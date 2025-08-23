ll mese di settembre si apre con un cielo ricco di sfumature, che porta con sé il desiderio di rinnovamento e la forza di nuovi inizi. Le stelle illuminano alcuni segni con chiarezza e determinazione: Vergine, sostenuta dal Sole nel suo segno, trova equilibrio e gratificazioni sia in amore che nel lavoro; Capricorno e Bilancia raccolgono frutti concreti e avanzano con passo sicuro. Diversa la situazione per Pesci, Ariete e Leone, che dovranno affrontare giornate più complesse, caratterizzate da incertezze, imprevisti e momenti di introspezione.

Sarà dunque una settimana di contrasti, ma anche di possibilità: chi saprà ascoltare il proprio cuore e rimanere lucido di fronte alle difficoltà potrà uscire più forte da questo primo assaggio d’autunno.

Previsioni astrologiche settimana dal 1° al 7 settembre 2025

Ariete L’inizio di settembre porta con sé qualche tensione: vi sentite combattuti tra la voglia di agire e la necessità di fermarvi a riflettere. In amore rischiate di apparire impazienti e di pretendere troppo dal partner; meglio concedersi più ascolto reciproco. Sul lavoro piccoli ostacoli rallentano i vostri progetti, ma non mancheranno occasioni per dimostrare la vostra determinazione. La fortuna vi sostiene a tratti, soprattutto se evitate azioni impulsive.

❤️ Amore: ⭐⭐

Lavoro: ⭐⭐⭐

Fortuna: ⭐⭐

Toro Settimana positiva: vi sentite più sereni e in grado di affrontare le sfide con calma e concretezza. In amore torna il desiderio di intimità e dolcezza, e questo crea maggiore armonia nelle coppie. I single, invece, potrebbero incontrare persone interessanti, capaci di risvegliare emozioni profonde. Sul lavoro la vostra costanza è premiata: piccoli successi quotidiani vi rendono più sicuri. La fortuna vi regala spunti preziosi, soprattutto in ambito pratico.

❤️ Amore: ⭐⭐⭐⭐

Lavoro: ⭐⭐⭐⭐

Fortuna: ⭐⭐⭐

Gemelli Settimana dinamica e stimolante: vi muovete tra mille impegni e vi sentite vivi quando siete al centro dell’azione. In amore prevale la leggerezza, ma chi è in coppia dovrà fare attenzione a non trascurare il partner.

I single potranno contare su incontri interessanti, anche se non necessariamente duraturi. Sul lavoro sarete abili nel trovare soluzioni creative a imprevisti improvvisi. La fortuna vi accompagna, purché non vi lasciate distrarre troppo.

❤️ Amore: ⭐⭐⭐

Lavoro: ⭐⭐⭐⭐

Fortuna: ⭐⭐⭐

Cancro La settimana vi invita a rallentare: avete bisogno di ritrovare calma e di gestire con equilibrio le vostre emozioni. In amore cercate stabilità, ma rischiate di cadere in eccessive aspettative. Provate a vivere le relazioni con più fiducia. Sul lavoro alcune questioni richiederanno pazienza e mediazione, ma la vostra sensibilità sarà un punto di forza. La fortuna si manifesta a piccoli passi, soprattutto nei momenti in cui vi affidate all’intuito.

❤️ Amore: ⭐⭐⭐

Lavoro: ⭐⭐

Fortuna: ⭐⭐⭐

Leone Non è una settimana semplice: vi sentite messi alla prova da imprevisti e fatiche che limitano la vostra energia. In amore emergono incomprensioni e il rischio è quello di reagire in maniera impulsiva. I single potrebbero vivere incontri poco appaganti, che non corrispondono alle loro aspettative. Sul lavoro serve pazienza: cercate di non strafare e di evitare contrasti diretti. La fortuna è un po’ in calo, ma non mancheranno spiragli verso il weekend.

❤️ Amore: ⭐⭐

Lavoro: ⭐⭐

Fortuna: ⭐⭐

Vergine Il Sole vi sostiene e vi regala lucidità e chiarezza. Vi sentite finalmente in sintonia con voi stessi e questo vi rende più affettuosi e sereni in amore: i legami si rafforzano e i single trovano il coraggio di esporsi di più.

