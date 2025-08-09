Le previsioni astrologiche di venerdì 15 agosto 2025 preannunciano un Ferragosto di relax per il segno della Vergine, mentre i Pesci saranno particolarmente dolci e romantici. Approfondiamo ora nel dettaglio l'oroscopo della giornata per tutti i simboli astrologici.

La prima metà dello zodiaco

Ariete: giornata dinamica e piena di stimoli. L’energia è alta e invoglia a muoversi, viaggiare o organizzare attività di gruppo. Possibili incontri interessanti in contesti festosi.

Toro: Ferragosto è all’insegna della serenità e del buon cibo. Momento perfetto per godere di piccole gioie e compagnia fidata.

Attenzione solo a non intestardirsi in alcune discussioni familiari.

Gemelli: la voglia di socialità è alle stelle. Ottima giornata per partecipare a eventi o spostarsi in compagnia. Curiosità e spirito leggero favoriranno nuovi legami e momenti divertenti.

Cancro: clima dolce e affettuoso, con occasioni per rafforzare rapporti importanti. Qualche momento di nostalgia, ma in generale l’atmosfera sarà distesa.

Leone: protagonismo e charme ai massimi livelli. Ferragosto da trascorrere circondati da amici e ammiratori. Possibili inviti improvvisi che renderanno la giornata memorabile.

Vergine: è una giornata rilassante, ma con una sottile voglia di organizzare ogni dettaglio. Perfetta per pic-nic o pranzi all’aperto in contesti tranquilli.

La seconda sestina zodiacale

Bilancia: armonia e bellezza caratterizzano il Ferragosto. L’equilibrio interiore si riflette nelle relazioni, rendendo piacevole ogni incontro. Buona predisposizione alle nuove conoscenze.

Scorpione: energia intensa e magnetismo alto. Potrebbe esserci un momento passionale o una conversazione profonda che lascia il segno. Bene le attività fisiche o all’aria aperta.

Sagittario: avventura e movimento dominano la giornata. Ottimo Ferragosto per escursioni, gite o esperienze insolite. Lo spirito libero trova la sua massima espressione.

Capricorno: avete un desiderio di calma e di spazi tranquilli. Perfetta occasione per un Ferragosto in famiglia o in luoghi poco affollati, magari ricaricando le energie.

Acquario: c'è voglia di originalità e di rompere la routine. Potrebbero nascere piani improvvisati e stimolanti. Giornata ideale per incontri fuori dal comune.

Pesci: è un Ferragosto dolce, romantico e sensibile. Le emozioni scorrono intense e c’è voglia di coccole e di momenti significativi con le persone che vi circondano.