Secondo l’oroscopo di settembre 2025, il Toro dovrà usare prudenza, i Gemelli mostreranno atteggiamenti possessivi con il partner e la Vergine riceverà novità positive.

Approfondiamo nel dettaglio tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: chi fa parte di una coppia è molto affettuoso, ma anche tanto timido con il partner. I single possono affrontare delle questioni importanti e mostrarsi di malumore. Sul lavoro potreste sentirvi meno soddisfatti del previsto.

Toro: è presente una buona complicità con la persona amata. I cuori solitari sono nervosi perché potrebbero ricevere osservazioni critiche dai familiari.

Il settore finanziario ha bisogno di molta prudenza.

Gemelli: sulla sfera sentimentale è presente una leggera possessività. Una risposta inattesa potrebbe sorprendere chi è solo da tempo. In questo periodo è necessario fare attenzione all'alimentazione.

Cancro: chi cerca l'amore può vivere dei momenti di nostalgia. L'aspetto fisico risulta essere splendido e invece l'umore è abbastanza allegro. Una notizia inaspettata potrebbe cambiare il vostro ambito lavorativo.

Leone: con consapevolezza è possibile affrontare l'intero mese. Chi fa parte di una coppia di vecchia data può essere più passionale. Alcuni imprevisti potrebbero creare ostacoli nella sfera professionale.

Vergine: chi fa parte di una relazione può ricevere delle novità positive.

I single possono vivere dei momenti di grande spensieratezza. Sul campo lavorativo sono in arrivo dei riconoscimenti.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: per tutti i nuovi incontri è un momento favorevole. Una questione può portare delle incomprensioni con la dolce metà. Una conferma sul lavoro può portare molta tranquillità.

Scorpione: è possibile affrontare un periodo sereno insieme al partner. I cuori solitari devono rilassarsi e riflettere attentamente. Chi lavora in proprio può superare ogni ostacolo.

Sagittario: chi fa parte di una coppia può avere delle opportunità importanti con il partner. Sono molto favorite le nuove collaborazioni di lavoro. Finalmente in questo mese, la fortuna può sorridere.

Capricorno: potreste vivere giorni più impegnativi. I single si sentiranno meno sicuri del proprio fascino. Sul campo professionale è necessario fare attenzione ai rallentamenti.

Acquario: chi cerca l'amore può ritrovare la vitalità del passato. Chi fa parte di una coppia è particolarmente tranquillo. Per il settore economico è un mese molto vantaggioso.

Pesci: un eccesso di orgoglio potrebbe portarvi ad allontanarvi dagli altri. Nei confronti della dolce metà, la comunicazione è davvero brillante. Chi lavora nel commercio è abbastanza dinamico.