L'oroscopo di venerdì 22 agosto ha in serbo tante sorprese relative alla vita lavorativa, sentimentale e sociale. La Vergine e l'Acquario avranno dalla loro parte Cupido. La relazione con il partner andrà a gonfie vele e non ci saranno particolari problemi. Sintonia e complicità non mancheranno. I Gemelli e la Bilancia, invece, affronteranno dei momenti più difficili: tenderanno a cedere il passo alla tensione e per loro non sarà facile superare le difficoltà.

Oroscopo di venerdì 22 agosto: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: sarà il momento giusto per lasciarvi alle spalle i vecchi avvenimenti.

Potrete lanciarvi in qualcosa di nuovo, mettendo al primo posto i vostri desideri.

Toro: preferirete non affidarvi solo all'istinto. Prima di compiere le prossime mosse, vorrete riflettere bene sulle possibili conseguenze.

Gemelli: lo stress non vi lascerà tranquilli neanche per un istante. Il lavoro sarà impegnativo e anche le relazioni interpersonali vi metteranno a dura prova.

Cancro: andrete alla ricerca di un equilibrio tutto nuovo. Avrete bisogno di un po' di tempo per trovare il giusto ritmo ma, alla fine, ci riuscirete senza problemi.

Leone: non avrete alcuna intenzione di intraprendere una nuova relazione. Starete troppo bene da soli e sfrutterete questa situazione in ogni modo possibile.

Adorerete la libertà.

Vergine: vi dedicherete completamente al partner. Cercherete di costruire un rapporto di coppia saldo, caratterizzato da empatia e comprensione.

Bilancia: non riuscirete a concentrarvi sui vostri impegni. Sarete piuttosto nervosi e lo stress rischierà di monopolizzare la vostra giornata.

Scorpione: il clima in famiglia non sarà tra i migliori. Tenderete a perdere facilmente la calma e ci saranno diverse divergenze. Attenzione a non esagerare.

Sagittario: avrete voglia di fare qualcosa di diverso dal solito. Vi metterete alla ricerca di un modo per vivacizzare la vostra routine. Le idee non vi mancheranno di certo.

Capricorno: vi sentirete molto sicuri di voi stessi. Non metterete in dubbio le vostre capacità ma, al contrario, cercherete di valorizzarle al massimo.

Avrete successo sul posto di lavoro.

Acquario: avrete occhi solo per la persona amata. Il vostro cuore batterà all'unisono con il suo. Vorrete trascorrere la maggior parte del tempo insieme. Non vi farete intimorire da nulla.

Pesci: gli amici non avranno segreti per voi. Vi basterà guardarli negli occhi per individuare tutte le loro emozioni. Non vi tirerete indietro nel momento del bisogno.