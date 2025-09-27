Nell'oroscopo del giorno domenica 28 settembre, l'impulsività potrebbe colpire i nati sotto il segno dei Gemelli in campo amoroso, rappresentando un ostacolo per una relazione di coppia sana, mentre il Leone vorrebbe sentirsi libero di vivere la propria vita. I Pesci faticheranno a esprimere le loro emozioni, mentre carisma e fascino aiuteranno il Capricorno a godere di un bel legame.

Previsioni oroscopo domenica 28 settembre 2025 segno per segno

Ariete: nell'ultima domenica del mese, la Luna si metterà dalla vostra parte, scoprendovi più romantici, ma soprattutto comprensivi nei confronti della persona che amate.

Se siete single sarà bello confrontarsi con qualcuno, che possa aiutarvi a sciogliere i vostri dubbi. In quanto al lavoro potrebbero esserci delle sfide da affrontare, che richiederanno un certo impegno. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale stabile durante questa domenica di settembre. La presenza di Venere in trigono renderà più appagante il rapporto con la persona che amate. Sarà un bel periodo per approfondire il vostro legame e stare bene insieme. In quanto al lavoro potreste sentirvi messi alla prova. Con questo cielo non sarà semplice, ma cercherete di darvi da fare. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali che vedranno la Luna e Venere contro di voi secondo l'oroscopo. Il vostro carattere un po’ troppo impulsivo potrebbe causare problemi nella vostra storia d'amore.

Cercate di prestare maggiore attenzione al vostro modo di amare. In ambito professionale prendetevi il tempo necessario per pianificare le prossime mosse. Voto - 6️⃣

Cancro: giornata di domenica positiva da dedicare ai sentimenti secondo l'oroscopo. Venere in sestile vi permetterà di vivere momenti di grande affinità, mentre i single potrebbero approfondire un incontro piuttosto interessante. In quanto al lavoro meglio andarci cauti con alcune mansioni, e non avere ambizioni che non rispecchiano la realtà. Voto - 8️⃣

Leone: sarà una domenica discreta in amore. Vorreste sentirvi liberi di vivere la propria vita, ma dovrete anche tenere a mente che avete degli impegni con le persone care, che dovrete rispettare.

In ambito lavorativo saprete fare bene il vostro dovere, almeno fino a quando non sarete voi a dirigere. Voto - 8️⃣

Vergine: vivere il vostro rapporto come una bella amicizia potrebbe essere un po’ complicato durante questo periodo. Il pianeta Venere sarà dalla vostra parte, ma con la Luna in quadratura dal segno del Sagittario potrebbe aprire qualche spiacevole incomprensione. In ambito professionale potreste ricevere dei riconoscimenti, che vi spingeranno a impegnarvi maggiormente in quel che fate. Voto - 7️⃣

Bilancia: la giornata sarà all'insegna della riflessione secondo l'oroscopo. La Luna vi spingerà a riflettere bene su come potete migliorare il vostro rapporto, e stare bene insieme alle persone che amate.

In ambito professionale Mercurio porterà buone idee, ma attenzione alla posizione scomoda di Giove in quadratura. Voto - 7️⃣

Scorpione: sarà una domenica abbastanza tranquilla. Per i single potrebbe essere una giornata interessante per fare nuove interessanti conoscenze. Per chi è già innamorato, la spontaneità farà bene al vostro rapporto. Nel lavoro prendete i vostri progetti con maggior diplomazia, cercando di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna nel vostro segno sarà un evento importante secondo l'oroscopo, che potrebbe riequilibrare le sorti della vostra relazione sentimentale, nel caos di Venere in quadratura. Per quanto riguarda il lavoro vi sentirete più motivati grazie a Mercurio in sestile.

Arriveranno inoltre nuove idee che potrebbero fare la differenza per i vostri progetti professionali. Voto - 7️⃣

Capricorno: carisma e fascino caratterizzeranno questa domenica di settembre. Ci sarà una buona intesa con la persona che amate, grazie anche a Venere in trigono dal segno della Vergine. Riguardo al lavoro, la determinazione non vi mancherà, ma state cercando nuove opportunità, cercate di non essere troppo ambiziosi. Voto - 9️⃣

Acquario: periodo costruttivo in campo professionale. La posizione di Mercurio in trigono vi metterà nelle condizioni di poter gestire bene le vostre mansioni, ma attenzione a Marte in quadratura, che potrebbe rallentarvi. In ambito amoroso la Luna sarà favorevole, e vi aiuterà a comprendere meglio i sentimenti della persona che amate.

Voto - 8️⃣

Pesci: con la Luna e Venere in cattivo aspetto, faticherete un po’ a esprimere le vostre emozioni. Single oppure no, attenzione a non prendere decisioni impulsive e mostrare le vostre emozioni in modo errato. Sul fronte professionale sarete produttivi e motivati. Le soddisfazioni arriveranno, ma sappiate che il lavoro non è tutto. Voto - 6️⃣