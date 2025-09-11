L'oroscopo del 12 settembre 2025 assegna voto nove al Cancro e alla Vergine che avrà nuove opportunità, mentre sei e mezzo ai Gemelli, che avranno una giornata dispersiva e all'Acquario che avrà un'energia che farà su e giù.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete – Avete la possibilità di dare forma concreta a un progetto che finora era rimasto solo un’idea. Il sestile tra Sole in Vergine e Giove in Cancro vi porta lucidità, ma dovete mantenere i piedi per terra. Non lasciatevi trascinare dall’entusiasmo senza pianificazione: se organizzate le vostre azioni, i risultati saranno evidenti e duraturi.

Siate coraggiosi ma anche saggi.

Votazione: 7,5

Leone – Sentite una sensazione di protezione emotiva che vi permette di essere generosi senza esagerare. Potete affrontare discussioni o accordi con diplomazia e creatività, bilanciando ciò che date con ciò che ricevete. È un momento ideale per consolidare rapporti importanti, siano essi professionali o personali.

Giudizio: 8

Sagittario – La fiducia in voi stessi cresce e questo vi spinge a inseguire obiettivi ambiziosi. Tuttavia, il vostro cielo vi invita a incanalare la vostra energia verso traguardi concreti. Non limitatevi a sognare: scrivete un piano chiaro, valutate risorse e tempi, così che ogni passo sia efficace.

Voto: 7

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro – Finalmente il cielo vi regala la possibilità di consolidare ciò che avete costruito negli ultimi mesi. La stabilità e il piacere si intrecciano: potete prendervi cura di voi stessi senza sensi di colpa. È il momento di godere dei piccoli successi, di riconoscere i vostri progressi e di pianificare con calma i prossimi passi.

Voto: 8,5

Vergine – Con il Sole nel vostro segno, l’influsso di Giove vi apre le porte a riconoscimenti e opportunità nuove. Potete finalmente brillare, anche nei dettagli più pratici della vostra vita quotidiana. È il momento di mostrare competenza e organizzazione: chi vi osserva noterà la vostra determinazione e capacità di gestire le situazioni.

Giudizio: 9

Capricorno – Vi sentite più centrati e concreti: sapete esattamente cosa volete e come raggiungerlo. Il vostro cielo vi sostiene nelle decisioni pratiche e vi invita a scegliere con lungimiranza. Evitate distrazioni inutili e concentratevi sulle basi solide: le vostre azioni determineranno risultati tangibili a lungo termine.

Voto: 8

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli – la giornata potrebbe risultare un po’ dispersiva, tra mille impegni e pensieri. Le stelle vi invitano a organizzare meglio le priorità: non tutto può essere improvvisato. Con calma e metodo, riuscirete a gestire i piccoli ostacoli e a trarre vantaggio dalle opportunità che si presentano.

Voto: 6,5

Bilancia – La combinazione Marte e Giove vi sostiene nell’affrontare situazioni relazionali complesse.

Potete mediare, negoziare e trovare soluzioni che soddisfano tutti. È il momento ideale per discutere progetti, partnership o accordi, senza forzare le cose ma mostrando fermezza e diplomazia.

Giudizio: 7,5

Acquario – Energia altalenante: vi sentite divisi tra il desiderio di libertà e la necessità di stabilità. Cercate di non disperdere le vostre energie in troppe direzioni. Fate un passo alla volta, ascoltando il vostro intuito e le esigenze pratiche, così da trasformare le idee brillanti in risultati concreti.

Votazione: 6,5

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro – Giove nel vostro segno, in sestile al Sole, vi illumina come fari nel buio. La giornata porta riconoscimenti, crescita e affetti solidi.

È un momento ideale per consolidare le relazioni importanti e fare passi avanti nei vostri progetti più ambiziosi. L’ottimismo che provate oggi vi guida verso scelte coraggiose ma ponderate.

Voto: 9

Scorpione – le emozioni trovano un equilibrio raro: vi sentite compresi e capaci di dare il massimo nei rapporti, siano essi di lavoro o personali. Oggi potete chiarire eventuali malintesi e rafforzare legami importanti, senza tensioni inutili. Fidatevi della vostra intuizione e della sensibilità che vi contraddistingue.

Giudizio: 8

Pesci – l’intuizione è fortissima e vi guida nelle scelte pratiche. La vostra sensibilità vi permette di cogliere opportunità che altri non notano, ma ricordate di mettere ordine nelle vostre azioni: un buon piano scritto può fare la differenza tra sogno e realtà.

Votazione: 7,5