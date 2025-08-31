L’oroscopo per la settimana dal 1° al 7 settembre 2025 preannuncia una buona dose di energia per l'Ariete, mentre i Pesci saranno piuttosto riflessivi. Il Sagittario avrà voglia di cambiamento, mentre saranno giorni intensi sul piano pratico per il Capricorno. Approfondiamo ora nel dettaglio le previsioni segno per segno.

La prima metà dei segni zodiacali

Ariete: la settimana parte con una forte carica di energia che aiuta a superare impegni e piccoli ostacoli. Le giornate centrali saranno ideali per concludere questioni lasciate in sospeso, mentre il fine settimana porterà maggiore leggerezza e occasioni per rilassarsi in buona compagnia.

Toro: i prossimi giorni invitano alla prudenza nelle decisioni, soprattutto sul piano pratico. È un periodo utile per fare ordine e pianificare, evitando fretta o scelte impulsive. Nel weekend ritroverete serenità e maggiore sicurezza.

Gemelli: il cielo della settimana stimola curiosità e apertura a nuove esperienze. Le relazioni sociali avranno un ruolo centrale e non mancheranno spunti interessanti, anche professionali. Nel weekend arriverà una bella occasione per divertirsi e rigenerarsi.

Cancro: i giorni iniziali porteranno maggiore concentrazione sugli aspetti concreti della vita. Attenzione però a non lasciarsi trascinare da tensioni familiari o emotive. Verso la fine della settimana tornerà equilibrio, con momenti di intimità che ricaricano le energie.

Leone: entusiasmo e vitalità caratterizzano l’intero periodo. Ci sarà modo di mettersi in mostra e ottenere consensi. Qualche discussione potrà emergere a metà settimana, ma sarà solo passeggera. Il weekend sarà all’insegna della socialità.

Vergine: la settimana richiede attenzione ai dettagli e pazienza nelle dinamiche quotidiane. Non mancheranno responsabilità, ma saprete affrontarle con determinazione. Sabato e domenica porteranno maggiore relax e soddisfazioni personali.

La seconda sestina zodiacale

Bilancia: i giorni centrali della settimana saranno particolarmente intensi, con impegni e situazioni che richiederanno equilibrio. Avrete comunque la capacità di gestire tutto con eleganza. Nel fine settimana spazio a momenti di armonia e relazioni piacevoli.

Scorpione: il periodo invita a mettere ordine nelle questioni rimaste sospese. La settimana sarà utile per chiarire, riorganizzare e guardare avanti con più lucidità. Nel weekend arriveranno stimoli positivi e un desiderio di rinnovamento.

Sagittario: spirito d’avventura e voglia di cambiamento vi accompagneranno per tutta la settimana. Sarà un buon momento per ampliare i propri orizzonti e cogliere nuove opportunità. Il fine settimana porterà leggerezza e occasioni di divertimento.

Capricorno: i giorni saranno intensi dal punto di vista pratico, con responsabilità che richiedono attenzione. Tuttavia, la costanza sarà premiata. Nel weekend arriveranno momenti di tranquillità che daranno nuova forza.

Acquario: la settimana si apre con stimoli creativi e desiderio di novità. Ci saranno occasioni per confrontarsi e per costruire qualcosa di interessante. Il fine settimana sarà perfetto per coltivare amicizie e rafforzare legami.

Pesci: i prossimi giorni porteranno riflessione e necessità di equilibrio tra impegni e bisogni interiori. Sarà importante ascoltare la propria sensibilità. Il weekend regalerà maggiore serenità e una sensazione di benessere diffuso.