L'oroscopo dall'11 al 17 agosto 2025 relativamente ai tarocchi assegna la carta degli Amanti per i Gemelli che faranno scelte romantiche importanti, mentre la carta della Luna va al Cancro perché deve stare attento alle illusioni e la carta della Torre va allo Scorpione che vivrà dei cambiamenti.

Simboli di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete – tarocco: il Carro. Settimana di avanzamenti e decisioni coraggiose. Vi sentirete pronti a prendere in mano la situazione e guidarla nella direzione che desiderate. Attenzione a non essere troppo impulsivi: un Carro senza controllo può ribaltarsi.

Leone – Carta: il Sole. Brillate di luce propria, attirando attenzioni e occasioni fortunate. Approfittate di questa energia per rafforzare legami e mostrare il vostro talento. Evitate però di esporvi troppo a chi potrebbe approfittarsene.

Sagittario –tarocco: la Ruota della Fortuna. Eventi imprevisti possono cambiare rapidamente il corso della settimana. Restate flessibili e pronti a sfruttare ogni occasione. Un colpo di fortuna potrebbe aprire porte inaspettate.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro – Carta: l’Imperatore. La stabilità e la disciplina sono i vostri punti di forza in questi giorni. Potreste essere chiamati a prendere decisioni importanti che richiedono sangue freddo e senso di responsabilità.

Vergine –Tarocco: l’Eremita. Tempo di introspezione e riflessione. Allontanatevi un momento dal rumore esterno per ascoltare la vostra voce interiore: lì troverete la risposta che cercate.

Capricorno – Carta: il Mondo. Una fase si chiude e un’altra inizia, portando soddisfazioni e risultati concreti. Celebrate i traguardi raggiunti e preparatevi per il prossimo passo.

Segni d’Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli – Carta: gli Amanti. Scelte importanti in ambito romantico o creativo. Sarà fondamentale seguire ciò che vi fa sentire autentici, senza farvi influenzare troppo dall’esterno.

Bilancia – Carta: la Giustizia. È il momento di valutare situazioni con obiettività. Decisioni prese ora avranno conseguenze a lungo termine, quindi ponderate bene pro e contro.

Acquario – Tarocco: la Stella. Settimana di ispirazione e rinnovata fiducia nel futuro. Un sogno a lungo cullato potrebbe cominciare a prendere forma concreta.

Simboli d’Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro – Carta: la Luna. Attenzione alle illusioni o alle mezze verità. Seguite l’istinto, ma cercate conferme concrete e sicure prima di agire.

Scorpione – Carta: la Torre. Cambiamenti improvvisi potrebbero ribaltare i vostri piani. Anche se destabilizzante, sarà un’occasione per ricostruire su basi più solide.

Pesci – tarocco: il Mago. Creatività e abilità comunicative al massimo. Usate questa energia per dare il via a un progetto o per farvi notare in un contesto importante.