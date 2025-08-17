L'oroscopo di settembre 2025 assegna un bel '10' in pagella ai Pesci che attraverseranno una nuova fase. La Vergine sarà alle prese con nuove avvincenti sfide. Fase altalenante per Ariete.
Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)
Ariete: la mediazione richiesta da Marte in Bilancia vi sembra faticosa, ma le eclissi vi mostrano che non tutto si vince con la forza. Imparate a collaborare e vedrete aprirsi nuove strade.
Giudizio: 7/10
Leone: settembre porta responsabilità finanziarie e familiari da affrontare con maturità. Saturno vi mette alla prova, ma saprete cavarvela con disinvoltura.
Voto: 8/10
Sagittario: il trigono Giove-Saturno vi è alleato: riuscite a mettere a terra idee e progetti che prima sembravano irrealizzabili. L’eclisse solare in Vergine vi invita a organizzare meglio il lavoro.
Votazione: 9/10
Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)
Toro: Marte in Bilancia vi stimola a trovare equilibrio nella vita quotidiana e nei rapporti di lavoro. Le eclissi vi spingono a lasciare abitudini inutili per aprirvi a nuove possibilità.
Voto: 7/10
Vergine: l’eclisse solare del 21 nel vostro segno è un punto di svolta. Nuove responsabilità, nuove sfide, ma anche un’energia fresca che vi permette di rinnovarvi in profondità.
Voto: 9/10
Capricorno: potreste sentirvi divisi tra il dovere e la voglia di liberarvi di alcuni pesi.
Saturno vi sostiene con nuove basi solide, soprattutto sul piano relazionale e professionale.
Votazione 8/10
Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)
Gemelli: un settembre di chiarimenti. L’eclisse lunare vi aiuta a chiudere rapporti e progetti che non vi rappresentano più. Venere vi invita a comunicare con chiarezza i vostri desideri.
Votazione: 7/10
Bilancia: Marte nel segno vi dona energia e voglia di affermazione. Le eclissi vi portano a ridefinire ruoli e relazioni, con la possibilità di iniziare un nuovo percorso personale.
Voto: 9/10
Acquario: Saturno in Pesci vi chiede di rivedere le basi materiali della vostra vita. Alcuni progetti rallentano, ma solo per permettervi di costruire qualcosa di più solido e concreto.
Voto: 8/10
Segni di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)
Cancro: Il trigono Giove-Saturno vi regala stabilità emotiva e desiderio di costruire qualcosa di duraturo. L’eclisse lunare in Pesci vi libera da vecchi condizionamenti.
Giudizio: 9/10
Scorpione: settembre vi invita a trasformare e rigenerarvi. Potreste chiudere rapporti tossici o situazioni lavorative stagnanti. Marte vi dà coraggio per fare mosse decisive.
Voto: 8/10
Pesci: le eclissi nel vostro segno vi rendono i veri protagonisti del mese. Saturno di ritorno vi spinge a maturare, a definire chi siete e cosa volete. Una fase nuova si apre con chiarezza.
Votazione: 10/10