L'oroscopo dei tarocchi di ottobre 2025 assegna la carta dell'Imperatore al Toro, mentre quella della Stella all'Acquario perché avrà ispirazioni nuove. Quella dell'Appeso, invece, spetta ai Gemelli che si sentiranno un po' rallentati.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete – Carta: Il Carro

Ottobre vi chiede di prendere in mano le redini e non lasciarvi bloccare dalle esitazioni altrui. Marte in Scorpione vi carica di intensità, ma la carta vi avverte: l'energia va diretta con disciplina, non sprecata in mille battaglie. Un mese di conquiste possibili, purché non guidate “a tutta velocità” senza una meta chiara.

Leone – Carta: Il Sole

Venere in Bilancia dopo il 13 vi restituisce calore e riconoscimenti, mentre Il Sole vi illumina con promesse di chiarezza e successo. Ottobre vi porta sorrisi, gioie relazionali e possibilità di mostrare la vostra autenticità. Un mese in cui siete più magnetici che mai, e questo attirerà alleati e cuori.

Sagittario – tarocco: La Ruota della Fortuna

Con Urano e Nettuno che scuotono i vostri orizzonti, ottobre vi porta occasioni impreviste. La carta vi ricorda che la vita non segue sempre una linea dritta: accettate i cambi di rotta come opportunità. È il mese ideale per abbracciare la novità, anche se destabilizza.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro – Carta: L'Imperatore

Con Marte in Scorpione che vi sfida, ottobre è un banco di prova di solidità.

L'Imperatore vi invita a mantenere i vostri confini e a difendere ciò che conta davvero. Sul lavoro potete consolidare la vostra posizione, ma nelle relazioni non imponetevi con troppa durezza.

Vergine – tarocco: La Papessa

Venere nel vostro segno fino al 13 accende il cuore, ma la Papessa vi dice di ascoltare il silenzio e la vostra intuizione. Ottobre vi offre la possibilità di accogliere meglio i vostri desideri, senza fretta. Un mese più interiore che esteriore, perfetto per meditare, scrivere, studiare.

Capricorno – Carta: Il Mago

Avete strumenti nuovi a disposizione, grazie a Saturno che vi sostiene in buon aspetto. Il Mago vi chiede di osare, di iniziare un progetto o un percorso che rimandate da tempo.

Ottobre può diventare il mese in cui finalmente vi mettete al centro della vostra stessa creazione.

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli – tarocco: L'Appeso

Con Marte e Mercurio in Scorpione, vi sentite forse rallentati. L'Appeso indica che non è tempo di correre, ma di guardare le cose da un'angolazione diversa. Non è immobilità sterile, ma un invito ad accettare un nuovo punto di vista che più avanti vi sarà utile.

Bilancia – Carta: La Giustizia

Con il Sole nel vostro segno fino al 23 e Venere che vi raggiunge dal 13, siete al centro di un equilibrio nuovo. La Giustizia vi chiede coerenza: dite solo ciò che intendete mantenere e scegliere con chiarezza. È un mese in cui potete finalmente rimettere ordine nelle relazioni.

Acquario – Carta: La Stella

Plutone in Acquario vi trasforma in profondità, ma La Stella vi porta speranza e ispirazioni nuove. Ottobre vi spinge a credere in un sogno, a connettervi con persone che risonano con la vostra visione. È un mese che apre spiragli luminosi nel buio.

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro – Carta: La Luna

Giove in Cancro vi sostiene ma anche amplifica le emozioni. La Luna nei Tarocchi vi mette davanti a dubbi e intuizioni: seguite l'istinto, ma senza lasciarvi travolgere dalle paure. È un mese fertile per la creatività, ma richiede cautela nei rapporti poco chiari.

Scorpione – tarocco: La Torre

Con Sole, Mercurio e Marte nel vostro segno gran parte del mese, siete al centro di trasformazioni radicali.

La Torre parla di demolizioni necessarie: qualcosa deve crollare perché voi possiate rinascere. Ottobre è intenso, ma vi prepara una vera liberazione.

Pesci – Carta: L'Eremita

Saturno e Nettuno nel vostro segno vi guidano verso profondità interiori. L'Eremita vi invita a rallentare ea cercare risposte dentro di voi, più che fuori. Non è isolamento sterile: è saggezza che maturazione nel silenzio. Un mese di introspezione che vi porterà chiarezza.