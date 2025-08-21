L'oroscopo del 22 agosto 2025 assegna 8,5 al Capricorno, che mostrerà sicurezza e pragmatismo, 8 alla Vergine e 6 ai Pesci, che si sentiranno osservati e giudicati.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete – Giudizio 6,5: l’energia cala un po’ con il Sole che lascia il Leone, vi sentite meno brillanti e più costretti a pensare ai dettagli. La Luna in Acquario vi sostiene, ricordandovi che l’appoggio degli amici e della rete sociale può fare la differenza.

Leone – Votazione 7: il Sole lascia il vostro segno e chiude una fase di grande intensità.

Non vivetelo come una perdita, ma come un momento di raccolta dei frutti. La Luna in Acquario vi mette alla prova nelle relazioni: attenzione a non voler avere sempre ragione.

Sagittario – Voto 7,5: la Vergine vi spinge a guardare con più realismo ai vostri progetti. Non tutto può essere un’avventura, ora serve disciplina. La Luna in Acquario vi stimola mentalmente: buoni contatti e nuove idee illuminano la giornata.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro – Voto 7,5: l’ingresso del Sole in Vergine vi ricarica di energia positiva. Concretezza e voglia di fare non mancano. La Luna in Acquario però porta qualche imprevisto nei rapporti professionali: mantenete la calma.

Vergine – Voto 8: si apre ufficialmente la vostra stagione.

Il Sole nel segno vi dà forza, determinazione e voglia di rinnovamento. La Luna in Acquario vi sprona a migliorare la vostra routine: piccoli cambiamenti quotidiani possono portare grandi benefici.

Capricorno – Voto 8,5: il Sole in Vergine vi dona sicurezza e pragmatismo, elementi che amate. È un’ottima giornata per prendere decisioni concrete. La Luna in Acquario vi invita a innovare senza perdere stabilità: ottimo equilibrio tra tradizione e futuro.

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli – Giudizio 6,5: il Sole in Vergine vi pesa un po’. Potreste percepire un ritmo più rigido, che non vi appartiene. Per fortuna, la Luna in Acquario vi alleggerisce e vi restituisce spirito brillante nei contatti.

Bilancia – Votazione 7,5: con il Sole in Vergine siete più introspettivi e riflessivi, cosa che può giovarvi se sapete coglierne il lato costruttivo. La Luna in Acquario illumina i rapporti e vi dona leggerezza nelle interazioni.

Acquario – Voto 8: con la Luna nel vostro segno vi sentite protagonisti, brillanti, originali, indipendenti. Il Sole in Vergine vi ricorda di restare pratici e di non trascurare i dettagli: equilibrio ben riuscito.

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro – Voto 7: il Sole in Vergine vi aiuta a chiarire alcune dinamiche personali e vi offre lucidità. La Luna in Acquario però vi rende un po’ inquieti: può essere utile accettare ciò che non è sotto il vostro controllo”.

Scorpione – Giudizio 6,5: Luna in Acquario e Sole in Vergine vi mettono davanti a contrasti tra il bisogno di indipendenza e quello di sicurezza. Non sarà una giornata semplice, ma utile per riflettere e ricalibrare le priorità.

Pesci – Votazione 6: con il Sole in Vergine opposto al vostro segno vi sentite messi sotto osservazione, e forse giudicati. La Luna in Acquario vi invita a osservare le emozioni con maggiore distacco: lezione non facile, ma preziosa.