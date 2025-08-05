L'oroscopo di mercoledì 6 agosto offre previsioni dettagliate per ciascun segno zodiacale, focalizzate sui temi più cercati come amore, carriera, fortuna e benessere.

I transiti astrali segnano l'uscita prossima di Marte dal segno della Vergine, portando una energia diplomatica ma decisa nei rapporti verso il segno della Bilancia, con possibili tensioni da affrontare con chiarezza. Il segno del Cancro dovrà essere più razionale e meno istintivo, invece i nativi Leone saranno più attenti e rispettosi delle regole.

Previsioni dell'oroscopo di mercoledì 6 agosto 2025 segno per segno

Ariete: parte centrale della settimana che annuncia un cielo cupo per voi nativi del segno. Con il partner non ci sarà una perfetta intesa, a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Questo periodo richiederà chiarezza, per cui cercate di non nascondere nulla alla persona amata. Nel lavoro evitate di sovraccaricarvi di mansioni. Voto - 6️⃣

Toro: queste stelle porteranno momenti intriganti dal punto di vista sentimentale. La coppia formata dalla Luna e Venere accenderà la passione tra voi e il partner, alimentando anche momenti di maturità, per migliorare la qualità del vostro legame. Nel lavoro i giusti contatti potrebbero portare interessanti opportunità da sfruttare.

Voto - 8️⃣

Gemelli: torneranno ad essere favorevoli i momenti rilassanti nella vostra vita sentimentale grazie alla Luna, non più opposta. Sarà un momento stabile, ma servirà comunque una certa diplomazia affinché possiate stare bene insieme. Per quanto riguarda il lavoro avrete buoni mezzi a disposizione per riuscire a centrare buoni risultati, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedranno un cielo meno attraente dal punto di vista sentimentale. Con la Luna in opposizione dal segno del Capricorno, dovrete essere più razionali e meno istintivi nei confronti del partner, per mantenere una certa stabilità nel vostro rapporto. In ambito professionale è arrivato il momento di pensare più in grande.

Voto - 7️⃣

Leone: presterete particolare attenzione alle regole in questo mercoledì di agosto, soprattutto dal punto di vista professionale. Questo cielo sarà dalla vostra parte, e giocando bene le vostre carte, potreste raggiungere importanti obiettivi. In amore la comunicazione sarà importante per mantenere stabile il vostro legame. Voto - 7️⃣

Vergine: il pianeta Marte sta per uscire dal vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo di mercoledì. Sarete ancora piuttosto agguerriti nei vostri progetti, ma potreste faticare un po’ di più. In quanto ai sentimenti, la Luna aggiungerà un po’ di carisma al vostro rapporto. I cuori solitari potrebbero riuscire ad attirare l'attenzione della persona che amano.

Voto - 8️⃣

Bilancia: l'arrivo ormai prossimo di Marte nel vostro segno zodiacale porterà interessanti energie da investire secondo l'oroscopo. Con le idee di Mercurio, potreste anche riuscire ad arrivare aldilà delle vostre aspettative. Sul fronte amoroso il rapporto con il partner continua a non essere così splendido. Dovrete avere maggiore cura della vostra anima gemella. Voto - 7️⃣

Scorpione: questo mercoledì di agosto si rivelerà frizzante per la vostra relazione di coppia. La passione sarà vivace con il partner, senza però trascurare le cose importanti del vostro rapporto. In quanto al lavoro dovrete dimostrare di saper gestire le vostre mansioni in autonomia, senza commettere gravi errori.

Voto - 7️⃣

Sagittario: farete buoni progressi in ambito professionale, e vi sentirete stimolati a dare di più quando arrivano buoni risultati. Il sostegno di Mercurio e di Marte potrebbe fare la differenza. In amore la sincerità sarà la chiave per un rapporto stabile. Single oppure no, non cercate di apparire per ciò che non siete veramente. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale regolata dal buon senso della Luna in questa giornata di mercoledì. Non ci saranno forse grandi emozioni, considerato Venere in opposizione, ciò nonostante, saprete dimostrare la vostra presenza in caso di necessità. Sul posto di lavoro avrete qualche difficoltà nella gestione delle vostre mansioni, ora che anche Marte sarà contro di voi.

Voto - 6️⃣

Acquario: giornata di mercoledì discreta dal punto di vista sentimentale. Il desiderio di armonia accentua il vostro legame, ma non dovrete essere troppo diretti nel vostro modo di amare. In quanto al lavoro potreste trovare soluzioni interessanti per i vostri progetti e sbloccare alcune situazioni di stallo. Voto - 7️⃣

Pesci: periodo in rialzo per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo. Marte smetterà di essere contro di voi, rendendo un po’ più semplice e immediato lo sviluppo delle vostre mansioni. Sul fronte amoroso sarete sentimentali al punto giusto nei confronti della persona che amate, approfittando della posizione favorevole della Luna e di Venere. Voto - 8️⃣