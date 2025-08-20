L’oroscopo settimanale dal 25 al 31 agosto mette in luce un cielo ricco di contrasti: Bilancia e Leone vivono una fase di maggiore sensibilità, mentre il Toro procede con costanza. Vergine e Capricorno brillano grazie a successi professionali e conferme importanti. Ariete e Pesci incontrano ostacoli da superare, mentre l’Acquario sorprende con la sua originalità.

Previsioni astrologiche settimanali dal 25 al 31 agosto 2025 con pagelle

Ariete

La settimana per voi è un continuo saliscendi: da un lato l’entusiasmo e la voglia di fare non mancano, dall’altro vi trovate a scontrarvi con stanchezza e imprevisti che rallentano i vostri piani.

In amore, la passione resta viva, ma rischiate di dire parole affrettate che possono ferire chi vi sta accanto. Sarebbe meglio rallentare e imparare ad ascoltare. Sul lavoro vi sentite messi alla prova: situazioni che sembravano semplici si complicano, ma la vostra determinazione vi impedirà di arrendervi. La fortuna non vi sorride sempre, ma piccoli colpi di scena potrebbero cambiare il corso degli eventi.

❤️ Amore: ⭐⭐

Lavoro: ⭐⭐⭐

Fortuna: ⭐⭐

Toro

Avanzate con passo sicuro: la vostra concretezza vi aiuta a costruire basi solide e a godere di un clima più sereno rispetto alle scorse settimane. In amore vi aprite di più, cercando complicità e dolcezza: chi è in coppia sentirà un rinnovato equilibrio, mentre i single avranno l’occasione di lasciarsi andare con naturalezza.

Nel lavoro la costanza vi premia: ciò che seminate in questi giorni darà frutti duraturi, soprattutto se resterete concentrati sui vostri obiettivi. La fortuna vi accompagna con discrezione, regalandovi piccole soddisfazioni quotidiane.

❤️ Amore: ⭐⭐⭐⭐

Lavoro: ⭐⭐⭐⭐

Fortuna: ⭐⭐⭐

Gemelli

Settimana vivace, caratterizzata da incontri, scambi e nuove opportunità che vi stimolano. Vi sentite curiosi e pronti a rimettervi in gioco. In amore prevale la leggerezza: chi è in coppia avrà bisogno di introdurre novità per non annoiarsi, mentre i single potranno lasciarsi sorprendere da conoscenze inattese. Sul lavoro dovrete sfruttare la vostra capacità di adattamento: non tutto andrà come previsto, ma il vostro ingegno saprà trovare soluzioni creative.

La fortuna vi sostiene, a patto che non disperdiate troppe energie.

❤️ Amore: ⭐⭐⭐

Lavoro: ⭐⭐⭐⭐

Fortuna: ⭐⭐⭐

Cancro

La settimana vi invita a un bilancio interiore: state imparando a dosare meglio emozioni e razionalità, e questo vi aiuta a non farvi travolgere. In amore desiderate stabilità, ma rischiate di chiedere troppo all’altro: provate a rilassarvi e a vivere i momenti con più leggerezza. Sul lavoro ci saranno rallentamenti o discussioni da gestire, ma con pazienza riuscirete a trasformare gli ostacoli in occasioni di crescita. La fortuna vi sorride a tratti, soprattutto se saprete fidarvi del vostro intuito.

❤️ Amore: ⭐⭐⭐

Lavoro: ⭐⭐

Fortuna: ⭐⭐⭐

Leone

Non è la vostra settimana migliore: vi sentite affaticati e il nervosismo rischia di prendere il sopravvento.

In amore manca la comunicazione, e ciò può generare incomprensioni con il partner. Se siete single, potreste avvertire una certa delusione nei rapporti superficiali. Sul lavoro la vostra impulsività rischia di complicare trattative o collaborazioni, meglio agire con calma e senza pretendere risultati immediati. La fortuna non è dalla vostra parte, ma con pazienza tornerete a brillare.

