L'oroscopo dei tarocchi dal 1 al 7 settembre 2025 assegna la carta de Il Carro all'Ariete e quella della Forza per il Leone, mentre la carta della Luna al Cancro che proverà emozioni intense.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete – Il Carro. Questa settimana vi sentite pronti a prendere in mano le redini della vostra vita. Il trigono Marte-Saturno vi regala la disciplina per portare avanti i vostri progetti senza fretta ma con costanza. Qualcosa vi aiuta a chiarire malintesi passati: se siete bloccati su decisioni importanti, ora potete procedere con sicurezza.

La Luna in Sagittario stimola il desiderio di nuove esperienze e avventure, quindi approfittatene per muovervi e ampliare i vostri orizzonti.

Leone – La Forza. La vostra energia questa settimana è intensa: sentite la spinta a superare ostacoli interiori e a gestire situazioni complesse con coraggio. Mercurio diretto facilita la comunicazione con chi vi circonda, mentre il trigono Marte-Saturno vi aiuta a incanalare la vostra passione in modo costruttivo. Sarete invitati a osare e a prendere iniziative senza paura.

Sagittario – La Ruota della Fortuna. Le stelle vi chiedono di accogliere i cambiamenti con spirito aperto. La Luna nel vostro segno amplifica la voglia di libertà e movimento. Il trigono Marte-Saturno vi aiuta a pianificare in modo concreto, mentre Mercurio diretto porta chiarezza nelle questioni quotidiane.

È il momento giusto per far girare la vostra fortuna, soprattutto nei progetti a lungo termine.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro – L’Imperatore. Questa settimana siete chiamati a strutturare la vostra vita con metodo. Marte e Saturno vi forniscono la pazienza e la disciplina necessarie per affrontare i compiti più complessi. La carta dell'imperatore vi invita a credere in voi stessi e a scegliere la strada che sentite più adatta a voi.

Vergine – La Sacerdotessa. Mercurio diretto nel vostro segno vi permette di riprendere contatti e rivedere progetti lasciati in sospeso. La Luna in Sagittario stimola la curiosità e il desiderio di apprendere cose nuove, ma vi invita anche a riflettere prima di agire.

La carta della Sacerdotessa indica intuizione e saggezza interiore: ascoltate il vostro intuito e fidatevi della vostra capacità di discernimento per affrontare questa settimana.

Capricorno – Il Mago. Il trigono tra Marte e Saturno vi dà strumenti pratici e concretezza per realizzare ciò che desiderate. Mercurio diretto vi aiuta a chiarire dubbi e a comunicare in modo efficace, mentre la Luna in Sagittario favorisce nuovi incontri o contatti importanti. Il Mago vi ricorda che avete tutte le risorse necessarie per trasformare le vostre idee in realtà: sfruttatele al meglio.

Segni d’Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli – Il Giudizio. Mercurio diretto vi aiuta a riprendere iniziative interrotte e a chiarire eventuali fraintendimenti.

Il trigono Marte-Saturno vi spinge a prendere decisioni ponderate, mentre la Luna in Sagittario favorisce nuove prospettive e opportunità. Il Giudizio indica il momento di valutare ciò che funziona e ciò che va lasciato indietro: riflettete attentamente prima di agire.

Bilancia – L’Eremita. Questa settimana sentite il bisogno di introspezione. Marte e Saturno vi aiutano a trovare disciplina e metodo anche nei momenti di incertezza, mentre Mercurio diretto favorisce la comunicazione con persone chiave. La Luna in Sagittario vi incoraggia a guardare oltre la routine quotidiana. L’Eremita suggerisce di cercare saggezza e chiarezza prima di fare mosse importanti.

Acquario – Il Sole. La Luna in Sagittario illumina le vostre giornate con energia e ottimismo.

Marte e Saturno vi spingono a concentrarvi su obiettivi concreti senza perdere il buonumore, mentre Mercurio diretto facilita la pianificazione e la gestione dei dettagli. Il Sole indica successo e vitalità: sfruttate la settimana per far emergere le vostre qualità e consolidare progetti importanti.

Segni d’Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro – La Luna. Le emozioni saranno intense in questa settimana, ma Mercurio diretto aiuta a chiarire dubbi e comunicare meglio con chi vi sta intorno. Il trigono Marte-Saturno vi sostiene nel gestire situazioni complesse senza stress eccessivo, mentre la Luna in Sagittario vi regala la voglia di cambiare prospettiva. La carta della Luna invita ascoltare le proprie emozioni senza lasciarsi travolgere: fidatevi del vostro intuito, ma mantenete i piedi per terra quando prendete decisioni importanti.

È il momento ideale per riconnettervi con voi stessi e con chi vi circonda in modo autentico.

Scorpione – La Torre. La settimana potrebbe portare cambiamenti improvvisi o situazioni inattese. Mercurio diretto vi aiuta a comprendere meglio le dinamiche in corso e a comunicare in modo chiaro, mentre il trigono Marte-Saturno vi sostiene nel gestire eventuali tensioni con metodo e strategia. La Luna in Sagittario stimola la ricerca di nuovi orizzonti e punti di vista. La Torre indica che anche le difficoltà possono diventare occasioni di trasformazione: accogliete il cambiamento come un’opportunità di crescita.

Pesci – Il Mondo. La Luna in Sagittario vi sprona a guardare oltre i limiti attuali e a considerare nuove possibilità.

Mercurio diretto vi permette di chiudere vecchi cicli e risolvere questioni rimaste in sospeso, mentre il trigono Marte-Saturno vi conferisce disciplina e costanza per portare avanti progetti a lungo termine. Il Mondo suggerisce completamento e realizzazione: questa settimana potete sentirvi pronti a chiudere capitoli passati e aprirne di nuovi con fiducia e ottimismo.