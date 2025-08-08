L'oroscopo del 10 agosto 2025 assegna voto otto e mezzo alla Vergine e al Capricorno, che otterrà risultati solidi, mentre dà sette alla Bilancia, che sentirà un partner mettere paletti troppo rigidi.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete – 7,5/10: l’opposizione tocca in pieno il vostro segno. L’energia c’è, ma Saturno retrogrado vi impone cautela. È il giorno in cui potreste sentirvi frustrati da ostacoli esterni o regole che non condividete. Il segreto? Non impuntarvi, ma pianificare. Agire di impulso rischia di farvi perdere terreno.

Leone – 8/10: siete osservatori privilegiati. Potete trarre insegnamento dai rallentamenti altrui senza subirli troppo. Qualcosa potrebbe richiedere più tempo del previsto, ma il vostro spirito solare vi aiuta a mantenere il clima positivo. Ottimo giorno per consolidare rapporti, meno per avviare nuove sfide.

Sagittario – 7,5/10: il contrasto tra desiderio di libertà e dovere si fa sentire. Potreste vivere un tira e molla in una relazione o in un progetto. La pazienza è la vostra miglior alleata, anche se non vi viene naturale.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro – 8/10: il cielo vi invita alla strategia. Meglio procedere con passi sicuri che rischiare di inciampare. Se qualcuno vi mette alla prova, rispondete con calma.

La vostra costanza sarà la vera arma vincente.

Vergine – 8,5/10: mentre altri rallentano, voi trovate il ritmo giusto. Saturno retrogrado vi stimola a rivedere piani e dettagli, e questo vi permette di evitare errori futuri. Giornata produttiva, se mantenete l’attenzione alta.

Capricorno – 8,5/10: questo aspetto parla la vostra lingua, disciplina, pazienza e risultati solidi. Anche se Marte vi provoca con qualche ostacolo, Saturno vi guida a gestire la pressione con classe. Ottimo per fare ordine nelle priorità.

Segni d’Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli – 7,5/10: la voglia di agire è forte, ma gli altri non sembrano allinearsi ai vostri tempi. Il rischio è di innervosirvi. Usate la giornata per rifinire le idee e prepararvi a un passo più veloce nei prossimi giorni.

Bilancia – 7/10: Marte nel vostro segno vi accende, ma l’opposizione di Saturno in Ariete vi frena. Potreste sentire che un partner o un collaboratore mette paletti troppo rigidi. Evitate lo scontro diretto: una trattativa paziente renderà tutto più gestibile.

Acquario – 8/10: siete abbastanza distaccati per vedere la situazione dall’alto. L’opposizione Marte-Saturno per voi è più un monito che un ostacolo diretto. Usate la giornata per pianificare mosse future e osservare come si muovono gli altri.

Segni d’Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro – 8/10: la tensione del cielo non vi travolge. Piuttosto, vi spinge a proteggere i vostri confini e gestire con saggezza le energie. Ottimo giorno per mettere punti fermi in una questione familiare o privata.

Scorpione – 8,5/10: l’opposizione tra Marte e Saturno vi stimola a controllare l’impulso e agire con freddezza. Per voi questo può diventare un vantaggio: mentre altri bruciano energie, voi costruite in silenzio.

Pesci – 8/10: percepirete un rallentamento nelle dinamiche esterne, ma non vi peserà troppo. Anzi, vi offre l’occasione di prendervi il tempo per capire dove volete andare. Ottimo per rivedere budget, piani o progetti creativi.