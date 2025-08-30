L'oroscopo dal 1° al 7 settembre 2025 apre la prima settimana del nuovo mese. Il cielo mette in evidenza riflessione, cambiamento e maggiore consapevolezza. Le energie planetarie agiscono con discrezione ma con fermezza, spingendo alcuni segni a fare i conti con ciò che è rimasto in sospeso durante l’estate. Mentre la Vergine si conferma in vetta alla classifica astrologica, il Sagittario continua a navigare in acque agitate. I segni d’Acqua e d’Aria, come Cancro, Pesci e Gemelli, godranno di giornate più fluide e ispirate. Brillante inizio di settembre per il Leone, che saprà affrontare con energia e fiducia le nuove sfide del mese.

Scopriamo insieme le previsioni astrologiche della settimana per tutti i segni dello Zodiaco.

Previsioni astrologiche per la settimana dal 1° al 7 settembre 2025

12° posto – Sagittario. La prima settimana di settembre si presenta impegnativa. Il Sagittario si trova immerso in un vortice di pensieri che sembrano non voler trovare una direzione chiara. Le giornate scorrono lente, appesantite da dubbi interiori e da un senso di insoddisfazione che si insinua anche nei momenti di svago. Le insicurezze, accumulate nel corso dell’estate, continuano a influenzare le relazioni e le scelte pratiche, rendendo difficile lasciarsi andare con fiducia. Il rischio maggiore è quello di diventare troppo critici, sia verso se stessi che nei confronti degli altri.

Un atteggiamento giudicante potrebbe compromettere la serenità di chi sta accanto, soprattutto se espresso con parole affrettate o toni troppo severi. È il momento di esercitare la pazienza e di scegliere con cura quando e come intervenire. Chi ha programmato una breve fuga riuscirà a staccare la spina, ma il senso di irrequietezza non sarà facile da placare. Per chi resta, si fa strada il desiderio di rivoluzionare tutto: casa, lavoro, abitudini. Ma prima di agire, è necessario fare ordine dentro di sé. Solo così sarà possibile intraprendere un nuovo cammino con lucidità e determinazione.

11° posto – Bilancia. La Bilancia affronta una settimana in cui l’armonia tanto amata sembra sfuggire tra le dita.

La sfera domestica si anima di imprevisti e richieste, lasciando poco spazio alla quiete. Le relazioni familiari potrebbero diventare terreno di tensione, soprattutto se si è evitato di affrontare alcune questioni spinose. Il consiglio degli astri è quello di non rimandare i chiarimenti, ma di gestirli con diplomazia e senza alimentare conflitti. Sul fronte economico, la sensazione di instabilità continua a farsi sentire. Le spese aumentano, mentre le entrate restano incerte, generando un senso di frustrazione che rischia di contaminare anche i momenti di relax. È il momento di rivedere le priorità e di valutare nuove strategie, anche in ambito professionale. La voglia di cambiamento si fa pressante: che si tratti di lavoro, studio o relazioni, la Bilancia avverte il bisogno di riprendere il controllo della propria vita.

Settembre può rappresentare l’inizio di una nuova fase, ma solo se si è disposti a uscire dalla zona di comfort e a mettersi in gioco con coraggio.

10° posto – Capricorno. Il Capricorno entra nel mese di settembre con il peso di un’estate che ha lasciato più fardelli che sollievo. Le responsabilità tornano a bussare alla porta, e la sensazione è quella di dover recuperare il tempo perduto. La pressione si fa sentire soprattutto sul piano mentale, con pensieri che si affollano e richiedono soluzioni rapide e concrete. La settimana invita a fare pulizia: eliminare ciò che non serve più, liberarsi da legami che non nutrono e alleggerire la propria quotidianità. Il tempo delle giustificazioni è finito, e l’autunno si avvicina con sfide importanti, soprattutto in ambito lavorativo e finanziario.

È fondamentale iniziare ora a costruire una base solida, evitando di rimandare decisioni cruciali. Sul piano affettivo, potrebbero emergere segnali da parte di qualcuno che nutre sentimenti sinceri ma non ha ancora trovato il coraggio di esporsi. Se il cuore è pronto, vale la pena aprirsi a nuove possibilità. Attenzione allo stress, che potrebbe manifestarsi a livello fisico, in particolare nella zona addominale: uno stile di vita più equilibrato sarà il miglior alleato.

