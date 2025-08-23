Nell'oroscopo della settimana dal 25 al 31 agosto 2025, si apre un periodo in cui gli astri portano cambiamenti, riflessioni e anche opportunità da cogliere. Con Marte che si avvicina a un aspetto di trigono con Giove, l’energia fisica sarà elevata, e i progetti che avevi messo in pausa potrebbero finalmente riprendere slancio. La Luna crescente favorisce le iniziative, mentre Mercurio in Leone stimola la mente analitica e la comunicazione chiara. Il pianeta Venere lascerà il segno del Cancro, mentre l'Acquario dovrà essere più attento ai bisogni del partner.

Previsioni oroscopo dal 25 al 31 agosto 2025 segno per segno

Ariete: l'ultima settimana di agosto potrebbe non iniziare al meglio per voi nativi del segno a causa della Luna in opposizione. Di contro, il pianeta Venere sarà dalla vostra parte, e vi aiuterà a ritrovare presto entusiasmo e passione. In quanto al lavoro riuscirete a gestire le vostre mansioni in modo indipendente. Con il sostegno di Mercurio, sarete in grado di gestire bene le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale che potrebbe complicarsi nel prossimo periodo. Il rientro dalle vacanze potrebbe rivelarsi un po' caotico per il vostro rapporto, e con Venere in quadratura dal segno del Leone, non ci saranno grandi occasioni romantiche.

In ambito professionale cercate di gestire bene le risorse a vostra disposizione, utilizzandole in maniera oculata. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che si farà più convincente in questo periodo per voi nativi del segno. Il passaggio di Venere in sestile aprirà a nuove emozioni tra voi e il partner o per voi cuori solitari, che non potrete ignorare. Attenzione soltanto a non bruciare le tappe, soprattutto durante il weekend, quando la Luna sarà contraria. In quanto al lavoro le idee non mancheranno, ma dovrete trovare le energie, considerato Marte in quadratura. Voto - 8️⃣

Cancro: il pianeta Venere non sarà più nel vostro segno zodiacale a partire da questa settimana di agosto. I buoni sentimenti tra voi e il partner non mancheranno, ma dovrete esprimerli in maniera più convincente.

Sul posto di lavoro mettetevi all'opera su progetti a lungo termine, approfittando della posizione favorevole di Giove e Marte. Voto - 8️⃣

Leone: il rapporto con il partner sarà destinato a cambiare in meglio nelle prossime giornate. Le emozioni si faranno più profonde grazie a Venere. Se siete single godrete di maggiore intimità e connessione con la vostra fiamma. In quanto al lavoro, dimostrerete grande impegno in quel che fate. La posizione di Mercurio e di Marte vi permetteranno di fare importanti passi avanti. Voto - 9️⃣

Vergine: sfera sentimentale in lieve calo nel prossimo periodo, ma comunque appagante. Potrebbe essere un buon momento per fare il punto sulla vostra relazione di coppia, e trovare nuovi spunti per migliorare il vostro legame.

In quanto al lavoro, questa settimana potrebbe portare interessanti spunti per gestire i vostri progetti in modo differente. Voto - 8️⃣

Bilancia: finalmente il pianeta Venere tornerà ad agire a vostro favore. Sarete finalmente in grado di risolvere alcune incomprensioni tra voi e il partner e stare bene insieme. Per i single, una connessione interessante potrebbe nascere, ma bisognerà valutare con calma se c'è davvero un futuro. In quanto al lavoro la comunicazione sarà lucida grazie a Mercurio, e con i giusti mezzi, riuscirete ad andare lontano. Voto - 8️⃣

Scorpione: in quest'ultima settimana di agosto, potreste vedere tutti i limiti della vostra relazione di coppia, ora che Venere si troverà in quadratura.

La vostra emotività si farà sentire, ciò nonostante, potreste non essere in grado di esprimerla nel modo giusto. Sul posto di lavoro vi sentirete pronti ad affrontare nuove sfide, ma dovrete farlo con la giusta attenzione e premura. Voto - 7️⃣

Sagittario: ci sarà l'arrivo di Venere nel segno amico del Leone e la Luna navigherà in buone posizioni, quindi sarà un bel periodo per costruire un legame forte e rinnovato con la persona che amate, soprattutto per i nati nella prima decade. Nel lavoro saprete prendere le giuste iniziative, e trovare soluzioni efficaci grazie a Marte e Mercurio. Voto - 9️⃣

Capricorno: le stelle si metteranno in una posizione più equilibrata per voi nel prossimo periodo.

In ambito amoroso vi sentirete meglio con la vostra anima gemella, anche se ancora ci saranno alcune questioni da risolvere. Dimostrate la giusta delicatezza e comprensione per rivivere un rapporto appagante. In quanto al lavoro potrebbero esserci ancora degli imprevisti, ma sarete nelle giuste condizioni per trovare buone soluzioni. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale che vedrà insorgere qualche complicazione durante questa settimana. Il passaggio di Venere nel segno del Leone potrebbe smorzare l'intesa tra voi e la persona che amate. Non sarete sempre dell'umore adatto per dimostrare al meglio le vostre emozioni. In ambito lavorativo potrebbero esserci ancora degli imprevisti da risolvere, che richiederanno tempo e pazienza.

Voto - 6️⃣

Pesci: questa settimana di agosto si rivelerà abbastanza discreta per voi e la persona che amate. Godrete ancora di un bel rapporto, ma dovrete sfruttare le giuste opportunità per vivere momenti piacevoli. Sul fronte professionale sarà un buon momento per mettere ordine nei vostri progetti, e ripartire da buone basi, verso una nuova stagione. Voto - 7️⃣