte dell'estate potrebbe rivelarsi problematica per il vostro rapporto, complici alcune questioni da risolvere in tempo che potrebbero causare del nervosismo. Buona la congiuntura sul lavoro, anche se la resa ultimamente è inferiore rispetto alle settimane precedenti. Voto - 6️⃣

Sagittario: le stelle vi regaleranno dolci emozioni e il rapporto con il partner sarà tenero e maturo, soprattutto per voi nati nella prima decade. Se siete single sarà un po’ più facile esprimere i vostri sentimenti. In quanto al lavoro, vi sentirete in sintonia con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Capricorno: configurazione astrale che piano piano tenderà a migliorare per voi nativi del segno.

L'onestà sarà apprezzata dal partner, scegliete comunque con cura le parole che vorreste usare. Se siete single e volete conoscere nuove persone, fatelo senza fretta. Per quanto riguarda il lavoro Marte vi rendere brillanti, portando energie e idee utili per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Acquario: non sarà un periodo particolarmente entusiasmante per voi. La Luna sarà favorevole, ma con Venere in opposizione dal segno del Leone, non sarà facile far uscire buone emozioni. In quanto al lavoro prenderete seriamente le vostre mansioni, ma non dovrete avere aspettative elevate. Voto - 6️⃣

Pesci: giornata di martedì abbastanza tranquilla per quanto riguarda i sentimenti. Avrete un po’ di tempo da trascorrere con il partner, e lo farete con sincerità e sintonia. Sul fronte professionale alcuni progetti avranno bisogno di tempo prima di prendere il volo. In ogni caso, continuate a mostrare tutto il vostro impegno. Voto - 8️⃣