L'oroscopo dei tarocchi di settembre 2025 assegna la carta dell'Eremita alla Vergine per un mese di introspezione e il Mago ai Gemelli che avrà un periodo creativo, mentre ci sarà la Stella per l'Acquario che sarà accompagnato dalla speranza.

Simboli di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete – La Ruota della Fortuna: porta cambiamenti che non sempre avevate previsto. È un mese che vi spinge a lasciare andare il bisogno di controllo e ad accettare il flusso degli eventi. Qualcosa si chiude, qualcos’altro si apre, e avete l’occasione di dire finalmente “sì” a ciò che davvero vi fa vibrare.

Non correte: osservate i giri della ruota, scegliete quelli che vi fanno crescere.

Leone – Il Sole: l’energia non manca. Anche se il Sole lascia il vostro segno, la sua luce resta con voi. La carta del Sole vi porta vitalità, calore e chiarezza. È tempo di gioire delle piccole vittorie, di riconoscere i vostri talenti e di non temere di mostrarvi. Attenzione solo a non bruciarvi troppo: dosare la forza vi renderà ancora più luminosi.

Sagittario – Il Carro: settembre vi spinge a prendere in mano le redini, Sagittario. La vostra direzione è chiara e la carta del Carro vi invita a muovervi con determinazione verso obiettivi concreti. Potreste intraprendere viaggi, scelte forti, decisioni che vi fanno avanzare.

Non tutto sarà semplice, ma se mantenete il controllo sulle vostre emozioni, il successo sarà vostro.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro – La Forza: per voi Toro la vera potenza non è nell’ostinazione, ma nella calma. La carta della Forza vi invita ad affrontare situazioni pratiche con dolcezza, senza cercare di piegare gli altri o voi stessi. Una sfida personale potrebbe mettervi alla prova, ma con pazienza e determinazione ne uscirete più solidi di prima.

Vergine – L’Eremita: la Luna Nuova nel vostro segno diventa un mese di introspezione. L’Eremita illumina il vostro cammino interiore: sentite il bisogno di fermarvi, ascoltare la vostra voce interiore e stabilire nuove priorità.

Non si tratta di isolamento, ma di ricerca di chiarezza. Dal silenzio nasceranno decisioni durature.

Capricorno – Il Giudizio: il mese porta una chiamata importante, un risveglio. La carta del Giudizio vi spinge a guardare in faccia la verità, a rivedere alcune scelte e a liberarvi dal peso del passato. Non temete: si tratta di un rinnovamento, di un’occasione per rinascere più forti e consapevoli.

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli – Il Mago: settembre offre strumenti nuovi: idee, conoscenze, contatti preziosi. La carta del Mago vi invita a sperimentare, a mettere in gioco il vostro talento comunicativo e la vostra curiosità. È un periodo creativo, in cui ciò che iniziate può prendere forma concreta.

Attenzione però a non disperdere energia in troppe direzioni.

Bilancia – La Giustizia: è tempo di equilibrio. La Giustizia vi chiede di valutare con obiettività le situazioni, di firmare solo ciò che sentite giusto e di dire la vostra verità senza esitazione. Potreste trovarvi davanti a scelte legali, contratti o chiarimenti importanti. La chiave sarà restare fedeli ai vostri valori.

Acquario – La Stella: per voi Acquario settembre porta un vento di speranza. La carta della Stella illumina la vostra strada con fiducia e visione. Siete invitati a credere nei vostri sogni, a lasciarvi guidare dall’intuito e a non perdere la capacità di immaginare il meglio. È anche un mese di guarigione emotiva: se avete ferite, la luce tornerà a scaldarle.

Simboli di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro – La Luna: le emozioni saranno intense, e le eclissi non faranno che amplificarle. La carta della Luna vi porta sogni potenti, intuizioni e forse qualche illusione da smascherare. Settembre vi chiede di fidarvi della vostra sensibilità, ma senza perdervi nelle ombre. È un mese in cui potreste scoprire segreti o verità nascoste.

Scorpione – La Morte: settembre è trasformazione. La carta della Morte non porta distruzione ma liberazione: è il momento di chiudere capitoli ormai logori e di prepararvi a una rinascita più autentica. Avrete l’occasione di lasciare andare ciò che vi appesantisce: non opponete resistenza, perché dietro ogni fine c’è sempre un nuovo inizio.

Pesci – L’Appeso: con l’eclissi nel vostro segno il mese chiede di fermarvi e guardare le cose da un’altra prospettiva. La carta dell’Appeso non parla di blocco, ma di sacrificio consapevole: forse dovrete rinunciare a qualcosa per ottenere un bene più grande. Fidatevi del tempo: le risposte arriveranno, ma non subito.