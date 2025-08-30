L'oroscopo del 31 agosto 2025 assegna un voto 9 al Sagittario e al Capricorno che avrà progetti ambiziosi, mentre va un 7,5 all'Ariete che deve approfittarne per prendere decisioni concrete e durature. Approfondiamo ora le previsioni per tutti i segni nel dettaglio.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: la Luna in Sagittario vi spinge a guardare avanti con entusiasmo, mentre il trigono con Saturno in Ariete vi aiuta a dosare l’impulsività con una buona dose di disciplina. Le vostre energie sono elevate: è il momento ideale per pianificare nuovi progetti o riprendere iniziative lasciate in sospeso.

Approfittate di questa combinazione per prendere decisioni concrete e durature. Votazione: 7,5

Leone: questa giornata vi incoraggia a rafforzare la vostra determinazione. Saturno in trigono con la Luna vi regala concentrazione e stabilità, mentre la Luna in Sagittario stimola la voglia di espandere i vostri orizzonti. Potete affrontare con successo impegni lavorativi o personali che richiedono lucidità e resistenza. Giudizio: 8

Sagittario: il vostro segno è naturalmente energico, ma la Luna nel vostro segno, armoniosa con Saturno, vi aiuta a incanalare il vostro entusiasmo in azioni concrete. È il momento perfetto per affrontare sfide con chiarezza e determinazione, senza farvi sopraffare dall’impazienza o dall’euforia.

Giudizio: 9

Simboli di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: la Luna in Sagittario vi invita a uscire dalla routine e a valutare nuove possibilità. Saturno vi aiuta a bilanciare entusiasmo e realismo: le decisioni importanti possono essere prese senza eccessi. È un buon momento per riflettere sul futuro e pianificare con saggezza. Voto: 8

Vergine: potete contare su una mente lucida e su una buona dose di pazienza. Il trigono Luna-Saturno vi aiuta a completare compiti complessi senza stress. La Luna in Sagittario stimola curiosità e desiderio di espansione, quindi approfittatene per apprendere qualcosa di nuovo o aggiornare i vostri piani. Giudizio: 8,5

Capricorno: l’energia di Saturno in trigono vi supporta nell’organizzazione e nella gestione degli impegni quotidiani.

La Luna in Sagittario vi spinge a guardare al di là del presente e a pianificare progetti ambiziosi. È una giornata ideale per consolidare ciò che avete costruito con costanza. Votazione: 9

️Segni d’Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: la Luna in Sagittario vi spinge a cercare chiarezza e a definire obiettivi precisi. Saturno vi dona concentrazione e disciplina, utile per affrontare questioni complesse o prendere decisioni importanti. La giornata favorisce comunicazioni efficaci e incontri costruttivi. Voto: 8,5

Bilancia: siete chiamati a mantenere equilibrio tra le emozioni e la razionalità. Il trigono Luna-Saturno vi aiuta a gestire conflitti o tensioni in modo costruttivo. La Luna in Sagittario vi stimola a pensare in grande, ma con il giusto metodo e organizzazione.

Voto: 8

Acquario: l’armoniosa combinazione Luna-Saturno vi offre energia e stabilità per affrontare progetti importanti. La Luna in Sagittario stimola la creatività e la voglia di cambiamento, mentre Saturno vi aiuta a concretizzare le idee senza perdere il controllo. Votazione: 8,5

Simboli d’Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: la Luna in Sagittario vi spinge a uscire dalla comfort zone e a guardare le situazioni da prospettive diverse. Il trigono con Saturno vi aiuta a mantenere equilibrio e chiarezza emotiva, ideale per prendere decisioni importanti senza ansia. Voto: 8

Scorpione: la Luna in Sagittario stimola curiosità e desiderio di movimento, mentre Saturno vi dona stabilità. È il momento giusto per affrontare questioni pratiche o finanziarie con lucidità e determinazione.

Giudizio:8,5

Pesci: la Luna vi regala intuizione e sensibilità, mentre Saturno vi sostiene nel tradurre le emozioni in azioni concrete. È una giornata favorevole per pianificare, organizzare o riflettere su progetti a lungo termine. Voto: 8.