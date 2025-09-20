Nell'oroscopo del giorno di domenica 21 settembre, il segno della Vergine avrà modo di chiudere al meglio la settimana, godendo di un legame forte con il partner, alimentato dalla Luna e da Venere in buon aspetto, mentre i nativi Pesci dovranno essere più attenti alla propria storia d'amore. Il Leone sarà abbastanza sereno e ottimista verso il proprio futuro, mentre i nativi Scorpione troveranno un buon equilibrio tra vita sentimentale e professionale.

Previsioni oroscopo domenica 21 settembre 2025 segno per segno

Ariete: ultima giornata della settimana gradevole in amore.

Ci sarà una buona intesa con il partner, soprattutto se riuscirete a trovare le occasioni giuste per esprimere ciò che sentite. In quanto al lavoro stringerete rapporti con persone che possono darvi un aiuto concreto con le vostre mansioni, e raggiungere risultati più ambiziosi. Voto - 8️⃣

Toro: vi attende una domenica eccellente dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna e Venere in trigono. Single oppure no, il vostro modo di amare sarà apprezzato: ci terrete molto a vivere un rapporto felice con le persone a voi care, soprattutto voi nati nella terza decade. In ambito professionale prendete in considerazione nuove idee. Anche se andrete a stravolgere il vostro metodo, potrebbero portarvi lontano.

Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che vedrà gli astri in cattiva posizione durante questa domenica di settembre. La vostra impulsività potrebbe rivelarsi controproducente se volete davvero conquistare il cuore della persona che amate. In ambito professionale sarete sulla strada giusta. Con le giuste idee, e qualche sacrificio, potrete raggiungere obiettivi tanto desiderati. Voto - 7️⃣

Cancro: astri di domenica favorevoli in ambito amoroso. Il vostro affetto sarà caloroso e appagante per la vostra relazione di coppia. Se siete single forse dovrete essere voi a fare la prima mossa se ci tenete davvero a una persona in particolare. Nel lavoro in incaponitevi su un progetto al momento insostenibile.

Tornate sui vostri passi, e attendete l'occasione giusta. Voto - 7️⃣

Leone: sarà una domenica fatta di serenità e ottimismo. Queste stelle saranno tutto sommato favorevoli, con il giusto atteggiamento, avrete modo di vivere bei momenti con le persone a voi più care. In quanto al lavoro avrete grandi speranze per il futuro, ma dovrete anche darvi da fare per concretizzare i vostri sogni. Voto - 8️⃣

Vergine: domenica di settembre semplicemente unica in amore. Avrete modo di chiudere la settimana al meglio, grazie alla Luna e Venere nel vostro segno, che alimenteranno il vostro rapporto con momenti di pura magia. Nel lavoro i vostri progetti saranno sulla strada giusta, con ottime possibilità di successo.

Siate capaci di cogliere le occasioni che arriveranno. Voto - 9️⃣

Bilancia: la vostra rigidità e attitudine in campo professionale verrà finalmente premiata. Le stelle vi porteranno verso il successo che tanto meritate, con idee e risultati che riescono a fare la differenza. In quanto ai sentimenti dimostrerete una certa sensibilità nei confronti del partner. Un rapporto sincero e aperto vi aiuterà a vivere bene insieme, e superare agilmente gli ostacoli. Voto - 8️⃣

Scorpione: queste stelle saranno in buon aspetto nei vostri confronti durante questa domenica di settembre. Sarete molto comunicativi nei confronti del partner, godendo di un legame sincero e affiatato, soprattutto voi nati nella seconda decade.

In ambito professionale vi sentirete a vostro agio. Un passo alla volta, sarete in grado di generare ottimi risultati. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale complicata per quanto riguarda i sentimenti. La giornata prenderà una piega non molto convincente a causa della Luna e di Venere contro. Non sempre sarete capaci di dimostrare al meglio le vostre emozioni. Sul fronte professionale l'energia creativa non vi mancherà grazie a Mercurio. Sarete capaci di raggiungere interessanti obiettivi dimostrando il vostro impegno. Voto - 7️⃣

Capricorno: la vostra quotidianità assumerà due facce in questo periodo. In amore godrete di un rapporto piacevole grazie alla Luna e Venere in trigono. Anche voi single potreste fare conquiste audaci.

Sul fronte professionale invece non state vivendo il vostro miglior periodo, complice alcune stelle come Marte e Mercurio, che v'impediscono di esprimere al meglio il vostro potenziale. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata di domenica produttiva nel lavoro. Non riuscirete a stare fermi neanche in questa giornata di riposo, perché per voi sarà importante portare a casa risultati proficui. In campo amoroso recupererete il vostro rapporto, anche se a ritmi un po’ lenti. Voto - 7️⃣

Pesci: dovrete prestare maggiore attenzione alla vostra storia d'amore. La Luna e Venere saranno contrari, e non sarà facile riuscire a fare breccia nel cuore della persona che amate. In quanto al lavoro riuscirete a cavarvela abbastanza bene, grazie al sostegno di Giove in trigono. Voto - 6️⃣