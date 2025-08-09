L’oroscopo della settimana da lunedì 11 a domenica 17 agosto 2025 è pronto a dare uno sguardo generale su lavoro, relazioni e benessere per tutti i segni. In particolare saranno giorni vivaci per il segno dell'Ariete e ricchi di grinta per lo Scorpione.

La prima sestina zodiacale

Ariete: settimana vivace, con un forte bisogno di azione e cambiamento. Sul lavoro, piccole sfide richiederanno prontezza di riflessi. In ambito personale, relazioni più fluide nel weekend, quando il fascino sarà alle stelle. Attenzione a non disperdere energie.

Toro: inizio di settimana all’insegna della concretezza, ideale per mettere ordine nei progetti.

In amore, i giorni centrali saranno più intensi e passionali. Il weekend sarà adatto a momenti di relax in coppia o per coltivare nuove conoscenze.

Gemelli: energie altalenanti, con momenti di entusiasmo alternati a fasi di stanchezza mentale. Possibili novità da contatti a distanza. In amore, bene fino a giovedì, poi servirà evitare incomprensioni. Domenica più leggera.

Cancro: settimana dolce-amara: soddisfazioni professionali ma anche piccoli disaccordi familiari. La creatività sarà alle stelle, utile per sbloccare situazioni ferme. In amore, il weekend promette tenerezza e complicità.

Leone: entusiasmo e determinazione caratterizzano questi giorni. Ottimo momento per pianificare progetti ambiziosi.

In amore, attrazione e passione in aumento, soprattutto tra venerdì e domenica. Evitare spese impulsive.

Vergine: fase di revisione e riorganizzazione. Sul lavoro, meglio non fare passi azzardati: la prudenza sarà premiata. In amore, qualche tensione nei primi giorni, poi armonia ritrovata. Il weekend invita a godere della calma.

La seconda metà dello zodiaco

Bilancia: settimana di buoni contatti e opportunità di incontro, anche professionale. L’amore scorre bene, con qualche momento di romanticismo puro. Domenica ideale per attività all’aria aperta e amicizie.

Scorpione: grinta e determinazione vi accompagneranno, ma servirà gestire la gelosia e l’impazienza. Bene il lavoro, con possibili conferme.

In amore, passione in crescendo nel fine settimana.

Sagittario: la voglia di novità è forte, ma bisogna fare attenzione a non trascurare impegni già presi. Sul fronte sentimentale, giorni frizzanti fino a giovedì, poi più riflessivi. Il weekend sarà adatto a piccole avventure.

Capricorno: settimana di progressi lenti ma stabili, specie nelle questioni pratiche. In amore, giorni iniziali più distaccati, seguiti da un fine settimana caldo e intenso. Buona la capacità di mediare nei rapporti.

Acquario: spirito creativo e idee brillanti, soprattutto sul lavoro e nei progetti personali. L’amore sarà vivace, con incontri insoliti per i single e iniziative originali per le coppie. Domenica ricca di energia.

Pesci: intuizione e sensibilità vi guideranno, ma attenzione a non isolarvi troppo. Ottima settimana per attività artistiche o spirituali. In amore, sintonia crescente, soprattutto nel weekend, ideale per momenti profondi a due.