Secondo l’oroscopo dall'8 al 14 settembre 2025, si prospetta una settimana favorevole per la Vergine in ambito sentimentale, con la possibilità di nuove conquiste. Per quanto riguarda le persone native dell’Ariete, non ci saranno sconvolgimenti nella vita di coppia, mentre sul lavoro si presenteranno opportunità inaspettate. Infine, i nati sotto il segno del Toro dovranno stare attenti a non mescolare lavoro e amore, ma avranno la possibilità di concludere affari finanziari vantaggiosi. Approfondiamo ora nel dettaglio le previsioni per i segni della prima sestina.

La seconda settimana di settembre dal punto di vista dell'amore e delle finanze: pagelle per Ariete e Toro

Ariete – Nelle prossime ore, la vostra vita di coppia non desterà alcuna preoccupazione, dato che nessun astro influenzerà il vostro segno. Se la routine comincia a farsi sentire, Plutone e Nettuno vi spingeranno a dare una svolta alla vostra relazione. Se siete single e vi piace qualcuno, ma esitate a fare il primo passo, i vostri timori sono comprensibili. Se uscite da una storia complessa o siete stanchi di relazioni fugaci, prendetevi il vostro tempo, perché le stelle vi offrono una proposta seria. Sul lavoro, questa volta la fortuna è dalla vostra parte grazie a Urano che si trova in un aspetto favorevole.

Si presenteranno delle opportunità inattese, coglietele al volo, ma gestitele senza fretta. Voto: 7

Toro – Non mescolate la sfera professionale con quella amorosa. Questa settimana, spinti da Plutone, alcuni single del segno potrebbero provare un forte interesse per un collega (o viceversa). Se invece avete un partner, sentirete il bisogno di rivendicare la vostra totale libertà. Tale comportamento potrebbe generare notevoli tensioni nel vostro rapporto. Nonostante i tentativi del partner di essere indulgente e comprensivo, la situazione potrebbe sembrargli esagerata e intollerabile. Avrete la possibilità di concludere una transazione finanziaria molto vantaggiosa, come la vendita di proprietà, titoli, o anche la ricezione di un'eredità.

Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo per la settimana 8-14 settembre: pagelle per Gemelli e Cancro

Gemelli – L'attuale configurazione di Venere rischia di generare un clima piuttosto teso nella vostra vita di coppia. Dovrete confrontarvi con un partner che si mostrerà permaloso e vendicativo riguardo alle questioni finanziarie. L'oroscopo consiglia di procedere con la massima prudenza. Per i single, le relazioni sentimentali assumeranno un fascino proibito, rendendole più eccitanti. Sul fronte finanziario, grazie ad alcuni astri favorevoli riceverete quell’occasione che aspettavate da tanto tempo. Tuttavia, non fatevi ingannare dalle prime impressioni: esaminate con metodo ogni offerta che vi verrà fatta.

Voto: 6,5

Cancro – Questa settimana porterà un notevole miglioramento nel clima coniugale. Coloro che hanno superato una fase complicata accetteranno finalmente di comunicare con il proprio partner, concedendo anche qualcosa d’importante. Single, grazie al pianeta Mercurio in posizione favorevole, proverete un entusiasmo contagioso nelle vostre passioni, e avrete grandi successi se siete tra i più intraprendenti. Abbandonate ogni freno e conquistate l'amore che desiderate. Non date per scontato il valore dei piccoli profitti che otterrete. Ricordate, non è possibile trovare una moneta d'oro se non vi chinate per raccogliere uno spillo. Fate del risparmio una vostra abitudine.

Voto: 8

Astrologia dedicata alla seconda settimana di settembre: pagelle per Leone e Vergine

Leone – L'amore non vi creerà pensieri in questa settimana! La vita sentimentale sarà serena se siete sposati, mentre i single saranno assorbiti da mille altri interessi. Ma Venere vi sta preparando una sorpresa. Nel corso della settimana potreste sperimentare una fase di grande sensualità nella vita di coppia, mentre per molti single si presenterà un'opportunità di incontrare una persona interessante. Nonostante le ottime premesse, l'attuale contesto astrale potrebbe indurvi a commettere degli errori di valutazione o di calcolo nelle questioni finanziarie. Pertanto, evitate di avviare progetti che potrebbero superare le vostre capacità, anche se appaiono estremamente allettanti.

Voto: 7,5

Vergine – Questa settimana, la vostra vita di coppia sarà al centro dell’attenzione. Venere e Marte influenzeranno in modo significativo la sfera sentimentale. Sarete allo stesso tempo sensuali e romantici, pieni di fascino e con una gran voglia di divertirvi con il partner. Se siete single, il vostro magnetismo sarà incontenibile, rendendovi più seducenti che mai. Avrete davvero l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda le nuove conquiste. Godetevi appieno questo periodo favorevole, tenendo presente che i momenti felici sono passeggeri. Se continuerete a gestire il budget con attenzione, riuscirete senza problemi a mettere da parte un po' di denaro, che potrete presto spendere per concedervi qualche sfizio. Voto: 9.