Secondo l'oroscopo di venerdì 12 settembre, i nativi Capricorno avranno chiarezza mentale e saranno portati a condividere il loro punto di vista. I nati sotto il segno del Cancro si sentiranno guidati dal buon senso e avranno più energie grazie alla loro vita sociale. Infine, i Pesci avranno successo in ogni loro impresa e si sentiranno pronti a chiedere e concedere perdono.

Oroscopo del giorno 12 settembre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Un conflitto vi darà la possibilità di esprimere le competenze di mediatori. Vi sentite pieni di energia, quasi esuberanti, a causa di alcuni desideri che avete a lungo ignorato.

Ora è il momento di concentrarvi sulla vostra sfera personale. Avete tantissime cose da sbrigare, ma la motivazione non c'è. La giornata sarà probabilmente lunga e i vostri stati d'animo potrebbero oscurarsi, lasciando spazio al cattivo umore. L'oroscopo vi suggerisce di stilare una lista di cose da fare, di uscire a prendere aria e di fare un po' di movimento per ritrovare l'energia. Voto: 5

Toro – La grande vitalità si rifletterà in modo benefico in ogni ambito della vostra vita. È il momento di esaminare la routine per trovare un equilibrio più sano e una maggiore stabilità. Nuove opportunità si stanno palesando e vi state dando da fare per andare avanti e stabilire nuovi legami. Il vostro umore allegro e la vostra abilità di comunicare vi permetteranno di far valere le vostre idee e di rendere gli incontri con gli altri molto vantaggiosi.

Voto: 10

Gemelli – Vi trovate di fronte a una situazione che richiede cambiamenti significativi. L'instabilità che ne deriva vi impedisce di mantenere il ritmo abituale e vi provoca una notevole stanchezza. Sebbene le vostre idee siano eccellenti e i vostri approcci infallibili, restare ancorati alle convinzioni attuali è sia dannoso che inutile per i vostri interessi. Adattandovi ed essendo flessibili, vi assicurerete le opportunità più redditizie e i contatti più arricchenti. Voto: 4

Cancro – Il buon senso vi sta guidando nella giusta direzione; alcuni lo definiscono fortuna, altri razionalità. Sarebbe opportuno che metteste in discussione le abitudini alimentari e abbandonaste quelle dannose.

La vostra energia sta crescendo grazie al dinamismo della vostra cerchia sociale. La bella atmosfera che vi circonda vi regala una grande carica e la voglia di divertirvi più del solito. Quindi, cercate di uscire il più possibile. Voto: 10

Previsioni astrologiche per il giorno 12 settembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Vi verrà offerta la possibilità di riconsiderare una decisione presa il mese scorso e di aggiustare il tiro. Le provocazioni da parte di chi vi ostacola sono evidenti, ma non sprecate energie per giustificarvi: andate avanti per la vostra strada. La grande lungimiranza e fantasia vi aprono nuove possibilità. L'oroscopo vi incoraggia a condividere le vostre intuizioni senza alcuna remora.

È fondamentale che manteniate la calma, così potrete delineare in modo costruttivo i vostri percorsi futuri. Voto: 6

Vergine – Il forte desiderio di agire vi induce a fare scelte troppo frettolose. Siate obiettivi nelle vostre decisioni. Siete molto attivi e il vostro fisico si mantiene in ottima forma. Concedetevi un po' di tempo per una passeggiata: l'aria aperta e il movimento vi rinvigoriranno. Se siete genitori, i figli vi regaleranno grandi gioie: saranno una fonte di ispirazione. La giornata sembra promettere tante piacevoli sorprese. Vi sentite sempre più energici. Voto: 8

Bilancia – Riuscirete a evitare i conflitti e a esprimere i vostri valori con maggiore decisione e chiarezza. Siete in ottima forma e avete bisogno di un'attività sportiva per incanalare le vostre energie.

Mantenete la neutralità in caso di tensioni relazionali: non fatevi trascinare nelle discussioni degli altri. Avete priorità più importanti, specialmente se volete raggiungere i vostri obiettivi e proteggere le relazioni. Voto: 6

Scorpione – Adesso che avete una visione più chiara, sarete in grado di avviare nuovi progetti. Non apritevi con tutti. Infatti, non tutti sono in grado di condividere i vostri sogni e alcuni potrebbero persino criticarvi aspramente. L'influenza astrale attuale vi permetterà di accelerare le relazioni sentimentali e le amicizie. Il vostro stato d'animo positivo vi consentirà di esprimere i sentimenti con facilità e di portare serenità nelle interazioni con gli altri.

Voto: 7

Oroscopo e pagelle di venerdì 12 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – L'oroscopo vi consiglia di analizzare tutti i dettagli con attenzione prima di trarre una conclusione affrettata. Dovete correggere un errore per raggiungere il vostro obiettivo. Siete in una fase di forte stress; salvaguardate la tranquillità a fine giornata per riprendervi. Avete finalmente l'opportunità di sistemare delle pratiche amministrative e di procedere con i vostri impegni. Potete liberarvi senza difficoltà di una faccenda scomoda. La vostra efficacia è assicurata, purché non vi tormentiate con troppe domande. Voto: 5

Capricorno – La chiarezza mentale sarà una risorsa preziosa, quindi non esitate a condividere il punto di vista: la visione realistica delle cose non vi deluderà.

Vi sarà facile immergervi nel lavoro intellettuale; ricordatevi di dedicare del tempo anche ad altro per schiarirvi le idee. In questo periodo, siete più rilassati e capaci di comunicare con diplomazia e gentilezza. È il momento perfetto per riconnettervi con chi avete trattato male il mese scorso e scusarvi; dopo vi sentirete più in pace con voi stessi. Voto: 9

Acquario – La vostra allegria vi aiuterà a superare le tensioni che vi circondano e aumenterà l'efficienza. State attenti a non consumare le vostre energie in maniera eccessiva. Se siete stanchi e stressati, dovreste staccare la spina e isolarvi per un po'. Questo periodo di solitudine vi permetterà di riflettere a fondo e di ritrovare la calma interiore che cercate.

Voto: 5

Pesci – Ogni impresa sarà coronata dal successo, permettendovi di fare un passo decisivo verso il raggiungimento dei vostri obiettivi. Le vostre migliori qualità saranno la chiave per i successi più grandi. Sarete più disposti a riconoscere i vostri errori e a concedere il perdono, e questo vi farà sentire più leggeri. È il momento giusto per chiedere scusa a chi vi ha maltrattato ultimamente. L'armonia non tarderà a tornare, specialmente se vi concentrerete sulla sincerità e sull'umorismo. Voto: 10.