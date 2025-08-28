L'oroscopo di venerdì 29 agosto ha serbo tante sorprese. Le previsioni zodiacali sono pronte a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale.

L'Ariete e la Bilancia affronteranno tutto con il sorriso sulle labbra. Si faranno scivolare i problemi addosso, riuscendo a trovare sempre una soluzione alternativa. Il Cancro e il Sagittario non faranno che riflettere. La preoccupazione, in alcuni momenti, rischierà di prendere il sopravvento.

Oroscopo di venerdì 29 agosto: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: la giornata inizierà nel migliore dei modi. Vi muoverete con sicurezza, riuscendo a raggiungere i vostri traguardi. Niente sarà troppo difficile per non essere affrontato.

Toro: lo stress sul posto di lavoro non farà che aumentare. Verrete messi a dura prova dai colleghi e da alcune situazioni che farete fatica a risolvere. L'oroscopo vi consiglia di non mollare.

Gemelli: non sopporterete le persone maleducate. Porterete rispetto a tutti e vorrete essere trattati nello stesso identico modo. Non sarete molto inclini ad accettare eventuali scuse.

Cancro: non riuscirete a smettere di pensare. Rifletterete su ogni singolo dettaglio, rischiando di sovraccaricarvi troppo.

Attenzione a non esagerare.

Leone: cercherete di prendervi cura delle persone care. Le metterete al primo posto, desiderando di poter risolvere i loro problemi. I vostri consigli non passeranno inosservati.

Vergine: sarete molto precisi sul posto di lavoro. Svolgerete tutto al meglio, in modo da rendere orgoglioso il capo e di evitare eventuali problemi.

Bilancia: questa giornata vi regalerà tante sorprese. Riuscirete a dedicare del tempo a voi stessi e a divertirvi. Metterete lo stress da parte per concentrarvi solo sui sentimenti positivi.

Scorpione: non vedrete l'ora di tornare alla vostra vecchia routine. Per voi, sarà essenziale recuperare i vostri ritmi. Vi circonderete di persone fidate.

Sagittario: farete fatica a tenere sotto controllo la preoccupazione. Non saprete come gestirla e tenderete ad esprimerla a parole. Non tutti, però, riusciranno a comprendervi.

Capricorno: il partner sarà il vostro punto di riferimento. Tenderete a rivolgervi a lui per ogni cosa, ma potreste non ottenere le risposte tanto desiderate.

Acquario: i contrasti in famiglia continueranno a essere presenti. Dovrete cambiare atteggiamento ed essere un po' più aperti. Solo così risolverete le cose.

Pesci: le persone attorno a voi vi terranno in grande considerazione. Ascolteranno le vostre idee e vi includeranno sempre nei loro progetti. Questa consapevolezza vi farà bene al cuore.