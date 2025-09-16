L'oroscopo dal 22 al 28 settembre 2025 assegna un nove alla Bilancia e allo Scorpione. Il Toro, che non va oltre il sei in pagella, dovrà tenere a bada il proprio altruismo onde evitare discussioni con colleghi e partner.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete – Il Sole in Bilancia vi mette davanti a dinamiche di coppia: siete chiamati a scendere a compromessi, ma Marte in Scorpione vi dà la grinta per non sentirvi messi da parte. Attenzione solo a non diventare troppo polemici.

Voto: 6,5

Leone – L’equinozio vi porta nuove possibilità sociali.

Vi sentite più brillanti nelle relazioni, ma Marte in Scorpione potrebbe portarvi tensioni in famiglia o nella gestione delle risorse. Serve tatto.

Voto: 7

Sagittario – La voglia di allargare i vostri orizzonti c’è, ma la settimana vi chiede anche introspezione. Marte in Scorpione vi invita a lavorare dietro le quinte, non tutto va detto subito.

Voto: 7,5

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro – Marte in Scorpione vi sfida sul piano relazionale. Le tensioni con partner o collaboratori possono emergere, ma avrete la forza per affrontarle. Non ostinatevi, imparate a cedere.

Voto: 6

Vergine – Dopo il mese intenso del vostro compleanno, il Sole in Bilancia vi invita a fare ordine nelle finanze e a mettere a posto ciò che è rimasto in sospeso.

Marte in Scorpione vi regala decisione e lucidità.

Voto: 8

Capricorno – Ottime energie in arrivo. Marte in Scorpione vi sostiene nelle ambizioni, vi sentite forti e determinati. L’unico rischio? Essere troppo inflessibili con gli altri.

Voto: 8,5

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli – La settimana apre buoni scenari nelle relazioni. Il Sole in Bilancia vi sostiene con leggerezza e nuove connessioni. Marte in Scorpione invece vi chiede impegno sul lavoro, sarete meno liberi di quanto vorreste.

Voto: 7,5

Bilancia – Si apre la vostra stagione! Energia, fascino e carisma sono al top. Avete la possibilità di rilanciare un progetto o una relazione, approfittatene. Marte in Scorpione vi spinge a dare di più anche in campo finanziario.

Voto: 9

Acquario – Il Sole in Bilancia vi aiuta a guardare al futuro con visione ampia, le idee prendono forma. Marte in Scorpione però vi mette alla prova nella carriera: servirà concentrazione.

Voto: 7

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro – La stagione della Bilancia può creare qualche squilibrio emotivo, ma Marte in Scorpione vi restituisce grinta e passione. Potrebbe arrivare un incontro speciale o un progetto che vi coinvolge molto.

Voto: 8

Scorpione – Marte entra nel vostro segno: fuoco alle polveri! Avete energia, magnetismo e grande forza trasformativa. Attenzione solo a non diventare troppo dominanti.

Voto: 9

Pesci – L’equinozio vi spinge a cercare equilibrio nelle relazioni, mentre Marte in Scorpione vi sostiene con determinazione interiore e intuizioni profonde. È un buon momento per lavorare su obiettivi a lungo termine.

Voto: 8,5