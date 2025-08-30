Per la settimana che va dall'1 al 7 settembre, l'oroscopo suggerisce che lo spirito del Capricorno sarà guidato dal numero 67 della Smorfia napoletana, che rappresenta 'o purpo. Questa figura nell'immaginario partenopeo è simbolo di versatilità e adattabilità, qualità che il polpo, con la sua capacità di adattarsi agli ambienti più diversi, incarna perfettamente. Questa settimana il Capricorno sarà spinto a usare queste capacità per affrontare situazioni differenti, spronandosi a risolvere le piccole sfide quotidiane con ingegno e creatività.

Nella tradizione napoletana, 'o purpo suggerisce un atteggiamento di adattamento e flessibilità, senza mai perdere di vista il proprio centro.

Per il Capricorno, questo sarà un periodo in cui affronterete armoniosamente i cambiamenti, scoprirete nuovi modi di pensare e vi aprirete a nuove esperienze, tenendo sempre ben saldo quel senso di regola e disciplina che vi caratterizza. L'oroscopo della settimana spinge verso una riscoperta delle proprie capacità innate, mettendovi alla prova nel reinterpretare vecchie questioni in chiavi innovative.

Parallelismi con altre culture

Se guardiamo oltre Napoli, nelle culture asiatiche, la flessibilità è spesso simbolizzata dall'acqua, come nel concetto di Wu Wei del Taoismo cinese, che rappresenta l'idea di "non-azione" o meglio "azione senza sforzo". L'acqua, come il polpo, si adatta al contenitore, trova una via anche negli spiragli più stretti e cambia continuamente pur restando costante nella sua essenza.

Il Capricorno, simile all'acqua, oggi potrebbe affrontare le sfide senza particolari sforzi, armonizzandosi con il contesto, proprio come fanno i maestri del Tai Chi, che usano la morbidezza e la fluidità per vincere la forza di un avversario.

In una prospettiva africana, troviamo lo Ubuntu, un concetto filosofico che significa "io sono perché noi siamo", invitando a uno spirito di collaborazione e adattamento alla comunità. Gli abitanti del Capricorno, questa settimana, troveranno vantaggio nell'interagire con il loro ambiente, assorbendo e restituendo energia positiva al proprio cerchio sociale, proprio come il polpo si flette e si distende adattandosi e interagendo con l'ambiente marino.

Consiglio delle stelle per i Capricorno: adattarsi come un polpo

Per la prossima settimana dall'1 al 7 settembre, il consiglio delle stelle è di prendere esempio dalle capacità adattive e flessibili del polpo. Questo è il momento per il Capricorno di esercitare la flessibilità mentale, aprendo la mente a nuove idee, proprio come 'o purpo che sfrutta ogni tentacolo per percepire e comprendere il suo ambiente. L'invito è a non irrigidirsi di fronte a schemi ormai obsoleti, ma piuttosto a lasciare che il flusso naturale degli eventi conduca verso nuove connessioni e intuizioni.

Il piacere può nascere dall’imprevedibile, e ogni cambiamento iniziale potrà rivelarsi un’opportunità sorprendente. L'oroscopo suggerisce di lasciarsi trasportare dalle correnti della vita, di trovare un equilibrio tra autonomia e socialità, tra rigore e flessibilità.

In ogni situazione, abbracciate il cambiamento come un'opportunità per crescere e scoprire nuovi orizzonti, mantenendo la capacità di rimanere costanti nella propria essenza mentre si evolvono le forme del vostro presente.

La vostra frase guida del periodo potrebbe essere: “Adattarsi senza mai tradirsi”, un principio che invita a preservare la natura essenziale di chi siete mentre navigate tra i cambiamenti che il futuro porta con sé.