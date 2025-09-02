Secondo l'oroscopo del 4 settembre 2025 delle preoccupazioni inutili deve eliminare il Toro, i Gemelli possono avere degli imprevisti sul lavoro e il Capricorno è egoista.

Di seguito tutti i dettagli.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: le emozioni dei single sono molto più stimolanti del previsto. Chi lavora in proprio può ideare dei progetti diversi dal solito. Una leggera stanchezza può farsi sentire nel primo pomeriggio.

Toro: alcuni problemi lavorativi possono essere affrontati con più lucidità. Chi fa parte di una coppia deve eliminare le preoccupazioni inutili.

Sono possibili alcuni cali di energia improvvisi.

Gemelli: chi ha una relazione può affrontare con calma una questione insieme al partner. Sulla sfera professionale sono probabili dei piccoli imprevisti. Dei malesseri stagionali possono comparire all'improvviso.

Cancro: un problema può destabilizzare chi è solo da tempo. Sul lavoro è in corso una soddisfacente crescita personale. Durante la giornata è possibile dedicare del tempo al benessere.

Leone: finalmente i single hanno una buona energia interiore. Un velo di incertezza può accompagnare la giornata della sfera sentimentale. Sul campo lavorativo si possono prendere delle decisioni importanti.

Vergine: una questione rimasta in sospeso può essere risolta velocemente.

Sono in arrivo delle notizie molto buone. Sull'ambito lavorativo si possono raccogliere i primi successi.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: questo è il momento più adatto per lasciarsi guidare dal proprio intuito. Chi cerca l'amore può essere più fragile del previsto. Chi lavora in proprio deve muoversi con prudenza.

Scorpione: i cuori solitari possono superare delle difficoltà. Alcune incomprensioni possono fare allontanare momentaneamente il partner. Delle occasioni impreviste possono regalare delle soddisfazioni sul lavoro.

Sagittario: durante la giornata è possibile fare delle nuove conoscenze. Chi ha dei problemi economici è abbastanza nervoso. Sul campo professionale si può ripartire con molta più sicurezza.

Capricorno: chi fa parte di una coppia è più egoista del previsto. Dopo un periodo complicato è possibile essere molto più sereni. Le prospettive sul lavoro risultano essere più solide.

Acquario: è necessario ascoltare le esigenze della dolce metà. Un nuovo accordo di lavoro può portare degli ottimi risultati. La giornata può essere abbastanza pesante.

Pesci: insieme al partner è possibile vivere un momento passionale. Chi è solo da troppo tempo è abbastanza attivo. Sulla sfera lavorativa è in corso un cambiamento molto positivo.