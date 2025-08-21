Secondo l'oroscopo della settimana dal 1° al 7 settembre 2025 molta più comprensione deve avere la Vergine con il partner, il Sagittario è molto passionale e l'Acquario è felice. Di seguito le previsioni in dettaglio per tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: è importante lasciarsi andare in amore e riscoprire delle nuove emozioni. Le questioni economiche vanno affrontate con cautela. Chi lavora in proprio può essere molto offeso.

Toro: i single hanno tanti dubbi da risolvere. Chi fa parte di una coppia è sospettoso nei confronti del partner.

Nella settimana è necessario riposare di più.

Gemelli: chi ha una relazione può soffrire a causa della dolce metà. Per chi è solo da tempo sono in arrivo tante gioie. Alcune decisioni lavorative vanno assolutamente rimandate.

Cancro: si può trascorrere una settimana allegra con la persona amata. Finalmente può ritornare la spensieratezza di un tempo. Chi è distratto può avere dei problemi sul lavoro.

Leone: i single sono soddisfatti di quello che hanno costruito fino adesso. Chi fa parte di una coppia può fare il primo passo e avere un chiarimento con la dolce metà. Sulla sfera professionale è possibile iniziare delle collaborazioni interessanti.

Vergine: è fondamentale essere più comprensivi con il partner.

I cuori solitari possono essere molto dolci con una vecchia amica. Nel campo lavorativo ci sono alcune preoccupazioni da affrontare.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi ha una relazione di vecchia data ha una buona sintonia con la persona amata. Chi è solo da tempo è abbastanza misterioso. Sulla sfera professionale serve più pazienza.

Scorpione: è possibile trascorrere dei bei momenti insieme al partner. Alcune pretese sono proprio eccessive e questo può creare dei malumori con la famiglia. La settimana lavorativa va affrontata con determinazione.

Sagittario: nella sfera sentimentale è presente molta passione. I single sono riflessivi per quanto riguarda i comportamenti di alcuni amici.

Chi lavora in proprio è ottimista riguardo al futuro.

Capricorno: chi fa parte di una coppia è romantico con il partner. I cuori solitari sono meno aggressivi del solito. Un breve viaggio lavorativo può regalare delle soddisfazioni.

Acquario: delle nuove amicizie possono portare molta felicità. Durante la settimana può aumentare la comunicazione con la dolce metà. Chi lavora nel commercio può avere dei chiarimenti importanti.

Pesci: i single sono attratti da nuove persone. Chi fa parte di una coppia è più curioso del previsto. Alcuni ostacoli sul lavoro vanno superati con molta determinazione.