Secondo l'oroscopo di lunedì 29 settembre 2025 l'Ariete può essere travolgente con gli amici, i Gemelli sono riflessivi, mentre il Cancro è tenero con la persona amata. Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli per tutti i segni della giornata.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i single possono vivere dei momenti travolgenti insieme agli amici. Chi fa parte di una coppia è molto più combattivo del previsto. Chi lavora in proprio è un po' troppo impulsivo in tutte le decisioni.

Toro: i cuori solitari devono affrontare la giornata con calma.

Chi ha una relazione non deve trascurare la dolce metà. Delle gratificazioni importanti sono in arrivo dal campo lavorativo.

Gemelli: per la sfera sentimentale è un periodo di riflessione. Chi cerca l'amore può avere delle idee brillanti che riguardano l'immediato futuro. In questo periodo la creatività è davvero molto alta.

Cancro: è possibile vivere dei momenti di tenerezza con il partner. Sul lavoro è fondamentale definire alcuni dettagli importanti. Con un po' di musica, l'umore può migliorare velocemente.

Leone: chi è solo da tempo è triste perché ha tanto bisogno d'affetto. Chi fa parte di una coppia è abbastanza comprensivo con la persona amata. Alcuni consigli sono utili per alleggerire l'ambito professionale.

Vergine: alcune questioni possono influenzare negativamente l'umore. La distrazione può rovinare la giornata ai cuori solitari. Chi lavora in proprio è molto più esigente del previsto.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: è possibile avere una forza interiore molto soddisfacente. Chi ha tante cose da gestire è abbastanza nervoso. Sulla sfera lavorativa è presente tanta confusione.

Scorpione: i cuori solitari sono pronti a vivere delle emozioni molto sincere. Chi ha una relazione è passionale e leggero nei confronti della persona amata. Un progetto di lavoro può regalare molto successo.

Sagittario: sulla sfera sentimentale, una nuova idea può prendere finalmente forma. Una situazione ambigua può cambiare la giornata.

Una questione lavorativa può generare tante discussioni.

Capricorno: chi fa parte di una coppia ha bisogno di un confronto con il partner. Un gesto concreto può stupire la famiglia. Sul campo professionale sono in arrivo dei riconoscimenti importanti.

Acquario: con la dolce metà, l'atmosfera è molto serena. Chi è single da molto tempo è molto più comprensivo del solito. Chi lavora in proprio può trovare una soluzione davvero efficace.

Pesci: delle nuove amicizie possono essere speciali. Per l'ambito lavorativo è un periodo di recupero. Gli impegni della giornata vanno organizzati con determinazione.