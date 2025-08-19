Secondo l'oroscopo del weekend 23-24 agosto 2025 il Toro è molto passionale, il Leone può essere inarrestabile sul lavoro e lo Scorpione deve accettare i consigli del partner.

Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: chi fa parte di una coppia può esprimere tranquillamente i propri pensieri. Il nemico del fine settimana è l'impulsività. Sul campo professionale è possibile affrontare delle sfide molto importanti.

Toro: la passione nei confronti del partner può riaccendersi all'improvviso. La sensualità è ai massimi livelli.

Per chi lavora in proprio è un periodo di crescita interiore.

Gemelli: chi ha una relazione ha molta più pazienza con la dolce metà. Una cattiva notizia può innervosire chi è solo da tempo. Sull'ambito lavorativo è un momento molto creativo.

Cancro: lo spirito di chi cerca l'amore è davvero brillante. Finalmente i single possono fare degli incontri positivi. Nel fine settimana è necessario sfruttare l'energia.

Leone: chi fa parte di una coppia può realizzare un progetto insieme alla persona amata. Chi lavora nel commercio è davvero inarrestabile. Sul lavoro, i piccoli dettagli richiedono molta attenzione.

Vergine: il sentimento per il partner è bloccato dall'incertezza. Nel weekend, i cuori solitari sono particolarmente nervosi.

Sulla sfera professionale c'è poca comunicazione e questo può creare vari problemi.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: il bel sorriso dei single può fare avvicinare delle persone interessanti. Chi è solo da troppo tempo è inguardabile agli occhi della famiglia. Gli affari lavorativi stanno vivendo un momento ricco di soddisfazioni.

Scorpione: è arrivato il momento giusto per iniziare dei progetti interessanti. Chi ha una relazione può accettare i consigli della dolce metà. Sul lavoro, la comunicazione è davvero splendida.

Sagittario: dei momento divertenti possono essere condivisi con il partner. Delle emozioni inaspettate possono sconvolgere chi cerca l'amore. Gli ultimi progetti di lavoro vanno terminati velocemente perché le vacanze sono imminenti.

Capricorno: chi fa parte di una coppia è molto più generoso con il partner. Chi lavora in proprio può concludere più progetti del previsto. Nel fine settimana, il benessere è ai massimi livelli.

Acquario: dei momenti dolci possono essere vissuti con la persona amata. A livello professionale è presente molta soddisfazione. Dei malesseri di stagione possono comparire in qualsiasi momento.

Pesci: i single sono abbastanza imbarazzati a causa di alcune questioni. Chi ha una relazione è troppo possessivo con il partner. La sfera professionale risulta essere impegnativa.