L'oroscopo di giovedì 28 agosto 2025 vede l'Acquario alle prese con la carta della Morte. Prima che la preoccupazione vi attanagli, sappiate che, nel mondo dei tarocchi, questa carta è spesso fraintesa. Essa non rappresenta la fine in senso catastrofico, ma simboleggia il necessario processo di trasformazione e rinascita. È un invito a lasciare andare il vecchio per fare spazio al nuovo, proprio come il ciclo della natura: le foglie cadono solo per risorgere più verdi e rigogliose nella stagione successiva.

In questo periodo, il cambiamento è un alleato prezioso per voi, amici dell'Acquario.

La vostra innata capacità di adattamento e desiderio di esplorare il nuovo vi rende preparati ad accogliere questa trasformazione. La sensazione di incertezza potrebbe farvi tentennare, ma il vostro spirito innovatore troverà sempre il giusto equilibrio. Questo è il momento di liberarsi dalle catene del passato, di reinventarsi e di abbracciare ogni sfida come un'opportunità di crescita personale.

Parallelismi con altre culture

Nell'antico Egitto, il concetto di rinascita era fondamentale e trovato nella figura di Osiride, il dio della rinascita e della fertilità, che assicurava un nuovo inizio oltre la morte. In Messico, il Dia de los Muertos celebra il ricordo dei defunti non con lacrime, ma con colori e festa, una celebrazione della vita stessa nella sua continua trasformazione.

Proprio come la Fenice nella mitologia greca, bruciare e rinascere dalle proprie ceneri simboleggia forza e rinnovamento.

L'Acquario può trarre ispirazione da queste tradizioni: proprio come la Fenice, è capace di reinventarsi e di trasformare ogni sfida in una possibilità di rinascita e di crescita. La carta della Morte diventa, quindi, un simbolo di resistenza e continua evoluzione, un modo per trasmutare le proprie esperienze in una nuova dimensione di consapevolezza e saggezza.

Consiglio delle stelle per gli Acquario

Le stelle consigliano agli Acquario di abbracciare il cambiamento e di lasciare andare ciò che non serve più. Ogni trasformazione richiede coraggio, ma porta con sé la promessa di un futuro rinnovato.

Dedicate del tempo a riflettere su cosa volete liberare e su cosa desiderate far crescere nella vostra vita. Non abbiate paura di intraprendere nuovi sentieri, anche se inizialmente possono sembrare incerti.

I legami affettivi e le relazioni possono richiedere un nuovo approccio; fidatevi del vostro istinto e non esitate a ridefinire i confini per il vostro benessere. Affrontare la paura del cambiamento con intelligenza emotiva vi consentirà di risorgere più forti. L'invito è a visualizzare ogni periodo di oscurità come il preludio a una rinascita luminosa. Il mantra per voi Acquario è: “In ogni fine c'è un nuovo inizio, e la vera luce si trova dopo l'ombra”.