Sul lavoro brillate per dedizione e precisione: arrivano gratificazioni, riconoscimenti e persino nuove opportunità che vi daranno grande soddisfazione. La fortuna vi accompagna e vi rende più sicuri nei vostri passi.

❤️ Amore: ⭐⭐⭐⭐

Lavoro: ⭐⭐⭐⭐⭐

Fortuna: ⭐⭐⭐⭐

Bilancia Settimana costruttiva: ritrovate un buon equilibrio interiore e questo vi permette di affrontare le giornate con serenità. In amore l’armonia si rafforza: chi è in coppia vive momenti di dolcezza e progettualità, mentre i single avranno l’occasione di aprirsi a nuove conoscenze. Sul lavoro spicca la vostra capacità diplomatica, utile per risolvere contrasti e stringere accordi. La fortuna vi sostiene soprattutto a metà settimana, quando un’occasione inattesa potrebbe sorprendervi.

❤️ Amore: ⭐⭐⭐⭐

Lavoro: ⭐⭐⭐⭐

Fortuna: ⭐⭐⭐⭐

Scorpione Settimana intensa e appassionata: in amore vi lasciate guidare dal cuore e la vostra magnetica presenza non passa inosservata. Attenzione però a non eccedere con gelosie o sospetti. Sul lavoro siete determinati e pronti a dimostrare le vostre capacità, ma occhio a non scontrarvi inutilmente con colleghi o superiori. La fortuna è altalenante, ma saprete approfittare delle giuste occasioni.

❤️ Amore: ⭐⭐⭐⭐

Lavoro: ⭐⭐⭐

Fortuna: ⭐⭐⭐

Sagittario Settimana vivace: vi sentite pronti a sperimentare e ad ampliare i vostri orizzonti. In amore prevale la leggerezza, ma le coppie dovranno impegnarsi per non cadere in discussioni banali. I single potranno vivere incontri avventurosi e stimolanti.

Sul lavoro l’entusiasmo vi spinge a cogliere opportunità che altri non vedono, garantendovi un vantaggio competitivo. La fortuna vi accompagna, soprattutto se saprete fidarvi del vostro istinto.

❤️ Amore: ⭐⭐⭐

Lavoro: ⭐⭐⭐⭐

Fortuna: ⭐⭐⭐

Capricorno Una settimana di conferme e stabilità: vi sentite sicuri e pronti a mettere basi solide per il futuro. In amore vi aprite con maggiore disponibilità, mostrando affetto e attenzione, qualità che rafforzano i legami. I single potrebbero incontrare una persona con cui instaurare un rapporto sincero. Sul lavoro raccogliete i frutti del vostro impegno costante: arrivano riconoscimenti e nuove possibilità. La fortuna vi sostiene, rendendo ogni vostra mossa più sicura.

❤️ Amore: ⭐⭐⭐⭐

Lavoro: ⭐⭐⭐⭐⭐

Fortuna: ⭐⭐⭐⭐

Acquario La vostra creatività è in piena fioritura e vi rende brillanti in ogni contesto. In amore vi sentite liberi e curiosi, pronti a vivere nuove esperienze. Le coppie ritroveranno leggerezza e complicità. Sul lavoro le vostre idee originali saranno apprezzate, regalandovi soddisfazioni. La fortuna vi accompagna soprattutto in situazioni improvvise, che saprete trasformare a vostro favore.

❤️ Amore: ⭐⭐⭐⭐

Lavoro: ⭐⭐⭐⭐

Fortuna: ⭐⭐⭐⭐

Pesci La settimana si apre con un po’ di incertezza: vi sentite fragili e desiderosi di conferme, soprattutto in amore. Attenzione a non lasciarvi travolgere dalle emozioni: con più fiducia in voi stessi tutto diventa più semplice.

Sul lavoro ci saranno rallentamenti e tensioni, meglio non prendere decisioni affrettate. La fortuna è altalenante, ma qualche piccolo segnale positivo arriverà sul finire della settimana.