Secondo l'oroscopo di venerdì 19 settembre, i nativi dell’Ariete si mostrano entusiasti di fronte a nuove idee. I Gemelli affrontano le sfide con efficacia, spinti dagli astri ad osare di più. I nati sotto il segno della Vergine sono determinati, ma hanno bisogno di una pausa per ritrovare la calma.

Oroscopo di venerdì 19 settembre e pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Le nuove idee vi entusiasmo tanto, ma non fatevi distrarre. Lavorate sulla vostra involontaria schiettezza e gestite la vostra energia con più tranquillità. Siete pervasi da una vitalità contagiosa, pronti a compiere grandi imprese.

Questo è il vostro momento; siete decisi a non lasciare che nessuno vi superi. La vostra determinazione è al massimo e il morale è alle stelle. Voto: 9

Toro – Siete determinati a riconciliarvi con il mondo circostante e vi sentirete a vostro agio in compagnia di persone piacevoli. Prima di intraprendere attività fisiche, prendete le dovute precauzioni, poiché potreste facilmente farvi del male. L'atmosfera è favorevole per scoprire nuovi talenti o per sviluppare il vostro potenziale. Ricordate che le doti artistiche si manifestano in molteplici attività, e spesso la linea di confine tra un grande studioso e un grande artista è molto sottile: rifletteteci. Voto: 6

Gemelli – Sarete in grado di affrontare le sfide con grande efficacia.

I vostri propositi interiori vi spingono ad andare avanti con più determinazione. Dormire di più vi porterà maggiore serenità. Sarete pieni di energia in questo periodo: è il momento di osare e di fare un passo avanti nei vostri progetti. Assumete il controllo delle operazioni, dimostrate ciò che sapete fare e lanciate nuove idee. Voto: 7

Cancro – Presto riceverete un supporto che si rivelerà di grande importanza. I vostri contatti sono favoriti. Non intraprendete strade sbagliate; avete bisogno di maggiore movimento, non di rimanere fermi. Vi ritroverete travolti da una serie di attività. Mantenete sempre la visione d'insieme prima di finalizzare decisioni con i vostri contatti di lavoro. Il vostro rigore porterà a conseguenze positive.

Voto: 6

La giornata di venerdì 19 settembre secondo l'oroscopo: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Vi aspetta un periodo di divertimento e intrattenimento. Se i vostri amici vi spingono a fare qualcosa di diverso, lasciatevi andare. Avete voglia di dedicarvi ad attività spensierate e siete in una condizione psicofisica ottimale. Divertitevi! Per mantenere alta la concentrazione, affidatevi solo alle vostre forze. Procedete con calma, poiché disperdere le energie non vi porterà lontano. Focalizzando i vostri sforzi nella giusta direzione, raggiungerete i vostri obiettivi più facilmente. Voto: 9

Vergine – La vostra determinazione nel raggiungere i traguardi prefissati lascerà stupiti coloro che vi sono vicini.

Avete bisogno di concedervi una pausa, un momento di distensione per la mente e per il corpo, magari coltivando un interesse artistico che vi aiuti a ritrovare la serenità. Le ansie che vi affliggono vi stanno disorientando. Dovete usare questo caos emotivo come stimolo per andare avanti se siete nel giusto, oppure come occasione per riflettere e cambiare rotta se vi siete smarriti. Analizzate con lucidità la situazione. Voto: 7

Bilancia – Una carica di energia vi rende più attivi, ma dovete migliorare la gestione delle vostre priorità per non perdervi in un bicchiere d’acqua. Focalizzatevi su ciò che vi sta a cuore e non dimenticate di riposare. State guadagnando slancio, e le vostre iniziative stanno prendendo velocità.

È il momento perfetto per dare il via a un progetto, per intraprendere cambiamenti nella vostra vita e per cogliere le nuove occasioni. Voto: 9

Scorpione – Vi mostrerete imprevedibili e inafferrabili agli occhi degli altri. State vivendo un periodo di grande agitazione interiore, non state prestando la giusta attenzione al vostro benessere psicofisico. Ricordate che lo stress non è mai positivo, perciò fate attenzione a voi stessi. Avete difficoltà a mantenere la calma e a essere moderati nelle vostre interazioni. Cercate di essere più diplomatici e gentili con i vostri cari e rimandate le decisioni importanti. Entro un paio di giorni, ritroverete il vostro equilibrio interiore e le vostre scelte saranno più ponderate.

Voto: 4

Previsioni astrologiche per il giorno 19 settembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Siete del parere che l'unione fa la forza e, in questo periodo, la vostra collaborazione con gli altri si rivelerà estremamente produttiva. È il momento ideale per stringere un accordo. Per migliorare il vostro benessere, l'oroscopo vi consiglia di praticare uno sport che richiede grande tenacia. Vi trovate in una fase di gradevole quiete, in cui la vostra salute e il vostro stato d'animo sono in armonia. Godete di un'energia travolgente e di un'ottima posizione; è il momento di sfruttare queste qualità per valorizzarvi. Voto: 8

Capricorno – È il momento di prendere delle decisioni importanti per il vostro futuro.

Presto vi giungeranno comunicazioni rilevanti che vi porteranno grande soddisfazione. Inoltre, potreste iniziare una nuova storia d'amore, che si rivelerà ricca di emozioni positive e dolci sorprese. Presterete più attenzione ai vostri interlocutori, facilitando così i dialoghi e creando un'ambiente più caloroso e armonioso. Voto: 8

Acquario – Ora che vi sentite più liberi dentro, dedicatevi ai vostri progetti. Fate attenzione a non esagerare con il cibo, altrimenti rischierete di sprecare le vostre energie. È il momento ideale per iniziare una dieta e smettere di mangiare dolci. Se le tensioni nelle vostre relazioni non si risolvono, fidatevi del vostro sesto senso per comprendere l'origine del problema o del vostro stile comunicativo.

Le influenze astrali attuali vi incoraggiano, infatti, a mettere in chiaro le cose e a rafforzare i legami interpersonali. Voto: 6

Pesci – State guardando la vostra vita da una prospettiva diversa, il che vi sarà di grande aiuto. Perseguite i vostri obiettivi e fate affidamento soltanto su voi stessi per evitare qualsiasi eccesso. Dovete imparare a resistere alle tentazioni. Troverete tempo ed energie da dedicare ai vostri amici e per riordinare le vostre relazioni. Vi concentrerete sulla qualità e sulla stabilità, e la vostra perseveranza sarà ricompensata. Voto: 8