L'oroscopo del 21 settembre 2025 con influenza della Luna Nuova in Vergine annuncia momento cruciale per il Sagittario, mentre ci saranno trasformazioni profonde per l'Acquario, inoltre suggerisce ai Gemelli di adattarsi e improvvisarsi con grazia nelle situazioni.

Simboli di Fuoco (Ariete, Leone, SL'oroscopo ario)

Ariete: il timing è perfetto per adottare nuove abitudini salutari. Perché non un po’ di sport (sollevare il telecomando non conta), un’alimentazione più equilibrata o attività di benessere per diventare zen? La Luna vi regala la disciplina necessaria per mantenere la costanza.

Leone: immergetevi nei vostri conti e nei valori profondi. Con la lente d’ingrandimento, date la caccia ai dettagli finanziari. Anche se può sembrare noioso, l’eclissi vi mostra come trasformare il vostro rapporto con il denaro. Non ve ne pentirete!

Sagittario: è un momento cruciale per la carriera. L’eclissi illumina il percorso professionale e vi invita a lanciarvi in una nuova avventura con organizzazione e metodo. La vostra reputazione è in gioco: costruite basi solide e durature.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: qualcosa vi suggerisce che è ora di essere pragmatici con i progetti creativi. Basta rattoppare vecchie idee: fate una cernita tra vere passioni e semplici passatempi.

La vostra creatività ha bisogno di struttura per.

Vergine: la Luna Nuova arriva da voi come un coach ipervitaminizzato! È il vostro momento. Chiarite gli obiettivi personali e annotate le intenzioni. La Luna nel segno vi offre un potere di trasformazione eccezionale: usatelo senza esitazione.

Capricorno: qualcosa vi spinge ad allineare le credenze con la realtà quotidiana. I vostri ideali incontrano il pragmatismo. Vi attendono rivelazioni sulla filosofia di vita: è tempo di studi, viaggi o nuove esperienze che cambiano la prospettiva.

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: la Luna nuova vi scuote come una lavatrice in centrifuga! Casa e famiglia richiedono attenzione. La chiave sarà rimanere flessibili e accettare che non tutto vada secondo i vostri piani.

Respirate, adattatevi e improvvisate con grazia.

Bilancia: si impone un viaggio interiore. Il subconscio reclama spazio e l’eclissi fa riemergere schemi nascosti. Perfetto per rompere con un attaccamento tossico o una vecchia paura. Meditate, scrivete un diario, liberatevi da ciò che vi pesa.

Acquario: la Luna Nuova tocca le vostre trasformazioni profonde. È tempo di un lutto simbolico: lasciate andare ciò che non serve più. L’eclissi vi aiuta a concentrarvi sull’essenziale. Una rinascita interiore è garantita!

Simboli di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: è il momento di mettere ordine nella comunicazione e nelle idee. Materiale, emozioni, pensieri… tutto passa al setaccio! Tirate fuori i vostri quaderni e fate liste.

Qualcosa vi aiuta a chiarire cosa volete davvero dire e come dirlo.

Scorpione: passate al setaccio amicizie e progetti collettivi. Qualcosa rivela chi sono i vostri veri alleati. Circondatevi di chi condivide i vostri valori. Da qui può nascere un grande progetto comune, duraturo e significativo.

Pesci: può iniziare una nuova dinamica relazionale. L’eclissi chiarisce i vostri bisogni nelle partnership. Equilibrate dare e ricevere e non lasciatevi trasformare in zerbini emotivi. Le vostre relazioni meritano reciprocità e rispetto.