L'oroscopo di giovedì 28 agosto ha in serbo tante sorprese. Le previsioni zodiacali annunciano i Gemelli e il Leone cercheranno sempre di stare insieme agli altri. Per loro sarà fondamentale condividere con il prossimo e manterranno le distanze dalla solitudine. La Vergine e il Capricorno, invece, non avranno alcuna fretta: saranno pazienti e resteranno concentrati sull'obiettivo.

Oroscopo di giovedì 28 agosto: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: questa giornata sarà ricca di novità. L'oroscopo vi consiglia di seguire l'istinto e di abbracciare pieno ogni nuova opportunità.

Non ve ne pentirete affatto.

Toro: i litigi con il partner diventeranno sempre più frequenti. Farete fatica a trovare un punto di incontro. L'unico modo per risolvere la situazione sarà quello di parlarne direttamente.

Gemelli: non avrete alcuna intenzione di stare chiusi in casa. Vorrete trovarvi in mezzo a tante persone, socializzare e stringere nuovi legami. Tutto questo sarà essenziale per voi.

Cancro: sarete molto creativi. La routine non farà proprio per voi. Vi metterete alla ricerca di nuovi modi per vivacizzare la giornata e renderla ancora più speciale.

Leone: avrete un ottimo rapporto con gli amici e con i parenti. Non ve ne starete in disparte ma sarete l'anima della festa. Riuscirete a socializzare anche con le persone più timide e taciturne.

Vergine: non vi getterete a capofitto nelle situazioni. Avrete bisogno di riflettere e di concentrarvi su ogni possibile conseguenza. La cautela non sarà mai troppa.

Bilancia: tenderete ad annoiarvi un po'. Farete fatica a trovare qualcosa che vi soddisfi davvero. Potrebbe essere il momento giusto per mettervi alla ricerca di un nuovo hobby.

Scorpione: non sarete affatto contenti del vostro partner. Lo riterrete pigro e poco interessato alle attività di coppia. La frustrazione, nel corso della giornata, potrebbe aumentare a dismisura.

Sagittario: cercherete di mantenere la calma sul posto di lavoro. I colleghi non sempre prenderanno la decisione giusta ma non potrete permettervi di alterarvi.

Capricorno: la pazienza non vi mancherà affatto. Riuscirete a ragionare con lucidità e a valutare tutte le alternative. Sbagliare sarà quasi impossibile.

Acquario: dovrete prendervi più cura di voi stessi. Avete sottovalutato degli aspetti fondamentali ma sarete ancora in tempo per correre ai ripari. L'importante sarà non perdere altro tempo.

Pesci: analizzerete ogni singolo dettaglio. Non vi fermerete al primo sguardo ma cercherete di approfondire. Le vostre analisi saranno corrette.