9° posto – Ariete. Settimana vibrante per l’Ariete, che si muove con entusiasmo tra mille stimoli e occasioni. La voglia di fare è alle stelle, e ogni giorno sembra offrire nuove opportunità di divertimento e socialità. Tuttavia, l’energia rischia di diventare eccessiva, portando a scelte impulsive o a un sovraccarico di impegni che potrebbe rivelarsi controproducente.

Nel lavoro, la concentrazione vacilla: la mente corre altrove, alla ricerca di distrazioni e novità. Chi è in vacanza non riesce a stare fermo, organizzando eventi, uscite e attività senza sosta. Questo dinamismo, se ben gestito, può portare a momenti memorabili, ma è importante non dimenticare chi sta attorno. Alcune persone vicine potrebbero attraversare un periodo più fragile, e l’entusiasmo dell’Ariete rischia di risultare invadente. La settimana si chiude con atmosfere festive, tra musica e celebrazioni, ma gli astri invitano alla prudenza. Luoghi affollati e situazioni delicate richiedono attenzione e sensibilità. L’Ariete ha tutte le carte in regola per vivere giorni intensi, ma solo se saprà dosare la propria energia con saggezza.

8° – Toro. L’inizio del mese porta una brezza nuova per il Toro, che finalmente riesce a scrollarsi di dosso quei pensieri cupi che hanno accompagnato l’estate. Il bisogno di respirare si fa urgente, e il cielo offre l’occasione di farlo davvero. Le giornate si tingono di colori più tenui, ma anche più sinceri: sorrisi spontanei, inviti inattesi e forse un incontro che potrebbe cambiare il corso delle emozioni. Per chi è single, si profila la possibilità di rivedere una persona del passato o di conoscere qualcuno capace di toccare corde profonde e dimenticate. È un periodo di riflessione, in cui molte scelte fatte in precedenza vengono messe in discussione. Il percorso intrapreso non convince del tutto, e il desiderio di cambiare direzione si fa strada con forza.

Non è il momento di forzare nulla, ma di ascoltarsi con onestà. Se qualcosa non funziona, è lecito fare un passo indietro. La vera svolta non arriva con gesti eclatanti, ma con la consapevolezza di ciò che si vuole davvero. Il Toro ha bisogno di autenticità, e questa settimana può essere l’inizio di un cammino più vero.

7° – Acquario. La stanchezza dell’Acquario non è solo fisica: è emotiva, mentale, profonda. Dopo mesi di generosità e disponibilità, arriva il conto. Il corpo chiede riposo, la mente reclama silenzio, c’è bisogno di più cura per se stessi. È il momento di smettere di fare tutto da soli e di concedersi il lusso di essere vulnerabili. Delegare non è debolezza, ma un atto di rispetto verso se stessi.

Un gesto gentile, una parola affettuosa o una visita inaspettata potrebbero riaccendere qualcosa che sembrava spento. Le relazioni autentiche diventano il rifugio in cui ritrovare forza e ispirazione. È tempo di riscoprire passioni dimenticate, di leggere, di ascoltare musica, di coltivare la bellezza. La rinascita dell’Acquario parte da piccoli gesti, da scelte consapevoli, da momenti di quiete. Non serve stravolgere tutto: basta iniziare a volersi bene, davvero. Il cielo sostiene chi sceglie la gentilezza come bussola.

6° – Scorpione. L'oroscopo settimanale evidenzia lo Scorpione in una fase di transizione profonda. Gli ultimi anni hanno lasciato il segno: meno impulsività, più selettività, maggiore cautela.

Ma sotto questa corazza, c’è ancora il desiderio di vivere con intensità, di lasciarsi sorprendere, di credere nella bellezza. La settimana offre l’occasione di tornare a sorridere, di accettare inviti, di uscire dal guscio. È il momento di fare pulizia: via le persone tossiche, via i pensieri ossessivi, via tutto ciò che impedisce di respirare. La vita non va solo osservata, ma pienamente vissuta. In amore, si aprono scenari intensi: le coppie ritrovano complicità, mentre i single attirano sguardi e attenzioni. I flirt non mancheranno, ma anche le possibilità di costruire qualcosa di duraturo. La rinascita dello Scorpione sarà lenta, ma potente. Ogni passo fatto in direzione della leggerezza sarà un passo verso la libertà.

Il cielo premia chi ha il coraggio di lasciarsi andare.

