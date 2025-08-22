L'oroscopo dei Pesci per il 23 agosto 2025 è illuminato dalla carta del Mondo, uno degli arcani maggiori più potenti ed evocativi del mazzo. Questa carta simboleggia il completamento, l'unione, e la realizzazione dei propri obiettivi. Rappresenta la danza della vita, un cerchio che si chiude portando pace interiore e un nuovo inizio pronto a manifestarsi. I Pesci troveranno nel Mondo una guida per integrare le energie contrapposte che li abitano, trovando finalmente quell’armonia tanto desiderata nelle loro varie sfere di vita.

Nel corso della giornata, i Pesci sperimenteranno una sinfonia di momenti in cui ogni nota sembra al suo posto, e ogni decisione sembra presa al momento giusto.

La carta del Mondo suggerisce che questa è un’opportunità per vedere il quadro completo. Ogni esperienza passata, ogni lezione appresa, confluisce in questo momento di somma comprensione. Come un telaio su cui tutte le esperienze vengono intrecciate, così i Pesci si troveranno a riconoscere la bellezza del disegno emergente, trovando motivazione nei traguardi personali e professionali raggiunti.

Parallelismi con altre culture

La simbolica chiusura del cerchio rappresentata dal Mondo non è un tema unico ai Pesci o ai tarocchi, ma è ben radicata in molte culture diverse. Nell’induismo, l’idea del moksha, il ciclo di rinascita e liberazione, fornisce una visione simile di un viaggio spirituale che si completa.

I Pesci possono trovare forza nella comprensione che, come il moksha, hanno la possibilità di raggiungere una nuova fase della loro esistenza attraverso la consapevolezza e la pace interiore.

Nel contesto delle tradizioni africane, i Bambara del Mali riconoscono la nyama, l’energia vitale che si rigenera e completa in ogni essere vivente ed evento, un parallelo perfetto del Mondo dei tarocchi. Questa energia rappresenta la connessione e l'interdipendenza di tutte le cose, un concetto che risuona fortemente nella natura empatica e compassionevole dei Pesci. Interpretare il proprio percorso di vita come parte di un ciclo più ampio di equilibrio e connessione con il cosmo può offrire ai Pesci una prospettiva rinnovata.

Un altro parallelismo si ritrova nell'antico concetto greco di kosmos, l’idea di un ordine universale. Per i Pesci, questo rappresenta simbolicamente il raggiungimento di un equilibrio nel caos apparente della vita quotidiana, permettendo loro di esplorare le proprie emozioni con una nuova energia, in modo da condurre un'esistenza più bilanciata e soddisfacente.

Consiglio delle stelle per i Pesci: abbracciare il completamento

Il consiglio delle stelle per i Pesci è di abbracciare il senso di completamento rappresentato dal Mondo. Riconoscete e celebrate le vostre vittorie, anche quelle più piccole. Ogni passo che avete compiuto vi ha portato a questo momento, e riconoscerlo vi aiuterà a prepararvi meglio per le sfide future.

Cercate di vedere voi stessi come parte di un ciclo più grande, comprendendo che il presente è il punto di partenza per il domani.

I Pesci sono incoraggiati a concentrarsi su come le esperienze passate hanno contribuito alla vostra crescita personale. Riflettete sul modo in cui l'integrazione di contrari, come logica ed emozione, o sogno e realtà, si è manifestata nella vostra vita. Create uno spazio sacro per voi stessi, dove possiate osservare le vostre esperienze da una posizione di equilibrio e serenità, accettando tutto ciò che è stato senza riserve.

Con l'armonia e il completamento a portata di mano, è il momento per i Pesci di condividere la propria saggezza con gli altri. Proprio come il Mondo unisce le energie in un insieme coerente, così potrete unire la vostra comunità attraverso empatia e comprensione. Il vostro mantra per sabato 23 agosto dovrebbe essere: “Ogni fine è anche un inizio”.