❤️ Amore: ⭐⭐

Lavoro: ⭐⭐

Fortuna: ⭐⭐

Vergine

Una settimana di grande forza: la vostra capacità di pianificare e la precisione che vi contraddistingue trovano finalmente il giusto riconoscimento. In amore vi mostrate più affettuosi e disponibili, e questo rafforza la vostra relazione. I single, invece, si sentiranno più sicuri nel fare nuove conoscenze.

Sul lavoro brillate per impegno e dedizione: arrivano conferme, gratificazioni e persino nuove opportunità da cogliere. La fortuna vi accompagna e rende ogni passo più leggero.

❤️ Amore: ⭐⭐⭐⭐

Lavoro: ⭐⭐⭐⭐⭐

Fortuna: ⭐⭐⭐⭐

Bilancia

Il vostro equilibrio torna protagonista: vi sentite più centrati e questo vi permette di affrontare con serenità ogni situazione. In amore la settimana regala dolcezza, con scelte importanti che rafforzano i legami. Sul lavoro emerge la vostra diplomazia, utile per mediare tra posizioni diverse e per creare nuove alleanze. La fortuna non vi abbandona e vi offre piccole ma preziose occasioni, soprattutto a metà settimana.

❤️ Amore: ⭐⭐⭐⭐

Lavoro: ⭐⭐⭐⭐

Fortuna: ⭐⭐⭐⭐

Scorpione

Settimana intensa e passionale: vi sentite vivi e pronti a mettervi in gioco.

In amore siete magnetici e difficilmente passate inosservati, ma fate attenzione a non lasciarvi sopraffare da gelosie eccessive. Sul lavoro avete energia e determinazione, ma rischiate di scontrarvi con colleghi o superiori se vi mostrate troppo intransigenti. La fortuna vi accompagna soprattutto sul finire della settimana, quando situazioni impensate possono trasformarsi in vantaggi.

❤️ Amore: ⭐⭐⭐⭐

Lavoro: ⭐⭐⭐

Fortuna: ⭐⭐⭐

Sagittario

Vi sentite pieni di entusiasmo e desiderosi di novità. In amore prevale la voglia di leggerezza e di avventure, ma chi è in coppia dovrà impegnarsi di più per non creare malintesi. Sul lavoro la vostra apertura mentale vi permette di cogliere occasioni che altri non vedono, e questo vi garantisce un vantaggio.

La fortuna vi accompagna, soprattutto nelle situazioni che richiedono coraggio.

❤️ Amore: ⭐⭐⭐

Lavoro: ⭐⭐⭐⭐

Fortuna: ⭐⭐⭐

Capricorno

Settimana di solidità e gratificazioni: vi sentite sicuri e decisi, pronti a conquistare nuovi obiettivi. In amore vi aprite di più, mostrando un lato affettuoso che rafforza i rapporti di coppia. I single, invece, potrebbero incontrare una persona capace di suscitare emozioni sincere. Sul lavoro la costanza e l’impegno vi premiano, con riconoscimenti e possibilità di crescita. La fortuna vi accompagna in modo silenzioso, sostenendo le vostre scelte.

❤️ Amore: ⭐⭐⭐⭐

Lavoro: ⭐⭐⭐⭐⭐

Fortuna: ⭐⭐⭐⭐

Acquario

La vostra originalità trova spazio e vi permette di brillare. In amore vi sentite liberi, pronti a sperimentare e a vivere i sentimenti senza vincoli troppo rigidi.

Sul lavoro siete apprezzati per le idee innovative e potreste ricevere conferme importanti. La fortuna vi accompagna con piccoli colpi di scena positivi, soprattutto in situazioni che sembravano incerte.

❤️ Amore: ⭐⭐⭐⭐

Lavoro: ⭐⭐⭐⭐

Fortuna: ⭐⭐⭐⭐

Pesci

Settimana più delicata, che richiede cautela. In amore vi sentite insicuri e avete bisogno di conferme, ma rischiate di apparire troppo vulnerabili. Cercate di avere maggiore fiducia in voi stessi. Sul lavoro ci sono rallentamenti e la vostra sensibilità rischia di complicare ulteriormente le cose: meglio non prendere decisioni affrettate. La fortuna è incostante, quindi evitate rischi eccessivi.

❤️ Amore: ⭐⭐

Lavoro: ⭐⭐

Fortuna: ⭐⭐