Giovedì 28 agosto, per i nati sotto il segno dei Pesci, l’arcano maggiore della Torre si erge potentemente nel vostro oroscopo. Simbolo di cambiamenti improvvisi e rivelazioni spiazzanti, la Torre non viene mai con leggerezza, ma sempre con uno scopo trasformativo. Antichi simboli ci insegnano a non temerla, ma piuttosto a abbracciare il potenziale che essa offre per un'autentica rinascita. Tra le sue mura crepate si cela la possibilità di un nuovo inizio - un balzo verso una maggiore autenticità.

Questa carta, spesso fraintesa, racchiude in sé la bellezza del cambiamento, rivelando verità nascoste e abbattendo illusioni.

Questo sarà il tema della vostra giornata di giovedì, in cui eventi inattesi potrebbero ribaltare convinzioni consolidate. Tuttavia, invece di resistere al flusso, l'invito sarà quello di lasciarsi andare, proprio come una foglia che si affida al vento. In questo modo potrete scoprire nuovi orizzonti, fino a ieri impensabili.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura giapponese, il simbolo del sakura, il fiore di ciliegio, rappresenta la transitorietà della vita, una riflessione sulla fragile bellezza che incarna il ciclo di nascita, vita e morte. La breve fioritura dei sakura è un potente memento del fatto che anche gli eventi più dirompenti portano con sé la promessa di un nuovo inizio. Questo parallelismo invita i Pesci a considerare che la Torre non è solo distruzione, ma un preludio alla rinascita.

Un altro affascinante confronto si trova nella figura della Fenice cinese, correlata alla resurrezione dalle proprie ceneri. Questo mitico uccello rappresenta la capacità di rigenerarsi completamente, di trovare luce e forza in mezzo al caos. Per i Pesci, il richiamo della Fenice e del sakura non è un semplice parallelismo culturale, ma un invito a lasciarsi alle spalle il superfluo, le illusioni e i vecchi schemi per rinascere più forti e declinati secondo una verità più autentica.

Consiglio delle stelle per i Pesci

In questo periodo di trasformazione, il consiglio delle stelle per i Pesci è di non opporre resistenza ai cambiamenti proposti dalla Torre. Invece, adottate la fluidità che vi è propria e navigate attraverso le turbolenze.

Questi cambiamenti, per quanto spiazzanti, non si presentano senza ragione. Portano nuove prospettive e, soprattutto, vi ripuliscono da zavorre emozionali e mentali ormai obsolescenti.

Siate coraggiosi nel lasciare andare il controllabile per abbracciare l'ignoto, proprio come fa il fiore di sakura quando si stacca dal ramo. La capacità di adattarsi e rigenerarsi vi porterà in una nuova dimensione di consapevolezza e comprensione. La Torre, nonostante la sua apparenza minacciosa, è in realtà una guida compassionevole verso un domani più veritiero e appagante.