Nell'oroscopo del weekend dal 6 al 7 settembre, c’è ancora sole nell’aria e voglia di leggerezza, ma anche una sottile spinta al cambiamento. Le stelle ci accompagnano con consigli preziosi per vivere al meglio queste 48 ore tra cuore, mente e spirito.

Il segno dei Pesci dimostrerà saggezza e buone emozioni grazie alla Luna, mentre i nativi Cancro avranno modo di fare incontri piacevoli, anche quando meno se lo aspettano. Per il Leone l'amore sarà un po’ insolito, soprattutto a causa della Luna, mentre il Capricorno mostrerà maggiore affetto.

Previsioni oroscopo weekend 6-7 settembre 2025 segno per segno

Ariete: nel primo weekend del mese le stelle assumeranno una formazione confortevole nei vostri confronti. Dolcezza e affetto non mancheranno nel vostro rapporto: se siete ancora in vacanza, approfittatene per godervi un po’ di spensieratezza con chi amate. In quanto al lavoro siate decisi e ben organizzati sui vostri progetti, in modo tale da sapere già dove mettere le mani. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale che continua a giocarvi brutti scherzi, complice il pianeta Venere in quadratura. L'astro argenteo vi darà una mano soltanto nella giornata di domenica. Non vi aspettate dunque momenti da batticuore per il momento. In quanto al lavoro sarete abbastanza rilassati, ma soprattutto sicuri delle vostre capacità.

Voto - 6️⃣

Gemelli: la giornata di sabato sarà vivace per la vostra storia d'amore. Nella giornata di domenica invece potrebbe aprirsi qualche piccola incomprensione che non vi farà molto piacere. Nel lavoro prendete nota delle vostre idee migliori, e cercate di studiarle a fondo per poterle realizzare senza intoppi. Voto - 7️⃣

Cancro: potreste fare incontri piacevoli in questo periodo, oppure iniziare a considerare davvero alcune conoscenze già presenti da un po’ nella vostra vita. In ogni caso, vi sentirete aperti a nuovi sentimenti e avventure. In quanto al lavoro arriveranno interessanti occasioni grazie a Mercurio, che potrebbero finalmente darvi i mezzi necessari per poter ambire più in alto.

Voto - 8️⃣

Leone: l'amore assumerà un tono insolito durante questo fine settimana di settembre. Venere sarà dalla vostra parte, ma con la Luna in opposizione, almeno fino a sabato, il vostro romanticismo non sarà sempre così efficace. Nel lavoro piccole soddisfazioni arriveranno, ma dovrete saperle trasformare in opportunità di successo. Voto - 7️⃣

Vergine: il settore professionale si rivelerà proficuo e gradevole in questo periodo. Le idee volano e la creatività e l'impegno vi permetteranno di raggiungere il successo. In ambito amoroso non sarete sempre così teneri, ma ci terrete molto alla stabilità del vostro rapporto, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vedrà buone stelle sopra di voi.

Il rapporto con il partner sarà completamente rinnovato, pronto ad abbracciare l'imminente stagione autunnale con entusiasmo. In quanto al lavoro ripatirete dalle vostre idee migliori, cercando di ottenere qualcosa di proficuo. Voto - 8️⃣

Scorpione: periodo arido di sentimenti, complice un cielo non molto brillante. Prendetevi maggiore cura delle vostre emozioni e di quelle del partner, soprattutto voi nati nella seconda decade. In quanto al lavoro sarete pronti a cogliere nuove sfide, ma non dovrete essere precipitosi. Voto - 7️⃣

Sagittario: l'amore attraverserà un periodo florido per voi nativi del segno. Dedicatevi di più alla persona che amate, e cercate di godervi al meglio questo periodo più romantico e intimo.

In quanto al lavoro potrebbe essere necessario rallentare e cercare di rivedere i vostri progetti, anche con un approccio differente. Voto - 7️⃣

Capricorno: in questa prima parte di settembre vi dimostrerete particolarmente affettuosi nei confronti del partner. Sarà importante per voi cercare di costruire un rapporto migliore, e trascorrere più tempo insieme vi farà sicuramente bene. Sul posto di lavoro la vostra creatività non si fermerà mai grazie a Mercurio, sempre pronti a mettere in campo il vostro valore. Voto - 8️⃣

Acquario: vita amorosa complicata in questo periodo. Il vostro rapporto sarà come una altalena, con evidenti complicazioni che solo insieme alla persona che amate potete risolvere.

Sul fronte professionale la creatività non vi mancherà, ma dovrete anche avere i mezzi necessari per poter ambire in alto. Voto - 6️⃣

Pesci: la Luna passerà nel vostro segno zodiacale durante questo fine settimana, permettendovi di mostrare tutta la vostra saggezza nei confronti del partner. Se siete single provate a concedere un’occasione a chi vuole darvi il suo cuore. In quanto al lavoro meglio non correre troppi rischi. Mercurio in opposizione potrebbe farvi prendere strade rischiose per i vostri progetti. Voto - 7️⃣