L'oroscopo del 24 agosto 2025 assegna un voto otto al Sagittario e allo Scorpione, mentre va la sufficienza al Leone che sarà un po' impaziente. Approfondiamo ora nel dettaglio le previsioni zodiacali per tutti i segni.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: l’irrequietezza è la parola chiave. Avete voglia di agire, di cambiare qualcosa, ma rischiate di farlo di getto, senza riflettere. La quadratura Sole–Urano vi spinge a ribellarvi a tutto ciò che vi sembra una gabbia, e in certi casi sarà giusto così. Attenzione però a non distruggere quello che vi serve ancora.

Meglio incanalare questa energia in un progetto creativo o sportivo: scaricate la tensione, ma senza rompere i ponti.

Giudizio: 7 – Ribelli sì, distruttivi no.

Leone: non vi piace quando qualcuno (o qualcosa) cerca di limitarvi e ora la sensazione è proprio quella. Il Sole, vostro astro guida, entra in Vergine e vi chiede concretezza, ma Urano vi scompiglia i piani. Sentite come se vi avessero tolto la corona, ma è solo un invito a rimettere ordine, a concentrarvi su ciò che conta davvero.

Voto: 6 – La pazienza non è il vostro forte, ma se la coltivate, vincete.

Sagittario: per voi questa giornata è più stimolante che faticosa. Vi sentite spinti a guardare avanti, ad aprire nuove porte, anche se il percorso non è ancora chiaro.

C’è una voglia di libertà che non potete ignorare, ma la differenza la farà la vostra capacità di mantenere un minimo di disciplina.

Voto: 8 – Spirito libero, con qualche rischio calcolato.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: la quadratura di vi tocca da vicino: Urano è nel vostro settore delle idee e vi fa vacillare su quelle certezze a cui siete tanto legati. Potreste sentirvi destabilizzati, ma è un passaggio utile: vi accorgete che alcune cose non sono più così solide come credevate. Non vi piace, ma è il primo passo per liberarvi da zavorre.

Votazione: 7 – Scosse fastidiose, ma necessarie.

Vergine: con il Sole nel vostro segno sentite che si apre un nuovo ciclo, eppure Urano vi mette subito i bastoni tra le ruote.

È come se l’universo volesse dirvi: “Non puoi controllare tutto”. Per voi che amate l’ordine, questa è una lezione dura, ma preziosa. Non vivetela come una sconfitta: imparate a lasciare spazio all’imprevisto.

Voto: 6 – Allenamento alla flessibilità.

Capricorno: la differenza dei vostri cugini di Terra, ve la cavate meglio. Non siete immuni agli scossoni, ma sapete mantenere la calma e usare le novità come strumenti. È una giornata in cui potete dimostrare la vostra solidità, senza irrigidirvi. Una via di mezzo che vi premia.

Voto: 8 – Stabili, ma aperti: ottimo mix.

Simboli di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: siete i più sollecitati: Urano nel vostro segno amplifica la vostra voglia di libertà, ma la quadratura del Sole vi mette di fronte a limiti pratici.

È come se la testa vi corresse a mille, mentre il corpo vi ricordasse che non potete essere ovunque. Rischio di dispersione e nervosismo altissimo. Fate una lista (anche breve) delle priorità e attaccatevi a quella.

Voto: 6 – Geniali, ma caotici.

Bilancia: avete voglia di serenità, ma il cielo vi provoca. La quadratura vi mette in mezzo a situazioni in cui dovete scegliere, senza potervi rifugiare troppo nell’attesa. Non è facile, ma potrebbe essere il passo giusto per liberarvi da decisioni rimandate troppo a lungo.

Voto: 7 – Indecisi, ma in cammino.

Acquario: per voi questa giornata è una scarica di energia elettrica: Urano, vostro pianeta guida, vi spinge a rompere vecchi schemi e a lanciarvi in nuove idee.

Certo, non tutto sarà subito fattibile, ma la sensazione di frizzantezza mentale è forte. Approfittatene per osare, almeno con un piccolo passo.

Giudizio: 8 – Visionari e ispirati.

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: gli imprevisti vi colpiscono soprattutto nella sfera familiare o emotiva. Vi sentite messi sotto pressione e questo può generare ansia. Il rischio è quello di reagire in modo troppo emotivo: meglio rallentare e ricordare che non tutto dipende da voi.

Giudizio: 7 – Sensibili, ma ancora solidi.

Scorpione: siete i più pronti a cavalcare l’imprevisto. Non vi spaventa il cambiamento, anzi: lo accogliete come occasione di crescita. Potreste avere rivelazioni importanti , soprattutto nelle relazioni e nei progetti a lungo termine.

Voto: 8 – Trasformatori nati, vincenti.

Pesci: la giornata può disorientarvi: i cambiamenti vi sembrano caotici e vi sentite un po’ in balia degli eventi. Non cercate risposte immediate: usate la vostra intuizione come bussola, anche se non capite ancora la direzione finale.

Votazione 6 – Confusi, ma con radar interiore acceso.