5° – Leone. Prima settimana di settembre decisamente brillante per il Leone, che si prepara a vivere giorni pieni di emozioni, sorprese e piccoli colpi di scena. Se c’è un compleanno in vista, sarà l’occasione perfetta per riunire le persone care e celebrare con entusiasmo. La voglia di leggerezza è forte, e finalmente si respira quell’armonia domestica che mancava da tempo. Il Leone si sente invincibile, e non è solo una sensazione: le stelle confermano che ci sono strumenti e opportunità reali per costruire qualcosa di importante. Basta crederci. Le feste di paese, le sagre, gli eventi all’aperto diventano il palcoscenico ideale per raccogliere ispirazione e nuove idee.

In amore, la stabilità regna sovrana per chi è in coppia, mentre i single avranno molte occasioni per mettersi in gioco. Qualcuno vicino potrebbe rivelarsi un alleato prezioso per progetti futuri. Il Leone è pronto a brillare, e il cielo lo incoraggia a farlo senza timori.

4° – Gemelli. Settimana dinamica e ricca di stimoli per i Gemelli, che si troveranno immersi in un flusso continuo di emozioni, novità e incontri. Anche chi è in vacanza non riuscirà a staccare del tutto: la mente sarà in fermento, il cuore pronto a vibrare. Chi lavora, invece, potrebbe faticare a mantenere la concentrazione, distratto da pensieri che spingono altrove. Da venerdì sera in poi, il clima cambia: l’energia si fa più intensa, la voglia di vivere esplode e il desiderio di condividere momenti autentici prende il sopravvento.

Il weekend promette di essere memorabile, con esperienze che lasceranno il segno. Tenerezza, sensualità e legami che si rafforzano saranno protagonisti. Chi è single potrebbe vivere un incontro folgorante, mentre chi ha bambini piccoli o nipoti riceverà gesti d’affetto che scaldano il cuore. Sul piano professionale, chi sta avviando un nuovo progetto riceverà apprezzamenti e conferme. È il momento perfetto per liberarsi da malinconie residue e abbracciare il presente con entusiasmo.

3° – Pesci. Settimana ad alta intensità, con un’energia che spinge all’azione e alla ricerca di stimoli continui. Il rischio, però, è quello di travolgere chi sta intorno con un ritmo troppo serrato. Nelle relazioni più stabili sarà fondamentale lavorare sulla comunicazione e sul rispetto degli spazi reciproci. Sul fronte professionale, è consigliabile rallentare. Dopo mesi di corsa, il corpo e la mente chiedono una pausa. I giorni centrali della settimana saranno particolarmente intensi, soprattutto se vissuti accanto a persone sincere e affettuose. L’amore sarà un rifugio, ma anche un terreno di confronto. Meglio evitare luoghi affollati e situazioni caotiche, che potrebbero generare irritazione e nervosismo. La settimana è carica di potenziale, ma richiede equilibrio e ascolto. I Pesci hanno l’opportunità di vivere momenti profondi, a patto di non perdere la bussola emotiva.

2° – Cancro. Il Cancro ritrova finalmente un po’ di pace. Le tensioni familiari e affettive che hanno caratterizzato le settimane precedenti iniziano a dissolversi, lasciando spazio a un clima più sereno e comprensivo. È il momento ideale per ricaricare le batterie, concedersi momenti di relax e coltivare la dolcezza. Organizzare una cena all’aperto, un barbecue o una serata semplice tra amici può fare miracoli per l’umore. I single vivranno qualche avventura romantica, leggera e senza troppe aspettative. E va bene così: non tutto deve trasformarsi in un progetto a lungo termine. Chi ha responsabilità familiari o professionali dovrà dosare bene le energie. Non è il momento di strafare, ma di trovare un equilibrio tra dovere e piacere. Il Cancro ha bisogno di ritmi più lenti e di relazioni nutrienti. Il cielo lo sostiene in questa ricerca.

1° – Vergine. La Vergine si conferma regina della settimana. L’energia è vibrante, la creatività in pieno fermento, l’intuito affilato come non mai. C’è una sensibilità particolare nell’aria, che permette di cogliere sfumature emotive e di entrare in sintonia profonda con chi sta intorno. Il rischio, però, è quello di arsi trascinare troppo dalle fantasie. Molti nati sotto questo segno stanno cercando un amore autentico, ma la diffidenza e le ferite del passato rendono difficile aprirsi. È normale ripensare a relazioni importanti, ma il presente chiede attenzione e disponibilità. Attorno al weekend, potrebbero arrivare inviti o visite inattese che cambiano il corso della settimana. La Vergine è pronta a vivere un’estate sorprendente, ma deve restare con i piedi per terra. L’equilibrio tra sogno e realtà sarà la chiave per trasformare questa fase in qualcosa di davvero speciale.