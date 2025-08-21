L'oroscopo di venerdì 22 agosto 2025 prevede ostacoli per la Vergine, mentre la Bilancia sarà ricca di idee che potrebbero fare la differenza sul lavoro.
L'oroscopo di venerdì dall'Ariete alla Vergine
Ariete ♈ Amore: dimostrerete di avere naturalezza nella vostra storia d'amore, soprattutto se siete agli inizi. Lavoro: il peso delle responsabilità sul posto di lavoro potrebbe farvi riflettere anche su altre questioni. Fortuna: ci saranno novità finanziarie.
Toro ♉ Amore: l'oroscopo segnala un momento di instabilità ma non sarà nulla di grave. Lavoro: svolgere la vostra attività con regolarità favorirà il benessere fisico e mentale.
Fortuna: le sfide diminuiranno.
Gemelli ♊ Amore: alimentare la relazione con gesti semplici vi darà maggiore autostima. Lavoro: le previsioni dell'oroscopo parlano di un andamento lavorativo molto prolifico. Fortuna: in questo momento la sorte sarà dalla vostra parte.
Cancro ♋ Amore: la volontà di ravvivare la vostra relazione si intensificherà, secondo l'oroscopo. Lavoro: avrete in mano un progetto che potrà fruttarvi parecchio denaro. Non sprecatelo. Fortuna: concludere alcune questioni personali vi darà pace interiore.
Leone ♌ Amore: un vortice di emozioni investirà la vostra quotidianità, portando sensazioni positive. Lavoro: la consapevolezza di aver costruito passo dopo passo la vostra carriera vi ha dato una carica notevole.
Fortuna: le entrate saranno in crescita. Sarà tempo di concedervi qualche acquisto.
Vergine ♍ Amore: vincerete una sfida particolarmente difficile in amore, soprattutto se vivete una relazione di lunga data. Lavoro: le faccende lavorative potrebbero subire una svolta più rapida e produttiva. Fortuna: vi troverete a gestire una situazione amicale complessa.
Le previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci
Bilancia ♎ Amore: vi mostrerete più pazienti e inclini all'ascolto con la persona amata. Lavoro: la creatività sarà alle stelle in questo momento. Sfruttatela appieno. Fortuna: dare tanto significherà ricevere altrettanto.
Scorpione ♏ Amore: ora l'amore potrebbe regalarvi qualcosa per cui valga la pena fare sacrifici.
Lavoro: le soddisfazioni professionali aumenteranno sostanzialmente. Fortuna: raggiungerete un traguardo inatteso.
Sagittario ♐ Amore: la fatica di costruire una storia si scontrerà con un ostacolo importante. Dovrete decidere come agire. Lavoro: il lavoro di squadra sarà fondamentale per arrivare alla vetta. Fortuna: la stabilità finanziaria sarà più vicina.
Capricorno ♑ Amore: potreste prendere in considerazione l'idea di restare single per un periodo. Lavoro: le difficoltà si moltiplicheranno, secondo l'oroscopo. Fortuna: la fortuna sarà poca, ma la determinazione tanta. Potrete realizzare qualche piccolo sogno.
Acquario ♒ Amore: il partner vi regalerà un momento magico. In famiglia ci saranno piccole tensioni da sanare.
Lavoro: i rapporti con i colleghi potrebbero crearvi grattacapi. Fortuna: non sempre la sorte vi sarà amica, stando alle previsioni dell'oroscopo.
Pesci ♓ Amore: la complessità dei vostri sentimenti in questo momento meriterà molta attenzione. Lavoro: valorizzerete il vostro operato in modo a dir poco sorprendente. Fortuna: l'oroscopo segnala un momento fortunato che non dovreste lasciarvi scappare per niente al mondo.